Il Real Madrid è stato incoronato per la 15ª volta campione della Champions League (Coppa dei Campioni) nel 2024. Pur avendo otto titoli di vantaggio sulla seconda squadra nell'albo d'oro della competizione, il club continua a puntare a nuovi trofei. Puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e in trasferta prenotando oggi i biglietti per le partite.

Nonostante l'eliminazione ai quarti di finale della Champions League in ciascuna delle ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a sfide memorabili, tra cui le vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

I tifosi possono aspettarsi altri incontri avvincenti durante la fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, Arsenal e PSV. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta, dato che lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, per la sfida del 27 gennaio.

Scopri con GOAL tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite del Real Madrid in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le prossime partite del Real Madrid nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 4 novembre (19:45) AEK Atene-Real Madrid Biglietti Agia Sophia Stadium (trasferta) Martedì 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per il Real Madrid in Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Real Madrid in Champions League possono essere acquistati online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club apre le vendite circa 10-12 giorni prima di ogni partita, seguendo un rigoroso sistema di finestre di acquisto riservate in ordine di priorità:

1. Fase 1: soci del club (Socios): hanno la prima possibilità di acquistare i biglietti, di solito circa due settimane prima del calcio d'inizio.

2. Fase 2: membri Madridista Premium: i titolari della tessera accedono alla successiva finestra esclusiva, di solito 7-8 giorni prima del calcio d'inizio.

3. Fase 3: vendita libera: gli eventuali biglietti rimasti vengono messi a disposizione di tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti spesso si esauriscono durante le fasi riservate ai membri, lasciandone pochi o nessuno per la vendita libera.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid. Chi desidera assistere a una partita di Champions League può comunque prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti per il Real Madrid in Champions League?

I biglietti ufficiali standard per le partite del Real Madrid in Champions League partono in genere da 100 € per gli incontri della fase campionato. Il prezzo sale sensibilmente, fino a 300-400 € o più, per i posti standard nelle posizioni migliori, a seconda della posizione e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte, che determinano i prezzi di base:

Categoria A : riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o gli incontri a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti standard per queste partite aumenta spesso del 20-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o alla fase campionato.

: riservata alle sfide più importanti, come El Clásico o gli incontri a eliminazione diretta di Champions League. Il prezzo nominale dei posti standard per queste partite aumenta spesso del 20-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o alla fase campionato. Categoria B : partite ordinarie della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Lipsia o PSV Eindhoven, e incontri nazionali di fascia più alta.

: partite ordinarie della fase campionato europea, come quelle contro squadre quali RB Lipsia o PSV Eindhoven, e incontri nazionali di fascia più alta. Sconti per i membri: i soci ufficiali del club (Socios) e i membri Madridista Premium ricevono uno sconto del 20-30% rispetto al prezzo nominale standard previsto per la vendita libera quando acquistano direttamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Real Madrid.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Real Madrid in Champions League

Le recenti partite di Champions League ospitate dal Real Madrid non sono mai state avare di emozioni. In ciascuna delle ultime sei gare europee al Bernabéu sono stati segnati almeno tre goal. Ecco il riepilogo dei risultati del club in Champions League nel 2026: