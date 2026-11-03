Il Bayern Monaco ha dominato in patria, chiudendo in testa alla classifica della Bundesliga in 13 delle ultime 14 stagioni, ma ora punta a tornare protagonista in Europa. Acquista oggi i biglietti per vedere Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e compagni in azione in Champions League in questa stagione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni della Champions League, ma non disputa una finale dal 2020, quando si laureò campione d’Europa per la sesta volta nella storia del club.

La squadra di Vincent Kompany cercherà di compiere progressi in Europa in questa stagione e ha segnato a raffica nelle prime fasi della competizione. Il Bayern ha esordito travolgendo 5-0 il Bodø/Glimt a Monaco, ha rimontato due reti di svantaggio pareggiando 3-3 con il Viking in Norvegia e ha poi chiuso sul 2-2 contro l’Arsenal, campione della Premier League.

Con le prossime sfide della fase campionato contro Atlético Madrid, Manchester United e Real Betis, tra le altre, si prospettano alcuni mesi ricchi di appuntamenti da non perdere. GOAL ti fornisce tutte le ultime informazioni per assicurarti un posto alle partite di Champions League del Bayern Monaco.

Quali sono le partite del Bayern Monaco in Champions League nel 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 3 novembre (21:00) Atlético Madrid-Bayern Monaco Biglietti Riyadh Air Metropolitano (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Lille-Bayern Monaco Biglietti Stade Pierre-Mauroy (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Bayern Monaco-Slavia Praga Biglietti Allianz Arena (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Manchester United-Bayern Monaco Biglietti Old Trafford (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) Bayern Monaco-Real Betis Biglietti Allianz Arena (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Bayern Monaco possono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club. Poiché la richiesta per le gare all’Allianz Arena è eccezionalmente alta e supera regolarmente la disponibilità, il club utilizza un sistema di sorteggio selettivo.

I canali ufficiali sono:

Il portale per la richiesta dei biglietti : disponibile sul negozio ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti.

: disponibile sul negozio ufficiale dei biglietti del Bayern Monaco, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti. La borsa dei biglietti del Bayern Monaco (Zweitmarkt) : è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste per il sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, i titolari di abbonamento possono rivendere legalmente qui i propri posti.

: è la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste per il sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, i titolari di abbonamento possono rivendere legalmente qui i propri posti. I partner ufficiali per i viaggi : chi arriva dall’estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che comprendono viaggio e partita tramite operatori autorizzati come Champions Travel o Travel Connection.

: chi arriva dall’estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che comprendono viaggio e partita tramite operatori autorizzati come Champions Travel o Travel Connection. L’hospitality ufficiale: i pacchetti VIP per il giorno della partita possono essere richiesti direttamente tramite il portale hospitality dell’Allianz Arena.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Bayern Monaco, ma chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite casalinghe del Bayern Monaco in Champions League all’Allianz Arena variano in base al livello dell’avversario.

Il club suddivide le partite europee della fase campionato tra incontri standard (per esempio contro Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e sfide di cartello (per esempio contro l’Arsenal FC).

Categoria Prezzo 1 - Posti premium nelle tribune laterali 100-130 € 2 - Angoli / settori alti delle tribune laterali 80-110 € 3 - Settori alti degli angoli 60-90 € 4 - Posti a sedere dietro le porte 50-60 € 5 - Settori dei tifosi / posti in piedi 19 €

Consulta il sito ufficiale del Bayern Monaco per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Bayern Monaco in Champions League

Il Bayern continua a segnare in Europa: nel corso del 2026 ha realizzato in media più di 3,3 goal a partita in Champions League. È andato a segno in 23 gare consecutive nella competizione, a partire da gennaio 2025, quando perse 3-0 contro il Feyenoord a Rotterdam.