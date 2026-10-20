Come acquistare i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League 2026/27: calendario della fase campionato, prezzi e altro

Il Barcellona, gigante del calcio spagnolo ed europeo, vuole tornare ad alzare la Champions League. Non ci riesce dal 2015. Potrebbe essere questa la stagione giusta? I milioni di tifosi blaugrana in tutto il mondo lo sperano.

Non perdere l’occasione di vedere Lamine Yamal e compagni in azione: puoi già acquistare i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League.

L’allenatore del Barça, Hansi Flick, sarà concentrato sulla sfida europea che continua a mettere in difficoltà il club catalano. Nonostante il suo dominio nella Liga, nelle ultime sette stagioni il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League soltanto una volta (2024/25).

I tifosi avranno di che entusiasmarsi per l’avvio del Barcellona in Europa in questa stagione. Al 5-1 casalingo contro il Feyenoord è seguito il successo per 4-1 sul Galatasaray a Istanbul. Con le prossime sfide della fase campionato contro Paris Saint-Germain, Aston Villa e Manchester City, tra le altre, si prospettano mesi ricchi di partite da non perdere.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni più aggiornate sui biglietti per le partite del Barcellona in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Qual è il calendario del Barcellona in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 20 ottobre (21:00) Paris Saint-Germain contro Barcellona Biglietti Parc des Princes (trasferta) Martedì 3 novembre (21:00) Barcellona contro Aston Villa Biglietti Camp Nou (casa) Mercoledì 25 novembre (21:45) Sabah contro Barcellona Biglietti Stadio Olimpico di Baku (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Barcellona contro Manchester City Biglietti Camp Nou (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Sporting CP contro Barcellona Biglietti Estádio José Alvalade (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Barcellona contro Como Biglietti Camp Nou (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League direttamente attraverso il portale FC Barcelona Ticketing (sul sito o tramite l’app Barça Tickets).

I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per gli iscritti premium (Culé Premium) e infine online per il pubblico generale.

Il programma ufficiale del club consente agli abbonati che non possono assistere alla partita di rimettere a disposizione i propri posti; questi biglietti compaiono sul sito ufficiale, di solito tra 48 e 72 ore prima del calcio d’inizio.

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League vengono generalmente messi in vendita da una a quattro settimane prima della data dell’incontro, a seconda del livello dell’avversario e della conferma del calendario.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Barcellona. Chi desidera assistere a una partita di Champions League può però prendere in considerazione anche siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovare un biglietto.

Quanto costano i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League?

I biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League acquistati direttamente dal club costano generalmente da 60 a oltre 250 euro. Il prezzo esatto, tuttavia, dipende molto dal prestigio dell’avversario e, come prevedibile, aumenta man mano che la squadra avanza nella competizione.

Prezzi dei biglietti per fase della competizione

Fase campionato / fase a gironi : da 60 a 150 euro per le partite standard. Per gli incontri di cartello, come quello in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono da 120 a oltre 250 euro.

Fase a eliminazione diretta : da 100 a 400 euro, a seconda del livello dell’avversario.

Quarti di finale e fasi successive : da 200 a oltre 800 euro per i posti premium lungo i lati del campo.

Consulta il sito ufficiale del Barcellona per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del Barcellona in Champions League

Il Barcellona potrebbe aver perso una sola volta in Champions League nell’anno solare 2026, ma gli avversari sanno di avere sempre la possibilità di segnare contro la sua difesa. Sorprendentemente, il club catalano non chiude una partita senza subire gol nella competizione da 17 incontri: l’ultima volta risale al 4-0 contro il Borussia Dortmund al Camp Nou nell’aprile 2025.

Data Fase e avversario Punteggio (esito) Stadio 13 ottobre 2026 Fase campionato: Galatasaray 4-1 (vittoria) Rams Park (Istanbul) 9 settembre 2026 Fase campionato: Feyenoord 5-1 (vittoria) Camp Nou (Barcellona) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Atletico Madrid 2-1 (vittoria) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Atletico Madrid 0-2 (sconfitta) Camp Nou (Barcellona) 18 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Newcastle 7-2 (vittoria) Camp Nou (Barcellona) 10 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Newcastle 1-1 (pareggio) St James' Park (Newcastle) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Copenhagen 4-1 (vittoria) Camp Nou (Barcellona) 21 gennaio 2026 Fase campionato: Slavia Prague 4-2 (vittoria) Fortuna Arena (Praga)



