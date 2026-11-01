Il Bayern Monaco ha dominato in patria, chiudendo in testa alla classifica della Bundesliga in 13 delle ultime 14 stagioni, ma ora punta a tornare a trionfare in Europa. Acquista oggi i biglietti per vedere Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e compagni in azione in Champions League questa stagione.

Il Bayern Monaco ha raggiunto almeno i quarti di finale nelle ultime sette edizioni della Champions League, ma non disputa una finale dal 2020, quando si laureò campione d'Europa per la sesta volta nella storia del club.

La squadra di Vincent Kompany cercherà di compiere progressi in Europa questa stagione e ha segnato a raffica nelle prime fasi della competizione. Il Bayern ha esordito con un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt a Monaco, ha rimontato uno svantaggio di 2-0 pareggiando 3-3 contro il Viking in Norvegia e poi ha pareggiato 2-2 con l'Arsenal, campione della Premier League.

Con gli incontri della fase campionato contro Atlético Madrid, Manchester United e Real Betis, tra le altre, si prospettano mesi ricchi di sfide entusiasmanti. GOAL ti offre tutte le ultime informazioni su come assicurarti un posto alle partite di Champions League del Bayern Monaco.

Quali sono le partite del Bayern Monaco nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 3 novembre (21:00) Atlético Madrid-Bayern Monaco Biglietti Riyadh Air Metropolitano (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) Lille-Bayern Monaco Biglietti Stade Pierre-Mauroy (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Bayern Monaco-Slavia Praga Biglietti Allianz Arena (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Manchester United-Bayern Monaco Biglietti Old Trafford (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) Bayern Monaco-Real Betis Biglietti Allianz Arena (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League del Bayern Monaco possono essere acquistati esclusivamente attraverso i canali ufficiali del club. Poiché la richiesta per le partite all'Allianz Arena è eccezionalmente alta e supera regolarmente i posti disponibili, il club utilizza un sistema di sorteggio selettivo.

I canali ufficiali sono:

Il portale per le richieste di biglietti : Disponibile sul Ticketshop ufficiale del Bayern Monaco, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti.

: Disponibile sul Ticketshop ufficiale del Bayern Monaco, è il canale principale per partecipare al sorteggio dei biglietti. La piattaforma di rivendita del Bayern Monaco (Zweitmarkt) : È la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste di partecipazione al sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere qui legalmente i propri posti.

: È la piattaforma ufficiale del club per la rivendita al prezzo nominale. Quando le richieste di partecipazione al sorteggio vengono annullate o una partita è esaurita, gli abbonati possono rivendere qui legalmente i propri posti. Partner di viaggio ufficiali : Chi arriva dall'estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che includono la partita tramite agenti autorizzati come Champions Travel o Travel Connection.

: Chi arriva dall'estero può acquistare in sicurezza pacchetti ufficiali che includono la partita tramite agenti autorizzati come Champions Travel o Travel Connection. Hospitality ufficiale: I pacchetti VIP per una giornata possono essere richiesti direttamente tramite il portale Hospitality dell'Allianz Arena.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Bayern Monaco. Chi desidera assistere a una partita di Champions League può però prendere in considerazione piattaforme di rivendita secondarie come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare biglietti.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League del Bayern Monaco?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite casalinghe di Champions League del Bayern Monaco all'Allianz Arena variano in base al prestigio dell'avversario.

Il club suddivide le partite della fase campionato europea tra incontri ordinari (per esempio contro Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e sfide di cartello (per esempio contro l'Arsenal FC).

Categoria Prezzo 1 - Posti premium nelle tribune laterali 100-130 € 2 - Angoli / settori laterali alti 80-110 € 3 - Settori alti agli angoli 60-90 € 4 - Dietro le porte, posti a sedere 50-60 € 5 - Settori dei tifosi / posti in piedi 19 €

Consulta il sito ufficiale del Bayern Monaco per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita secondarie come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Bayern Monaco in Champions League

Il Bayern continua a segnare in Europa: nel corso del 2026 ha realizzato una media di oltre 3,3 goal a partita in Champions League. È andato a segno in 23 gare consecutive nella competizione, una serie iniziata dopo la sconfitta per 3-0 contro il Feyenoord a Rotterdam nel gennaio 2025.