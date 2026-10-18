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Come acquistare i biglietti per le partite del Liverpool in Champions League 2026/27: calendario della fase campionato, prezzi e altre informazioni

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Tutto quello che c’è da sapere per vedere il Liverpool in azione in Europa questa stagione

Arne Slot potrebbe essere stato sollevato dall'incarico di allenatore del Liverpool dopo una stagione scorsa al di sotto delle aspettative, ma c'è stato almeno un aspetto positivo: ha contribuito a garantire alla squadra la qualificazione alla Champions League. Già oggi puoi prenotare i biglietti per una delle grandi serate europee in arrivo ad Anfield o in trasferta.

Sotto la guida di Andoni Iraola, i tifosi del Liverpool sperano di rivivere la magia delle recenti avventure europee. Nell'era Klopp, la squadra raggiunse ben tre finali di Champions League nell'arco di cinque anni (2018-2022) e nel 2019 conquistò il titolo continentale per la sesta volta nella storia del club, battendo il Tottenham a Madrid.

Il Liverpool ha iniziato la scorsa campagna di Champions League con una vittoria casalinga contro l'Atletico Madrid, per poi chiudere al 3° posto la fase campionato. I tifosi sperano sia di buon auspicio: anche questo settembre la squadra ha aperto il proprio cammino europeo battendo ad Anfield l'Atletico Madrid di Diego Simeone. Con le sfide contro Inter, Porto e Villarreal, tra le altre, ancora da giocare, i sostenitori del Liverpool si preparano a vivere incontri europei entusiasmanti nei prossimi mesi.

Qui GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Liverpool: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le partite del Liverpool nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale)

Partita

Biglietti

Stadio

Martedì 20 ottobre (ore 20:00)

Liverpool-Villarreal

Biglietti

Anfield (casa)

Mercoledì 4 novembre (ore 20:45)

Fenerbahçe-Liverpool

Biglietti

Stadio Şükrü Saracoğlu (trasferta)

Mercoledì 25 novembre (ore 21:00)

Club Brugge-Liverpool

Biglietti

Stadio Jan Breydel (trasferta)

Mercoledì 9 dicembre (ore 20:00)

Liverpool-Porto

Biglietti

Anfield (casa)

Martedì 19 gennaio (ore 21:00)

Inter-Liverpool

Da comunicare

San Siro (trasferta)

Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00)

Liverpool-RC Lens

Biglietti

Anfield (casa)

Come acquistare i biglietti del Liverpool per la Champions League

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Liverpool possono essere acquistati direttamente attraverso la pagina dedicata del club oppure tramite il programma per le coppe e le vendite riservate ai soci. È possibile acquistare anche specifici pacchetti hospitality del Liverpool senza i crediti richiesti per i biglietti ordinari.

Per accedere alle vendite ordinarie e ai sorteggi riservati ai soci è necessaria un'iscrizione ufficiale LFC attiva (Full, Light o Junior). I biglietti per la Champions League e le altre coppe sono gestiti attraverso l'Auto Cup Scheme per gli aventi diritto oppure tramite vendite e sorteggi riservati ai soci per le singole partite.

Le prime vendite e iscrizioni ai sorteggi per le partite di Champions League sono state aperte a luglio, insieme all'avvio delle vendite stagionali del club, con ulteriori fasi dopo il sorteggio UEFA della fase campionato.

Il portale ufficiale del club è il canale più sicuro per acquistare i biglietti del Liverpool, ma chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti del Liverpool per la Champions League?

Per la stagione 2026/27, i biglietti ufficiali a ingresso ordinario per le partite di Champions League del Liverpool ad Anfield costano da 30 a oltre 60 sterline. Il club ha limitato al 3% l'aumento dei prezzi dei biglietti ordinari per questa stagione, che resteranno invariati nel 2027/28. Il prezzo dei biglietti riservati ai tifosi locali nel settore superiore della Main Stand rimane fermo a 9 sterline.

Per i prezzi di base, il Liverpool non distingue le partite di Champions League da quelle ordinarie di Premier League: il costo nominale dipende esclusivamente dal livello, dalla tribuna e dal settore specifico di Anfield:

Settore e tribuna

Prezzo per adulti

Caratteristiche principali

Main Stand (settori centrali)

62 £ (prezzo più alto)

Posti vicini alle panchine e ai servizi moderni, con vista panoramica di qualità superiore

Main Stand (settore superiore)

31-55 £

Vista dall'alto sul campo; ospita anche il settore dedicato ai «biglietti per i tifosi locali» da 9 £

Sir Kenny Dalglish Stand

55-60 £

Posti lungo il campo, di fronte alla Main Stand, con la classica visuale delle riprese televisive

The Kop

39-44 £

La tribuna più famosa per il sostegno dei tifosi locali, con un'atmosfera intensa durante le partite

Anfield Road Stand (settore inferiore/superiore)

31-54 £

Situata di fronte alla Kop, comprende un settore Young Adults introdotto di recente (fino a 24 anni)

I pacchetti hospitality ufficiali del Liverpool per le serate della fase a gironi di Champions League costano generalmente da 175 a oltre 400 sterline a posto. Comprendono posti nei settori di categoria superiore della Main Stand o dell'Anfield Road End, accesso alle lounge e ristorazione prima della partita (per esempio al Brodies Sports Bar, al The Boot Room Restaurant o al The Carlsberg Dugout).

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Liverpool in Champions League

Nelle recenti campagne europee, per il Liverpool è stata sempre vittoria o sconfitta. Sorprendentemente, la squadra non pareggia da 45 partite tra Champions League ed Europa League. L'ultimo pareggio risale all'aprile 2022 contro il Benfica ad Anfield, nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Data

Fase e avversario

Punteggio (risultato)

Stadio

14 ottobre 2026

Fase campionato: LASK

6-3 (vittoria)

Raiffeisen Arena (Linz)

9 settembre 2026

Fase campionato: Atletico Madrid

2-1 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

14 aprile 2026

Quarti di finale (ritorno): PSG

0-2 (sconfitta)

Anfield (Liverpool)

8 aprile 2026

Quarti di finale (andata): PSG

0-2 (sconfitta)

Parc des Princes (Parigi)

18 marzo 2026

Ottavi di finale (ritorno): Galatasaray

4-0 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

10 marzo 2026

Ottavi di finale (andata): Galatasaray

0-1 (sconfitta)

RAMS Park (Istanbul)

28 gennaio 2026

Fase campionato: Qarabağ FK

6-0 (vittoria)

Anfield (Liverpool)

21 gennaio 2026

Fase campionato: Marseille

3-0 (vittoria)

Stade Vélodrome (Marsiglia)


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