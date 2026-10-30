Dopo la memorabile stagione scorsa, in cui l'Arsenal ha conquistato la Premier League per la prima volta in 22 anni ed è arrivato secondo in UEFA Champions League, la richiesta di biglietti per vedere la squadra dal vivo ha raggiunto livelli mai visti. Non perdete però la speranza di trovare posto per le prossime partite: potete ancora prenotare i biglietti oggi stesso.

L'Arsenal ha vinto tutte e otto le partite della fase campionato nel suo percorso verso la finale di Champions League 2026. Non ha perso nemmeno una gara nei tempi regolamentari durante l'intera competizione, cedendo soltanto ai futuri vincitori del Paris Saint-Germain ai rigori nella finale di Budapest.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, gli uomini di Mikel Arteta affronteranno alcune sfide di spicco in Champions League, tra cui quelle contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Real Madrid. Li aspetta un'altra esaltante avventura europea?

Quali sono le prossime partite dell'Arsenal nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 21 ottobre (21:00) Bayern Monaco-Arsenal Allianz Arena (Monaco di Baviera) Biglietti Mercoledì 4 novembre (21:00) Slavia Praga-Arsenal Fortuna Arena (Praga) Biglietti Martedì 24 novembre (20:00) Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (21:00) Real Betis-Arsenal Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti Mercoledì 27 gennaio (20:00) Arsenal-Sabah Emirates Stadium (Londra) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal

Data la domanda senza precedenti e l'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale del club.

posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale del club. Sorteggi per i soci Red: le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono registrarsi durante una specifica finestra di richiesta, alcune settimane prima di ogni partita.

le tradizionali code online, basate sull'ordine di arrivo, sono state sostituite da sorteggi per i soci Red paganti. I soci devono registrarsi durante una specifica finestra di richiesta, alcune settimane prima di ogni partita. Rivendita ufficiale dei biglietti: se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale.

se una partita è esaurita, i soci che non hanno ottenuto un biglietto tramite sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale. Pacchetti hospitality: le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

le opzioni premium, tra cui posti al Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League. Piattaforme di rivendita: per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita verificate come Live Football Tickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). In genere i prezzi vanno da 65 £ a oltre 120 £ .

prezzi più elevati per avversarie di primo piano e derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). In genere i prezzi vanno da . Partite di categoria B: avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). In genere i prezzi vanno da 45 £ a 75 £ .

avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). In genere i prezzi vanno da . Partite di categoria C: avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

avversarie per le quali la domanda è minore (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da . Tariffe ridotte: nelle fasce previste sono disponibili riduzioni per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

nelle fasce previste sono disponibili riduzioni per i Junior Gunners (minori di 18 anni), i soci Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni). Obbligo di iscrizione ufficiale: per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per le trasferte

Acquistare i biglietti ufficiali per le trasferte dell'Arsenal in UEFA Champions League è notoriamente difficile a causa della domanda eccezionalmente elevata, ma il club gestisce le quote disponibili attraverso un rigoroso e trasparente sistema di priorità. Il prezzo nominale dei biglietti ufficiali per i tifosi ospiti in UEFA Champions League non può superare i 50 € (circa 40 £ e oltre).

I biglietti ufficiali per le trasferte sono venduti esclusivamente attraverso il sistema Away Credits (Priority Points). Si ottiene 1 Away Credit per ogni partita ufficiale in trasferta della prima squadra maschile per la quale si acquista un biglietto tramite i canali ufficiali e alla quale si assiste. I crediti restano validi soltanto per la stagione in corso e per le due precedenti.

Gli ultimi risultati dell'Arsenal in Champions League

L'Arsenal non perde una partita europea nei tempi regolamentari (90 minuti) dal 7 maggio 2025, quando fu sconfitto 2-1 dal Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Era la gara di ritorno delle semifinali della UEFA Champions League 2024/25. L'Arsenal fu eliminato con un risultato complessivo di 3-1.