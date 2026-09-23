Ogni appassionato di calcio sogna di essere allo Spotify Camp Nou per vedere Lamine Yamal inventarsi una straordinaria serpentina sulla fascia, Raphinha sfondare le difese avversarie o Pedri infilare un passaggio impossibile nella cruna di un ago.

Mentre il Barcellona va a caccia della gloria in Champions League sotto la guida di Hansi Flick, assicurarsi un posto per vedere i blaugrana nella principale competizione europea per club resta una delle esperienze più ambite del calcio mondiale.

GOAL ti guida alla scoperta di dove trovare i biglietti del Barcellona per la Champions League e di quanto costano.

Calendario del Barcellona in Champions League 2026/27

Data e orario del calcio d'inizio Partita Giornata Biglietti mer 9 set, 18:45 Barcellona vs Feyenoord 1ª giornata Biglietti mar 13 ott Galatasaray vs Barcellona 2ª giornata Biglietti mar 20 ott Paris Saint-Germain vs Barcellona 3ª giornata Biglietti mar 3 nov Barcellona vs Aston Villa 4ª giornata Biglietti mer 25 nov, 18:45 Sabah vs Barcellona 5ª giornata Biglietti mar 8 dic Barcellona vs Manchester City 6ª giornata Biglietti mer 20 gen Sporting CP vs Barcellona 7ª giornata Biglietti mer 27 gen Barcellona vs Como 8ª giornata Biglietti

Come comprare i biglietti del Barcellona per la Champions League?

Per orientarsi tra le messe in vendita dei biglietti del Barcellona per le notti europee è necessario capire il modello di assegnazione a livelli del club:

Priorità per i socios (membri del club): i membri ufficiali del club ricevono un accesso prioritario per acquistare i biglietti per le singole partite prima che la vendita si apra al pubblico generale, e questo vale per le gare di Champions League al Camp Nou così come per la Liga.

Membri Premium Culés: i possessori dell'abbonamento ufficiale da tifoso hanno una seconda finestra di priorità, di solito da 5 a 7 giorni prima del calcio d'inizio. Iscriversi a questo programma è fortemente consigliato ai sostenitori non residenti che puntano a biglietti a prezzo nominale per una notte di Champions League.

Vendita al pubblico generale: i posti rimanenti di ingresso generale vengono messi in vendita online tramite il portale ufficiale dei biglietti dell'FC Barcellona circa 3 o 5 giorni prima di una partita. Poiché gli abbonati possono rimettere i propri posti nel sistema attraverso il programma Seient Lliure, spesso compaiono ulteriori biglietti in piccoli lotti fino al giorno della gara, soprattutto per le più grandi sfide europee.

Mercati secondari: per le sfide di Champions League con la domanda più alta, come la visita del Manchester City o la trasferta contro il Paris Saint-Germain, le vendite ufficiali possono esaurirsi nel giro di pochi minuti. Piattaforme di rivendita verificate come LiveFootballTickets offrono trasferimenti garantiti di biglietti mobili ai tifosi che arrivano dall'estero e che hanno bisogno di confermare i posti con largo anticipo.

Quanto costano i biglietti del Barcellona per la Champions League?

Per chi desidera acquistare biglietti del Barcellona per la Champions League al Camp Nou partita per partita, i prezzi per adulti partono generalmente da circa 50-120 € quando si acquistano direttamente tramite il club, anche se le grandi notti europee contro avversari come il Manchester City si collocano in genere nella fascia più alta di quel range.

Tieni d'occhio il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. I biglietti sono disponibili anche su siti secondari di rivendita come LiveFootballTickets per le partite in cui le assegnazioni ufficiali sono andate esaurite.

Come la maggior parte dei club impegnati nelle competizioni europee, il Barcellona offre prezzi differenziati in base alle fasce d'età, comprese le categorie adulti, junior e senior, anche se questi scaglioni variano da club a club.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all'interno dello stadio influisce in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali centrali premium che comportano il costo più alto. Le notti europee più importanti della stagione, come la sfida della fase campionato contro il Manchester City, rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Storia del Camp Nou

Lo stadio Camp Nou fu costruito nel 1957 in sostituzione del vecchio stadio Les Corts, che era diventato troppo piccolo per la crescente base di tifosi dell'FC Barcellona. All'epoca divenne lo stadio più grande d'Europa, con una capienza di 93.053 spettatori.

Oltre ad aver ospitato due finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1989 e 1999) e due finali di Coppa delle Coppe (1972 e 1982), il Camp Nou ha fatto da palcoscenico a concerti con artisti di primo piano come U2, Bruce Springsteen e Beyonce.

Dopo la recente ristrutturazione, la capienza è destinata a salire a 105.000 posti, il che lo renderà di nuovo lo stadio più grande d'Europa per posti a sedere e il terzo stadio di calcio più grande del mondo.

Assicurarsi i biglietti del Barcellona per la Champions League offre ai tifosi un'opportunità indimenticabile di vedere dal vivo allo stadio trame di passaggi intricate e talenti ricchi di stelle contro alcune delle migliori squadre che l'Europa ha da offrire.