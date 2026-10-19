Arne Slot potrebbe essere stato sollevato dall’incarico di allenatore del Liverpool dopo una stagione al di sotto delle aspettative, ma c’è stato almeno un aspetto positivo: ha contribuito a conquistare la qualificazione alla Champions League. Già da oggi puoi prenotare i biglietti per una delle grandi serate europee in programma ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere le emozioni delle recenti avventure europee. Nell’era Klopp, la squadra ha raggiunto tre finali di Champions League nell’arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 ha conquistato il titolo continentale per la sesta volta nella storia del club, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa Champions League con una vittoria casalinga contro l’Atletico Madrid, per poi chiudere la fase campionato al 3° posto. I tifosi sperano sia un buon auspicio, visto che anche questo settembre la squadra ha aperto il suo cammino europeo battendo ad Anfield l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter, Porto e Villarreal ancora da disputare, tra le altre, nei prossimi mesi i sostenitori del Liverpool potranno vivere altri appassionanti incontri europei.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le partite del Liverpool nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 20 ottobre (ore 20:00) Liverpool-Villarreal Biglietti Anfield (casa) Mercoledì 4 novembre (ore 20:45) Fenerbahçe-Liverpool Biglietti Şükrü Saracoğlu Stadium (trasferta) Mercoledì 25 novembre (ore 21:00) Club Brugge-Liverpool Biglietti Jan Breydel Stadium (trasferta) Mercoledì 9 dicembre (ore 20:00) Liverpool-Porto Biglietti Anfield (casa) Martedì 19 gennaio (ore 21:00) Inter-Liverpool Da definire San Siro (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Liverpool-RC Lens Biglietti Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente tramite la pagina dedicata del club oppure attraverso l’Auto Cup Scheme e le vendite riservate ai soci. È possibile acquistare anche pacchetti hospitality specifici del Liverpool senza i crediti richiesti per l’acquisto dei biglietti ordinari riservati ai soci.

Per partecipare alle vendite e ai sorteggi dei biglietti ordinari riservati ai soci è necessaria un’iscrizione ufficiale attiva al programma LFC Membership (Full, Light o Junior). Per le partite di Champions League e delle coppe, i soci idonei possono utilizzare l’Auto Cup Scheme oppure partecipare alle vendite e ai sorteggi previsti per i singoli incontri.

Le prime vendite e le iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono iniziate a luglio, in concomitanza con l’avvio della vendita stagionale del club, con ulteriori fasi dopo il sorteggio della fase campionato UEFA.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovare un posto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Liverpool?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali a ingresso ordinario per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato al 3% l’aumento dei prezzi dei biglietti a ingresso ordinario per questa stagione, che rimarranno poi invariati nel 2027/28. I biglietti per i tifosi locali nell’anello superiore della Main Stand restano a 9 sterline, senza alcun aumento.

Per i prezzi di base, il Liverpool non distingue le partite di Champions League da quelle di Premier League: il costo nominale del biglietto dipende esclusivamente dalla fascia di prezzo, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield:

Settore e tribuna Prezzo adulti Caratteristiche principali Main Stand (anelli centrali) 62 £ (prezzo più alto) Posti vicini alle panchine e servizi moderni, con una vista panoramica di livello superiore Main Stand (anello superiore) 31-55 £ Vista rialzata sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £ Sir Kenny Dalglish Stand 55-60 £ Posti lungo il lato del campo opposto alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive Kop 39-44 £ La tribuna più famosa per il sostegno appassionato dei tifosi locali, con un’atmosfera particolarmente intensa durante le partite Anfield Road Stand (anello inferiore/superiore) 31-54 £ Situata di fronte alla Kop, comprende un settore Young Adults introdotto di recente (fino ai 24 anni)

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nelle aree premium della Main Stand o dell’Anfield Road End, accesso a una lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Liverpool in Champions League

Nelle ultime campagne europee, per il Liverpool è stata sempre una questione di vittoria o sconfitta. Incredibilmente, la squadra non pareggia da 45 partite tra Champions League ed Europa League. L’ultimo pareggio risale all’aprile 2022 contro il Benfica ad Anfield, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Data Fase e avversario Punteggio (esito) Stadio 14 ottobre 2026 Fase campionato: LASK 6-3 (vittoria) Raiffeisen Arena (Linz) 9 settembre 2026 Fase campionato: Atletico Madrid 2-1 (vittoria) Anfield (Liverpool) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): PSG 0-2 (sconfitta) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): PSG 0-2 (sconfitta) Parc des Princes (Parigi) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray 4-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Galatasaray 0-1 (sconfitta) RAMS Park (Istanbul) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Qarabağ FK 6-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Marsiglia 3-0 (vittoria) Stade Vélodrome (Marsiglia)



