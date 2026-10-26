Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League: puoi vederlo dal vivo in questa stagione acquistando oggi i biglietti per le partite.

I tifosi dell'Hull City saranno ancora entusiasti per la vittoria della loro squadra nella finale dei play-off di Championship contro il Middlesbrough, disputata a maggio al Wembley Stadium, e il buon umore è proseguito anche nella nuova stagione.

La squadra di Sergej Jakirović ha offerto prestazioni convincenti in casa, tra cui una vittoria per 2-0 sul Manchester United, e ha mostrato tenacia in trasferta: una qualità che dovrà conservare nel corso della stagione se vorrà evitare la temuta retrocessione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite dell'Hull City: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite dell'Hull City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sabato 31 ottobre (ore 15:00) Hull City vs Ipswich Town Biglietti MKM Stadium (in casa) Sabato 7 novembre (ore 15:00) Arsenal vs Hull City Biglietti Emirates Stadium (in trasferta) Domenica 22 novembre (ore 14:00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Biglietti MKM Stadium (in casa) Domenica 29 novembre (ore 14:05) Crystal Palace vs Hull City Biglietti Selhurst Park (in trasferta) Mercoledì 2 dicembre (ore 20:00) Hull City vs Nottingham Forest Biglietti MKM Stadium (in casa) Sabato 5 dicembre (ore 15:00) Bournemouth vs Hull City Biglietti Vitality Stadium (in trasferta) Sabato 12 dicembre (ore 15:00) Hull City vs Tottenham Hotspur Biglietti MKM Stadium (in casa) Sabato 19 dicembre (ore 15:00) Manchester City vs Hull City Biglietti Etihad Stadium (in trasferta) Sabato 26 dicembre (ore 17:30) Hull City vs Liverpool Biglietti MKM Stadium (in casa) Martedì 29 dicembre (ore 19:30) Hull City vs Leeds United Biglietti MKM Stadium (in casa) Sabato 2 gennaio (ore 15:00) Sunderland vs Hull City Biglietti Stadium of Light (in trasferta) Martedì 5 gennaio (ore 19:30) Nottingham Forest vs Hull City Biglietti City Ground (in trasferta)

Come acquistare i biglietti per l'Hull City

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per l'Hull City tramite il portale online del club, chiamando la biglietteria oppure recandoti di persona allo sportello. I titolari di abbonamento e i soci possono anche mettere in vendita i propri posti per le partite casalinghe esaurite tramite il servizio ufficiale di rivendita dei biglietti dell'Hull City.

I biglietti vengono generalmente messi in vendita in diverse fasi di priorità:

Accesso prioritario : I soci attuali o con iscrizione attiva possono acquistare i posti prima dell'eventuale vendita libera.

Vendita libera : Si apre solo se rimangono posti dopo la chiusura delle fasi riservate ai soci e ai titolari di abbonamento. Per le partite di Premier League più richieste, i biglietti vanno spesso esauriti durante le fasi riservate ai soci e di accesso prioritario.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'Hull City sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per l'Hull City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite all'MKM Stadium partono da 30 £ per gli adulti, 16 £ per chi ha diritto a una tariffa ridotta e 8 £ per i più giovani. Il prezzo esatto dipende dalla categoria della partita, legata al prestigio dell'avversario, e dalla zona dello stadio in cui si trova il posto.

Le partite sono suddivise nelle categorie A, B e C. Gli incontri più richiesti, come quelli contro le «Big Six», rientrano nella categoria A, mentre quelli di minor richiamo sono di categoria C.

Le tariffe base più economiche, come quelle indicate sopra, sono sempre calcolate sui prezzi della zona 1 per una partita di categoria C. I prezzi aumentano in base alla categoria dell'incontro e al settore dei posti.

Settori e zone dello stadio

L'MKM Stadium è progettato come una struttura continua ad anello con un'unica gradinata, fatta eccezione per la West Stand, che ne ha una seconda. Lo stadio è suddiviso in diverse zone tariffarie:

Chris Chilton East Stand : Una tribuna a gradinata unica che si estende lungo il campo. I settori centrali offrono una visuale privilegiata da bordo campo, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree in cui è consentito seguire la partita in piedi, apprezzate dai tifosi di casa più rumorosi.

West Stand : La parte più imponente dello stadio. La gradinata inferiore ospita le panchine dei giocatori, i media e le suite riservate all'ospitalità premium. La seconda gradinata sopraelevata, la Upper West, è la zona con i prezzi più alti dello stadio grazie alla sua vista panoramica.

North Stand : Tradizionalmente ospita i tifosi di casa, in particolare i gruppi più rumorosi nei settori N1–N5.

South Stand : Il settore riservato alle famiglie. Qui i posti non sono assegnati e i prezzi sono tra i più accessibili dello stadio.

Settore ospiti : I tifosi delle squadre ospiti vengono collocati nell'angolo nord-est. Il settore comprende circa 1.105 posti in cui è consentito seguire la partita in piedi.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'MKM Stadium

L'MKM Stadium è un emblematico impianto polifunzionale per lo sport e l'intrattenimento situato a Kingston upon Hull, in Inghilterra. Noto per la sua particolare architettura contemporanea, ospita sia partite di calcio sia incontri di rugby a 13.

Lo stadio fu concepito alla fine degli anni Novanta, quando l'Hull City Council vendette alcune quote di Kingston Communications e utilizzò il ricavato per finanziare una struttura all'avanguardia. La costruzione costò 44 milioni di sterline e richiese appena 14 mesi prima dell'inaugurazione ufficiale, nel dicembre 2002.

Lo stadio è la casa di due importanti club, che hanno lasciato i loro impianti storici ormai datati:

Hull City A.F.C. (Hull City), la squadra di calcio che si è trasferita dal Boothferry Park

Hull FC (Hull FC), la squadra di rugby a 13 che si è trasferita dal The Boulevard

Momenti memorabili all'MKM Stadium

La partita inaugurale (dicembre 2002) : L'Hull City sconfisse il Sunderland per 1-0 in amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy», creato per l'occasione. Steve Melton segnò il primo storico gol nello stadio.

Il debutto in Premier League (2008) : Dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe in Premier League entrarono nella leggenda, tra cui una celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool.

La battaglia degli 11 uomini (2003) : La prima partita dell'Hull FC nello stadio fu una sfida di Challenge Cup contro l'Halifax. Nonostante l'espulsione di due giocatori dell'Hull, la squadra rimasta in 11 lottò fino a ottenere una memorabile vittoria per 24-16.

Ampliamento futuro: La struttura dello stadio è stata progettata da Arup Sport e Miller Partnership in modo da consentire l'aggiunta di una gradinata superiore sopra la East Stand, portando, se necessario, la capienza a 34.000 posti senza interventi complessi.

Record e statistiche dell'Hull City

Fondato nel 1904, l'Hull City Association Football Club, soprannominato Hull City, vanta una storia affascinante, segnata dalla tenacia nelle serie inferiori, da una spettacolare ascesa in Premier League nel XXI secolo e da indimenticabili trasferte al Wembley Stadium.

Palmarès e principali trofei del club

Campione della terza serie inglese (League One / Division Three) : 4 volte

Vincitore dei play-off della seconda serie inglese(Championship) : 3 volte

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Più gol: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Finisce un'attesa di 104 anni (2008)

Dopo oltre un secolo trascorso nelle serie inferiori, l'Hull City raggiunse per la prima volta la massima divisione. L'idolo locale Dean Windass segnò uno straordinario gol al volo nel primo tempo della finale dei play-off di Championship a Wembley, assicurando la vittoria per 1-0 sul Bristol City. Il capitano Ian Ashbee riuscì nella celebre impresa di guidare il club da capitano in tutte e quattro le serie professionistiche.

La finale di FA Cup del 2014 e il debutto europeo

Nel 2014 l'Hull City raggiunse la sua prima finale di una coppa importante. Grazie a una partenza travolgente a Wembley, i gol di James Chester e Curtis Davies portarono l'Hull City sul 2-0 contro l'Arsenal nei primi otto minuti. L'Arsenal rimontò e vinse 3-2 ai tempi supplementari, ma quello storico percorso valse all'Hull la sua prima e unica partecipazione alla UEFA Europa League nella stagione 2014-15.



