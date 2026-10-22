L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League, al primo tentativo. Questa volta, sotto la guida di Gary O'Neil, spera di restarci più a lungo. Puoi assicurarti un posto a Portman Road e negli altri stadi prenotando oggi i biglietti per le partite.

I tifosi dell'Ipswich saranno ancora entusiasti dopo il secondo posto in Championship e la promozione diretta ottenuti la scorsa stagione. Il buonumore è proseguito anche nella nuova annata.

L'Ipswich ha offerto prestazioni convincenti in casa e ha mostrato tenacia in trasferta, una qualità che dovrà mantenere nel corso della stagione se vuole evitare la temuta retrocessione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni su come assicurarti un posto alle partite dell'Ipswich Town, compresi i canali di acquisto, i prezzi e molto altro.

Le prossime partite dell'Ipswich Town

Data e ora Partita Biglietti Stadio Ven 23 ottobre (ore 20:00) Ipswich Town-Nottingham Forest Biglietti Portman Road (casa) Sab 31 ottobre (ore 15:00) Hull City-Ipswich Town Biglietti MKM Stadium (trasferta) Dom 8 novembre (ore 14:00) Ipswich Town-Bournemouth Biglietti Portman Road (casa) Sab 21 novembre (ore 15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Sab 28 novembre (ore 17:30) Ipswich Town-Aston Villa Biglietti Portman Road (casa) Mar 1 dicembre (ore 20:00) Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (trasferta) Sab 5 dicembre (ore 20:00) Leeds United-Ipswich Town Biglietti Elland Road (trasferta) Sab 12 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Newcastle United Biglietti Portman Road (casa) Dom 20 dicembre (ore 14:00) Brighton & Hove Albion-Ipswich Town Biglietti American Express Stadium (trasferta) Sab 26 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Brentford Biglietti Portman Road (casa) Mer 30 dicembre (ore 20:15) Ipswich Town-Chelsea Biglietti Portman Road (casa) Sab 2 gennaio (ore 15:00) Arsenal-Ipswich Town Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Mer 6 gennaio (ore 19:30) Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (casa)

Come acquistare i biglietti per l'Ipswich Town

Il metodo principale e più sicuro per acquistare i biglietti ufficiali dell'Ipswich Town è il portale di biglietteria elettronica del club. Occorre creare un account digitale del club ed effettuare l'accesso tramite il sistema di autenticazione unica.

I biglietti possono essere acquistati anche di persona al Planet Blue Superstore del club, situato a Portman Road. Va però ricordato che l'acquisto di persona è generalmente possibile solo nei giorni in cui non si gioca e nelle rare occasioni in cui restano biglietti disponibili.

Fasi e calendario di vendita dei biglietti

Fase di vendita Tempi e condizioni Sorteggio dei biglietti Si apre circa 4 settimane prima della partita. È riservato esclusivamente ai soci Super Blues non titolari di abbonamento stagionale. I soci possono presentare domanda individualmente o in gruppo. Vendita prioritaria ai soci Chi viene selezionato tramite sorteggio ottiene accesso per primo. Ai soci non selezionati e agli altri soci Super Blues viene poi riservata una finestra per acquistare i biglietti rimasti, con un limite di 1 biglietto per socio. Rivendita dei posti degli abbonati È attiva fino al giorno della partita, in base alla disponibilità. Se un abbonato non può assistere a una partita, mette a disposizione il proprio posto sulla piattaforma ufficiale di scambio del club, rendendolo immediatamente acquistabile dagli altri soci aventi diritto. Vendita libera Si apre solo se restano biglietti dopo la chiusura di tutte le fasi riservate ai soci, di solito 2 settimane prima della partita. Per gli incontri di Premier League di maggiore richiamo, raramente si arriva a questa fase.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'Ipswich Town sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per l'Ipswich Town?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite dell'Ipswich Town a Portman Road dipendono dalla fascia dell'incontro, dalla categoria di agevolazione legata all'età e dal settore scelto.

Per la stagione 2026/27, il club ha mantenuto invariati i prezzi dei biglietti per le singole partite, conservando la stessa struttura tariffaria di base della stagione precedente.

Le partite sono suddivise in due fasce principali in base alla domanda e al profilo dell'avversario:

Fascia A : Partite di grande richiamo contro squadre delle prime sei posizioni o rivali di primo piano, per esempio il derby dell'East Anglia o le grandi squadre di Londra e Manchester.

Fascia B : Partite ordinarie contro squadre abitualmente a metà classifica o nelle zone basse.

In generale, un biglietto standard per adulti acquistato direttamente dal club costa solitamente da 27 £ a oltre 38 £, a seconda che la partita sia di fascia A o B e che il posto si trovi nell'anello superiore o inferiore.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere su Portman Road

Portman Road è lo storico stadio dell'Ipswich Town F.C. ed è lo stadio di calcio con la maggiore capienza dell'East Anglia (30.311 posti). È uno degli stadi tradizionali più amati d'Inghilterra ed è utilizzato senza interruzioni dall'Ipswich dal 1884.

Dal 1855, l'area di Portman Road era utilizzata dall'East Suffolk Cricket Club. Quando l'Ipswich Town vi arrivò nel 1884, giocava su un campo che si sovrapponeva a quello da cricket, liberandolo ogni estate per consentire la ripresa delle partite di cricket.

In seguito al Rapporto Taylor, nel 1992 Portman Road divenne il primo stadio della Premier League ad avere tribune con soli posti a sedere su tutti e quattro i lati. Importanti ampliamenti all'inizio del nuovo millennio portarono alla ricostruzione di entrambe le tribune dietro le porte, facendo salire la capienza oltre i 30.000 posti.

Momenti memorabili a Portman Road

Il record di pubblico: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Un incontro del quinto turno di FA Cup attirò 38.010 spettatori, record assoluto dello stadio. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere alla leggendaria sfida.

Una lezione di tattica: Ipswich Town 3-0 Barcellona (1977) : Uno stadio gremito vide gli uomini di Bobby Robson travolgere un Barcellona che schierava fuoriclasse del calcio come Johan Cruyff e Johan Neeskens, grazie ai goal di Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot.

Il ritorno dopo 22 anni: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : I goal di Wes Burns e Omari Hutchinson scatenarono una grande invasione di campo e un'esplosione di entusiasmo quando la squadra di Kieran McKenna conquistò la seconda promozione consecutiva, tornando in Premier League dopo 22 anni di assenza.

Il record europeo assoluto: Portman Road è noto come uno stadio in cui le squadre straniere vengono sistematicamente sconfitte. L'Ipswich Town vanta uno straordinario record di imbattibilità casalinga nelle competizioni europee: 31 partite disputate nel proprio stadio senza una sola sconfitta, battendo grandi club come Milan, Inter e Real Madrid.

Le star della musica pop: Al di fuori del calcio, Portman Road ha ospitato anche grandi concerti di Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. Nell'estate del 2025, Ed Sheeran, superstar mondiale, tifoso dell'Ipswich Town da sempre e titolare di una quota di minoranza del club, si è esibito nello stadio per tre serate consecutive passate alla storia.

Record e statistiche dell'Ipswich Town

L'Ipswich Town Football Club occupa un posto leggendario e unico nella storia del calcio inglese, grazie ai suoi tre trofei principali e a un record casalingo senza eguali nelle competizioni europee.

Pur provenendo da una regione relativamente poco celebrata nel calcio, il club del Suffolk conquistò sia l'Inghilterra sia l'Europa durante le sue epoche d'oro della metà del XX secolo.

Titoli del club e trofei principali

Campione della First Division : Una volta (1961-62)

Vincitore della FA Cup : Una volta (1977-78)

Vincitore della Coppa UEFA : Una volta (1980-81)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Più goal: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Il trampolino di lancio per i CT dell'Inghilterra

L'Ipswich è famoso per aver formato allenatori di livello mondiale. Sia Sir Alf Ramsey, che vinse il campionato del 1962 con l'Ipswich, sia Sir Bobby Robson, vincitore della FA Cup e della Coppa UEFA, passarono direttamente dalla panchina di Portman Road a quella della nazionale inglese, guidandola nelle sue epoche più importanti ai Mondiali.

Il celebre soprannome dell'Ipswich

Inizialmente chiamati «Blues», i giocatori dell'Ipswich furono soprannominati scherzosamente dagli avversari «Tractor Boys» durante la loro stagione 2000-01 in Premier League, per via delle radici agricole del Suffolk. Il club e i tifosi adottarono con orgoglio quel soprannome.



