Come acquistare i biglietti per le partite dell'Arsenal in Champions League 2026/27: dove comprarli, prezzi, calendario della fase campionato e altro

Dopo la memorabile stagione scorsa, in cui l'Arsenal ha conquistato la Premier League per la prima volta in 22 anni ed è arrivato secondo in UEFA Champions League, la richiesta di assistere dal vivo alle partite della squadra ha raggiunto livelli mai visti. Non perdete però la speranza di trovare un posto per i prossimi incontri: potete ancora prenotare i biglietti oggi stesso.

L'Arsenal ha vinto tutte e otto le partite della fase campionato nel cammino verso la finale di Champions League del 2026. In tutta la competizione, infatti, non ha perso neppure una gara nei tempi regolamentari, arrendendosi solo ai futuri vincitori del Paris Saint-Germain ai rigori nella finale di Budapest.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, la squadra di Mikel Arteta è attesa da alcune sfide di spicco in Champions League, tra cui quelle contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Real Madrid. La aspetta un'altra esaltante avventura europea?

Quali sono le partite dell'Arsenal nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 21 ottobre (21:00) Bayern Monaco-Arsenal Allianz Arena (Monaco di Baviera) Biglietti Mercoledì 4 novembre (21:00) Slavia Praga-Arsenal Fortuna Arena (Praga) Biglietti Martedì 24 novembre (20:00) Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (21:00) Real Betis-Arsenal Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti Mercoledì 27 gennaio (20:00) Arsenal-Sabah Emirates Stadium (Londra) Biglietti

Come acquistare i biglietti per l'Arsenal in Champions League

A causa della domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League nella fase campionato. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale del club.

Sorteggi per i membri Red: le tradizionali code online, in cui i biglietti venivano assegnati in ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i membri Red paganti. È necessario iscriversi durante una finestra di registrazione specifica, settimane prima di ogni partita.

Rivendita ufficiale dei biglietti: se una partita è esaurita, i membri ufficiali che non sono stati estratti possono acquistare direttamente dagli abbonati, tramite l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti restituiti al prezzo originale.

Pacchetti hospitality: le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

Piattaforme di rivendita: per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita verificate come Live Football Tickets .

Quanto costano i biglietti per l'Arsenal in Champions League?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo originale dei biglietti:

Partite di categoria A: prezzi più alti per le sfide contro avversarie di vertice e per i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Partite di categoria B: sfide contro avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno generalmente da 45 £ a 75 £ .

Partite di categoria C: sfide contro avversarie per cui la richiesta è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi originali vanno da 35 £ a 55 £ .

Tariffe ridotte: sono disponibili riduzioni nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Iscrizione ufficiale obbligatoria: per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo originale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per le trasferte

Acquistare biglietti ufficiali per le trasferte dell'Arsenal in UEFA Champions League è notoriamente difficile a causa della domanda eccezionalmente elevata, ma il club gestisce le assegnazioni attraverso un rigoroso e trasparente sistema di priorità. Il prezzo originale dei biglietti ufficiali per i tifosi ospiti in UEFA Champions League non può superare i 50 € (circa 40 £ o più).

I biglietti ufficiali per le trasferte sono venduti esclusivamente tramite il sistema Away Credits (Priority Points). Si ottiene 1 Away Credit per ogni partita ufficiale in trasferta della prima squadra maschile per cui si acquista un biglietto attraverso i canali ufficiali e a cui si assiste. I crediti restano validi solo per la stagione in corso e le due precedenti.

Gli ultimi risultati dell'Arsenal in Champions League

L'Arsenal non perde una partita in Europa nei tempi regolamentari (90 minuti) dal 7 maggio 2025, quando fu sconfitto 2-1 dal Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Era la gara di ritorno delle semifinali della UEFA Champions League 2024/25. L'Arsenal fu eliminato con un risultato complessivo di 3-1.

Data Turno/Fase Avversaria Punteggio (risultato) Stadio 13 ottobre 2026 Fase campionato Lille 3-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 9 settembre 2026 Fase campionato Napoli 1-0 (vittoria) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 maggio 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 ai rigori, sconfitta) Puskas Arena (Budapest) 5 maggio 2026 Semifinale (ritorno) Atlético Madrid 1-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 29 aprile 2026 Semifinale (andata) Atlético Madrid 1-1 (pareggio) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno) Sporting CP 0-0 (pareggio) Emirates Stadum (Londra) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata) Sporting CP 1-0 (vittoria) Estádio José Alvalade (Lisbona) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno) Bayer Leverkusen 2-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata) Bayer Leverkusen 1-1 (pareggio) BayArena (Leverkusen) 28 gennaio 2026 Fase campionato FC Kairat 3-2 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 20 gennaio 2026 Fase campionato Inter 3-1 (vittoria) San Siro (Milano)







