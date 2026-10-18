Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra della storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi già acquistare i biglietti per vedere il PSG in azione nella Champions League 2026/27.

Il club francese vuole brillare ancora una volta in Europa dopo aver fatto seguire al clamoroso 5-0 sull'Inter nella finale di Champions League del 2025 la vittoria ai rigori contro l'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

La rosa ricca di stelle di Luis Enrique cercherà di mantenere lo slancio dopo aver aperto l'attuale campagna di Champions League con un netto 6-1 contro lo Slovan Bratislava a Parigi e una vittoria per 4-2 in trasferta contro il Manchester City. Con le sfide della fase campionato contro Barcellona, Roma e Aston Villa, tra le altre, ancora da disputare, si prospettano mesi entusiasmanti sul fronte europeo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Paris Saint-Germain: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le partite del PSG nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 20 ottobre (21:00) PSG-Barcellona Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 3 novembre (21:00) Villarreal-PSG Biglietti Estadio de la Cerámica (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) PSG-AS Roma Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 8 dicembre (20:00) Aston Villa-PSG Biglietti Villa Park (trasferta) Mercoledì 20 gennaio (21:00) Como 1907-PSG Biglietti Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) PSG-Galatasaray Biglietti Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del PSG in Champions League

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per i singoli incontri ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG dedicato alla biglietteria.

Conviene controllare regolarmente il sito per conoscere le informazioni sulle vendite, le date di apertura e la disponibilità dei biglietti. Spesso vengono messi in vendita online qualche settimana prima di ciascuna partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. Essere soci del club dà inoltre accesso prioritario ai biglietti per le partite al Parco dei Principi.

Quando i biglietti per le partite del PSG sono indicati come «Grand Public», significa che sono in vendita libera e che non serve essere soci per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con Red & Blue Membership hanno un breve periodo di accesso prioritario, prima che i biglietti del Paris Saint-Germain vengano messi in vendita libera.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per le partite del PSG in Champions League?

Per chi desidera acquistare biglietti per le singole partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono generalmente compresi tra40 e 280 €, se acquistati direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27 vanno però verificati sul portale ufficiale del PSG, perché possono cambiare di anno in anno, soprattutto alla luce dei continui successi europei del club, che fanno crescere la domanda.

Il prezzo varia in base all'avversario e al settore dello stadio. I biglietti del PSG più economici si trovano generalmente dietro la porta, nella tribuna Virage Boulogne.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato della Champions League di questa stagione. Pur avendo conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase a gironi ha subito due sconfitte (contro Bayern Monaco e Sporting CP) e pareggiato due volte: risultati che lo hanno tenuto fuori dalle prime otto posizioni, costringendolo a disputare gli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 14 ottobre 2026 Fase campionato: Manchester City 4-2 (vittoria) Etihad Stadium (Manchester) 9 settembre 2026 Fase campionato: Slovan Bratislava 6-1 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 30 maggio 2026 Finale: Arsenal 1-1 d.t.s. (vittoria per 4-3 ai rigori) Puskás Aréna (Budapest) 6 maggio 2026 Semifinale (ritorno): Bayern Monaco 1-1 (pareggio) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 28 aprile 2026 Semifinale (andata): Bayern Monaco 5-4 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Liverpool 2-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Liverpool 2-0 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Chelsea 3-0 (vittoria) Stamford Bridge (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Chelsea 5-2 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 25 febbraio 2026 Spareggi della fase a eliminazione diretta (ritorno): Monaco 2-2 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 17 febbraio 2026 Spareggi della fase a eliminazione diretta (andata): Monaco 3-2 (vittoria) Stade Louis II (Monaco) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Newcastle 1-1 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Sporting CP 1-2 (sconfitta) Estádio José Alvalade (Lisbona)



