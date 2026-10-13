Come acquistare i biglietti per le partite del Real Madrid in Champions League 2026/27: calendario della fase campionato, prezzi e altro

Nel 2024 il Real Madrid si è laureato campione della Champions League, conquistando la sua 15ª Coppa dei Campioni. Il vantaggio di otto titoli sulla seconda squadra nell'albo d'oro della competizione non ha fermato il Real Madrid nella sua ricerca di altri trofei. Puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e nelle trasferte prenotando oggi i biglietti per le partite.

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale di Champions League in entrambe le ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a sfide spettacolari, tra cui le memorabili vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

I tifosi possono aspettarsi altri incontri emozionanti nella fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, Roma, RB Lipsia e Arsenal. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta: lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà allo Stamford Bridge del Chelsea per la sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Real Madrid: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le partite del Real Madrid in Champions League nel 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mer 14 ottobre (21:00) Roma-Real Madrid Biglietti Stadio Olimpico (trasferta) Mer 21 ottobre (21:00) Real Madrid-RB Lipsia Biglietti Bernabéu (casa) Mer 4 novembre (19:45) AEK Atene-Real Madrid Biglietti Agia Sophia Stadium (trasferta) Mar 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mer 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Mar 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mer 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Real Madrid possono essere acquistati online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club avvia la vendita circa 10-12 giorni prima di ciascuna partita, seguendo un rigido sistema di finestre di acquisto in ordine di priorità:

1. Fase 1: soci del club: hanno la prima opportunità di acquisto, di solito circa due settimane prima del calcio d'inizio.

2. Fase 2: iscritti a Madridista Premium: i titolari della tessera hanno accesso alla successiva finestra di vendita esclusiva, di solito 7-8 giorni prima del calcio d'inizio.

3. Fase 3: vendita libera: gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita per tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti spesso si esauriscono durante le fasi riservate agli iscritti, lasciando poche disponibilità, se non nessuna, per la vendita libera.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid, ma chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Real Madrid?

I biglietti ufficiali standard per le partite del Real Madrid nella fase campionato di Champions League partono generalmente da 100 €, mentre i posti standard nelle posizioni migliori possono arrivare a 300-400 € o più, a seconda della posizione e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte che ne determinano i prezzi di base:

Categoria A : riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o le partite a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti standard per queste partite è spesso superiore del 20%-50% o più rispetto a quello delle precedenti fasi a gironi o campionato.

Categoria B : partite della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Lipsia o PSV Eindhoven, e incontri di campionato nazionale di fascia più alta.

Sconti per gli iscritti : i soci ufficiali del club e gli iscritti a Madridista Premium ricevono uno sconto del 20%-30% sui prezzi nominali standard previsti per il pubblico quando acquistano direttamente tramite il portale ufficiale Real Madrid Tickets.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Real Madrid in Champions League

Le recenti partite di Champions League ospitate dal Real Madrid non hanno mai annoiato: in ciascuna delle ultime sei gare europee al Bernabéu sono stati segnati almeno tre goal. Ecco il riepilogo dei risultati del Real Madrid in Champions League nel 2026:

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 8 settembre 2026 Fase campionato: Inter 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Bayern Monaco 3-4 (sconfitta) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Bayern Monaco 1-2 (sconfitta) Bernabéu (Madrid) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Manchester City 1-2 (sconfitta) Etihad Stadium (Manchester) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Manchester City 3-0 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 25 febbraio 2026 Playoff (ritorno): Benfica 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 17 febbraio 2026 Playoff (andata): Benfica 1-0 (vittoria) Estádio da Luz (Lisbona) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Benfica 2-4 (sconfitta) Estádio da Luz (Lisbona) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Monaco 6-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid)







