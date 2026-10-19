Dopo aver sollevato il trofeo della Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più riuscito a superare i quarti di finale in Europa. Riuscirà a ritrovare il suo brillante gioco anche sul palcoscenico continentale? Puoi prenotare già oggi i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Napoli, Barcellona e Sporting CP, solo per citarne alcune, i tifosi del City si preparano a vivere serate europee emozionanti nei prossimi mesi.

GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto per le prossime partite del Manchester City in Champions League: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Martedì 20 ottobre (20:00) Manchester City-AEK Atene Etihad Stadium (casa) Biglietti Mercoledì 4 novembre (21:00) RB Lipsia-Manchester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (20:00) Manchester City-Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (21:00) Barcellona-Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (21:00) Lens-Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da definire Mercoledì 27 gennaio (20:00) Manchester City-Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti per il Manchester City vengono raramente messi in vendita libera. Il club ha una tifoseria fedele e i posti all’Etihad si esauriscono in fretta.

Per le partite di Premier League, 46.000 dei 53.400 posti dello stadio sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite tramite il club sarà necessario essere iscritti al programma di membership del Manchester City (Matchday Member).

Potrebbero fare eccezione le partite della fase campionato della Champions League o quelle di FA Cup e Carabao Cup, per le quali la domanda tende a essere inferiore. Non ci sono però garanzie e la disponibilità può variare.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può comunque prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 £ (Family Stand, livello 0, e South Stand, livelli 0 e 3) a 50 £ (posti premium senza servizi di hospitality nel settore 93:20). I prezzi variano anche per i biglietti a tariffa ridotta: gli over 65 e i giovani dai 18 ai 21 anni pagano tra 22 e 37 £, mentre gli under 18 possono spendere da 10 £ nella Family Stand fino a 25 £ nel settore 93:20.

Consulta il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sulle piattaforme di rivendita come StubHub sono attualmente disponibili biglietti a partire da 95 £.

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Quali pacchetti hospitality del Manchester City sono disponibili per le partite di Champions League?

I pacchetti hospitality del Manchester City sono anche un ottimo modo per assicurarsi un posto senza essere iscritti al programma di membership. Tendono a esaurirsi più lentamente dei biglietti venduti dal club o sulle piattaforme di rivendita, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (da 390 £)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto offre un menù ispirato alle brasserie e bevande acquistabili il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (da 570 £)

(The Tunnel Club Premier: da 870 £)

Accesso dietro le quinte per accogliere la squadra del Manchester City al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù stagionale contemporaneo, bevande e posti a sedere imbottiti in un’area riservata. Completano l’esperienza interviste dal vivo nella suite, musica con DJ e un quiz a premi nella suite.

Backstage (da 1.140 £)

Una versione più ricca dell’esperienza «Tunnel Club». Accedi alle aree dietro le quinte e vivi in prima persona i preparativi del giorno della partita, con un intervento privato di un membro dello staff operativo della prima squadra di Pep e un tour dello stadio dietro le quinte con una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite casalinghe del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, in vista dei Giochi del Commonwealth del 2002, di cui fu la sede principale.

Attualmente ha una capienza di 53.600 posti, che lo rende il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad ha accolto la finale di Coppa UEFA del 2008, partite della nazionale inglese di calcio, incontri di rugby a 13, incontri di boxe, partite della nazionale inglese di rugby a 15 e concerti.