Da quando ha sollevato la Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più riuscito a superare i quarti di finale in Europa. Ritroverà la brillantezza mostrata in campo nelle competizioni continentali? Puoi già prenotare i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Napoli, Barcellona e Sporting, solo per citarne alcune, nei prossimi mesi i tifosi del City si preparano a vivere serate europee elettrizzanti.

GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle prossime partite di Champions League del Manchester City: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 4 novembre (ore 21:00) RB Leipzig-Manchester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20:00) Manchester City-Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (ore 21:00) Barcellona-Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Lens-Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da annunciare Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Manchester City-Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti per le partite del Manchester City vengono raramente messi in vendita libera. Il club ha una tifoseria affezionata e i posti all’Etihad vanno rapidamente esauriti.

Per le partite di Premier League, 46.000 posti sui 53.400 dello stadio sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite tramite il club sarà necessario sottoscrivere l’iscrizione al Manchester City chiamata Matchday Member.

Potrebbero esserci eccezioni per le partite della fase campionato di Champions League o per quelle di FA Cup e Carabao Cup, per le quali la domanda tende a essere più bassa. Non ci sono però garanzie e la disponibilità varierà.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City, chi vuole assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 £ (livello 0 della Family Stand e livelli 0 e 3 della South Stand) a 50 £ (posti premium senza servizi di hospitality nel settore 93:20). I prezzi variano anche per le categorie agevolate: gli over 65 e i giovani tra i 18 e i 21 anni pagano tra 22 e 37 £, mentre gli under 18 possono entrare spendendo da 10 £ nella Family Stand fino a 25 £ nel settore 93:20.

Controlla il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti sono attualmente disponibili a partire da 95 £.

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Quali pacchetti hospitality del Manchester City sono disponibili per le partite di Champions League?

I pacchetti hospitality del Manchester City sono anche un’ottima soluzione per chi non è socio e vuole assicurarsi un posto allo stadio. Tendono a esaurirsi meno rapidamente dei biglietti venduti attraverso i canali ufficiali e le piattaforme di rivendita, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (a partire da 390 £)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto comprende un menù ispirato alle brasserie; le bevande possono essere acquistate il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (a partire da 570 £)

(The Tunnel Club Premier: a partire da 870 £)

Accesso al dietro le quinte per accogliere la squadra del Manchester City al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù stagionale contemporaneo, bevande e posti a sedere imbottiti nell’area executive. Completano l’esperienza interviste dal vivo nella suite, intrattenimento con DJ e un quiz a premi nella suite.

Backstage (a partire da 1.140 £)

Un’esperienza superiore rispetto al «Tunnel Club». Accedi al dietro le quinte e segui da vicino tutti i preparativi del giorno della partita, con un intervento privato di un membro dello staff della prima squadra di Pep e una visita dello stadio dietro le quinte insieme a una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite casalinghe del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, in quanto fulcro dei Giochi del Commonwealth del 2002.

Attualmente ha una capienza di 53.600 posti, che lo rende il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad è stato sede della finale di Coppa UEFA del 2008, di partite della nazionale inglese di calcio, incontri di rugby a 13, match di boxe, partite della nazionale inglese di rugby a 15 e concerti.