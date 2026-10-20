Il Paris Saint-Germain punta a diventare la quarta squadra della storia, dopo Ajax, Bayern Monaco e Real Madrid, a conquistare tre Coppe dei Campioni/Champions League consecutive. Puoi acquistare già oggi i biglietti per assistere alle sue partite di Champions League 2026/27.

Il club francese vuole brillare ancora una volta sulla scena europea dopo aver fatto seguire al travolgente successo per 5-0 sull'Inter nella finale di Champions League del 2025 la vittoria ai rigori contro l'Arsenal nella finale del 2026 a Budapest.

La squadra ricca di stelle di Luis Enrique cercherà di mantenere lo slancio dopo aver aperto questa edizione della Champions League con un netto 6-1 contro lo Slovan Bratislava e due vittorie per 4-2 contro Manchester City e Barcellona. Con le sfide della fase campionato contro Villarreal, Roma e Aston Villa, tra le altre, ancora da disputare, si preannunciano mesi entusiasmanti sul fronte europeo.

Qui GOAL ti fornisce tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite del Paris Saint-Germain in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le prossime partite del PSG in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Martedì 3 novembre (21:00) Villarreal-PSG Biglietti Estadio de la Cerámica (trasferta) Mercoledì 25 novembre (21:00) PSG-AS Roma Biglietti Parco dei Principi (casa) Martedì 8 dicembre (20:00) Aston Villa-PSG Biglietti Villa Park (trasferta) Mercoledì 20 gennaio (21:00) Como 1907-PSG Biglietti Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (21:00) PSG-Galatasaray Biglietti Parco dei Principi (casa)

Come acquistare i biglietti per le partite del PSG in Champions League

Per le partite del Paris Saint-Germain sono disponibili diverse opzioni, dai biglietti per le singole gare ai pacchetti hospitality. Il modo più affidabile per acquistarli è utilizzare il portale ufficiale del PSG dedicato alla biglietteria.

Conviene consultare regolarmente il sito per conoscere le date di apertura delle vendite e verificare la disponibilità dei biglietti. Spesso vengono messi in vendita online alcune settimane prima di ogni partita e potrebbe essere necessario creare un account e fornire i propri dati personali. Essere soci del club dà inoltre priorità nell'acquisto dei posti per le partite al Parco dei Principi.

Quando i biglietti per una partita del PSG sono indicati come «Grand Public», significa che sono in vendita libera e non è necessario essere soci per acquistarli. Prima di questa fase, i tifosi del PSG con un abbonamento Red & Blue Membership hanno accesso a un breve periodo di vendita prioritario.

Sebbene il portale ufficiale del club sia il modo più sicuro per acquistare i biglietti del PSG, chi desidera assistere a una partita di Champions League può prendere in considerazione anche i siti di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per le partite del PSG in Champions League?

Per chi vuole acquistare biglietti per le singole partite del Paris Saint-Germain al Parco dei Principi, i prezzi per gli adulti sono stati generalmente compresi tra40 e 280 €, acquistando direttamente dal club. I prezzi per la stagione 2026/27 andranno però verificati sul portale ufficiale del PSG, perché possono cambiare di anno in anno, soprattutto considerando che i continui successi europei del club fanno crescere la domanda.

Il prezzo varia a seconda dell'avversario e del settore dello stadio. I biglietti più economici per le partite del PSG si trovano generalmente dietro la porta, nel settore Virage Boulogne.

Consulta il sito ufficiale del PSG per ulteriori informazioni e i siti di rivendita secondaria come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

Gli ultimi risultati del PSG in Champions League

Il PSG spera di offrire prestazioni più convincenti nella fase campionato di questa edizione della Champions League. Pur avendo conquistato il titolo per il secondo anno consecutivo, nella fase a gironi ha subito due sconfitte (contro Bayern Monaco e Sporting CP) e ottenuto due pareggi. Non è quindi riuscito a entrare tra le prime 8 e ha dovuto disputare gli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Data Fase e avversario Punteggio (risultato) Stadio 20 ottobre 2026 Fase campionato: Barcellona 4-2 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 14 ottobre 2026 Fase campionato: Manchester City 4-2 (vittoria) Etihad Stadium (Manchester) 9 settembre 2026 Fase campionato: Slovan Bratislava 6-1 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 30 maggio 2026 Finale: Arsenal 1-1 dopo i supplementari (vittoria 4-3 ai rigori) Puskás Aréna (Budapest) 6 maggio 2026 Semifinale (ritorno): Bayern Monaco 1-1 (pareggio) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 28 aprile 2026 Semifinale (andata): Bayern Monaco 5-4 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 14 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Liverpool 2-0 (vittoria) Anfield (Liverpool) 8 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Liverpool 2-0 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Chelsea 3-0 (vittoria) Stamford Bridge (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Chelsea 5-2 (vittoria) Parco dei Principi (Parigi) 25 febbraio 2026 Spareggi della fase a eliminazione diretta (ritorno): Monaco 2-2 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 17 febbraio 2026 Spareggi della fase a eliminazione diretta (andata): Monaco 3-2 (vittoria) Stade Louis II (Monaco) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Newcastle 1-1 (pareggio) Parco dei Principi (Parigi) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Sporting CP 1-2 (sconfitta) Estádio José Alvalade (Lisbona)



