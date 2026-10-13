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Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport
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Come acquistare i biglietti per le partite del Paris Saint-Germain in Champions League 2026/27: prezzi dei biglietti del PSG, calendario della fase campionato e altro

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Paris Saint-Germain

Ecco come vedere in azione questa stagione i vincitori di due Champions League

Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra nella storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi prenotare già oggi i biglietti per assistere alle sue partite nella Champions League 2026/27.

Il club francese vuole brillare ancora sulla scena europea dopo aver fatto seguire allo straordinario successo per 5-0 contro l'Inter nella Champions League 2025 la vittoria ai rigori sull'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

La squadra ricca di stelle di Luis Enrique cercherà di mantenere lo slancio dopo aver aperto l'attuale campagna di Champions League con un netto 6-1 contro lo Slovan Bratislava a Parigi. Con le sfide della fase campionato contro Manchester City, Barcellona, Roma e Aston Villa, tra le altre, ancora da disputare, si prospettano mesi elettrizzanti sul fronte europeo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Paris Saint-Germain: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le partite del PSG nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale)

Partita

Biglietti

Stadio

Mercoledì 14 ottobre (ore 20)

Manchester City-PSG

Biglietti

Etihad Stadium (trasferta)

Martedì 20 ottobre (ore 21)

PSG-Barcellona

Biglietti

Parco dei Principi (casa)

Martedì 3 novembre (ore 21)

Villarreal-PSG

Biglietti

Estadio de la Cerámica (trasferta)

Mercoledì 25 novembre (ore 21)

PSG-Roma

Biglietti

Parco dei Principi (casa)

Martedì 8 dicembre (ore 20)

Aston Villa-PSG

Biglietti

Villa Park (trasferta)

Mercoledì 20 gennaio (ore 21)

Como 1907-PSG

Biglietti

Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)

Mercoledì 27 gennaio (ore 21)

PSG-Galatasaray

Biglietti

Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del PSG

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG dedicato alla biglietteria.

Conviene consultare regolarmente il sito per informazioni sulla vendita, sulle date di messa in vendita e sulla disponibilità dei biglietti. Spesso vengono messi online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire dati personali. Chi è socio del club ha inoltre la priorità nell'acquisto dei posti per le partite al Parco dei Principi.

Quando i biglietti per una partita del PSG sono indicati come «Grand Public», sono in vendita libera e non occorre essere soci per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con la Red & Blue Membership hanno accesso a un breve periodo di vendita prioritaria.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del PSG?

Per chi desidera acquistare biglietti per le singole partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono generalmente compresi tra40 e 280 €, acquistando direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27 vanno tuttavia verificati sul portale ufficiale del PSG, perché possono variare di anno in anno, soprattutto alla luce dei continui successi europei del club, che alimentano la domanda.

Il prezzo varia in base all'avversario e al settore dello stadio. I biglietti meno costosi per le partite del PSG si trovano generalmente dietro la porta, nella tribuna Virage Boulogne.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato della Champions League di questa stagione. Pur avendo conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase a gironi ha subito due sconfitte, contro Bayern Monaco e Sporting CP, e ottenuto due pareggi. Questi risultati gli hanno impedito di chiudere tra le prime otto, costringendolo a disputare gli spareggi per la fase a eliminazione diretta.

Data

Turno e avversario

Punteggio (risultato)

Stadio

9 settembre 2026

Fase campionato: Slovan Bratislava

6-1 (vittoria)

Parco dei Principi (Parigi)

30 maggio 2026

Finale: Arsenal

1-1 dopo i supplementari (vittoria 4-3 ai rigori)

Puskás Aréna (Budapest)

6 maggio 2026

Semifinale (ritorno): Bayern Monaco

1-1 (pareggio)

Allianz Arena (Monaco di Baviera)

28 aprile 2026

Semifinale (andata): Bayern Monaco

5-4 (vittoria)

Parco dei Principi (Parigi)

14 aprile 2026

Quarti di finale (ritorno): Liverpool

2-0 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

8 aprile 2026

Quarti di finale (andata): Liverpool

2-0 (vittoria)

Parco dei Principi (Parigi)

17 marzo 2026

Ottavi di finale (ritorno): Chelsea

3-0 (vittoria)

Stamford Bridge (Londra)

11 marzo 2026

Ottavi di finale (andata): Chelsea

5-2 (vittoria)

Parco dei Principi (Parigi)

25 febbraio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta (ritorno): Monaco

2-2 (pareggio)

Parco dei Principi (Parigi)

17 febbraio 2026

Spareggi per la fase a eliminazione diretta (andata): Monaco

3-2 (vittoria)

Stade Louis II (Monaco)

28 gennaio 2026

Fase campionato: Newcastle

1-1 (pareggio)

Parco dei Principi (Parigi)

20 gennaio 2026

Fase campionato: Sporting CP

1-2 (sconfitta)

Estádio José Alvalade (Lisbona)


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