Nel 2024 il Real Madrid si è laureato campione della Champions League, già Coppa dei Campioni, per la 15ª volta. Il vantaggio di otto titoli sulla seconda squadra nell’albo d’oro della competizione non ha fermato la corsa del club verso altri trofei. Prenotando oggi i biglietti per le partite, anche tu puoi unirti ai tifosi vestiti di bianco al Bernabéu e in trasferta.

Nonostante l’eliminazione ai quarti di finale di Champions League in ciascuna delle ultime due stagioni, i tifosi del Real Madrid hanno assistito a grandi sfide, tra cui le memorabili vittorie casalinghe contro Manchester City (3-0), Monaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

I tifosi possono aspettarsi altre sfide emozionanti nella fase campionato di questa stagione: la squadra di José Mourinho affronterà, tra le altre, RB Leipzig, Arsenal e PSV. Il Real Madrid tornerà inoltre a Londra per la seconda volta: lo Shakhtar Donetsk lo ospiterà a Stamford Bridge, lo stadio del Chelsea, per la sfida del 27 gennaio.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate su come assicurarti un posto per le prossime partite del Real Madrid in Champions League, dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Quali sono le prossime partite del Real Madrid nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 21 ottobre (21:00) Real Madrid-RB Leipzig Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 4 novembre (19:45) AEK Atene-Real Madrid Biglietti Agia Sophia Stadium (trasferta) Martedì 24 novembre (21:00) Real Madrid-PSV Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Martedì 19 gennaio (21:00) Real Madrid-LASK Biglietti Bernabéu (casa) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Shakhtar Donetsk-Real Madrid Biglietti Stamford Bridge, Londra (trasferta)

Come acquistare i biglietti per le partite del Real Madrid in Champions League

I biglietti ufficiali per le partite del Real Madrid in Champions League possono essere acquistati online attraverso i canali di vendita del club, Real Madrid Tickets ed Entradas. Non vengono messi in vendita con mesi di anticipo: il club avvia la vendita circa 10-12 giorni prima di ogni partita, seguendo un rigoroso sistema di finestre riservate in ordine di priorità:

1. Fase 1: Socios (soci del club): Hanno la prima opportunità di acquisto, solitamente circa due settimane prima del calcio d’inizio.

2. Fase 2: soci Madridista Premium: I titolari della tessera hanno accesso alla successiva finestra esclusiva, solitamente 7-8 giorni prima del calcio d’inizio.

3. Fase 3: pubblico generale: Gli eventuali biglietti rimasti vengono messi in vendita per tutti circa 4-6 giorni prima della partita.

Per le partite di Champions League più richieste, i biglietti si esauriscono spesso durante le fasi riservate ai soci, lasciandone pochi o nessuno per la vendita al pubblico generale.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Real Madrid. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può anche prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per le partite del Real Madrid in Champions League?

I biglietti ufficiali standard per le partite del Real Madrid nella fase campionato di Champions League partono generalmente da 100 €, mentre i posti standard nelle posizioni migliori possono arrivare a 300-400 € o più, a seconda del settore e della fase della competizione. I pacchetti VIP ufficiali partono da 375 €.

Il Real Madrid suddivide le partite casalinghe in categorie distinte, che determinano i prezzi di partenza:

Categoria A : Riservata alle partite più importanti, come El Clásico o quelle della fase a eliminazione diretta della Champions League. Per queste sfide, il prezzo ufficiale dei posti standard aumenta spesso del 20%-50% o più rispetto alle precedenti fasi a gironi o alla fase campionato.

Categoria B : Partite europee standard della fase campionato, come quelle contro squadre quali RB Leipzig o PSV Eindhoven, e partite nazionali di maggior richiamo.

Sconti per i soci : I soci ufficiali del club (Socios) e i Madridista Premium ricevono uno sconto dal 20% al 30% rispetto ai prezzi ufficiali standard per il pubblico quando acquistano direttamente tramite il portale ufficiale dei biglietti del Real Madrid.

Consulta il sito ufficiale del Real Madrid per ulteriori informazioni e le piattaforme di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Real Madrid in Champions League

Le recenti partite di Champions League ospitate dal Real Madrid non sono mai state prive di emozioni: in ciascuna delle ultime sei gare europee al Bernabéu sono stati segnati almeno tre goal. Ecco i risultati del Real Madrid in Champions League nel 2026:

Data Turno e avversario Punteggio (risultato) Stadio 14 ottobre 2026 Fase campionato: Roma 4-3 (vittoria) Stadio Olimpico (Roma) 8 settembre 2026 Fase campionato: Inter 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno): Bayern Monaco 3-4 (sconfitta) Allianz Arena (Monaco di Baviera) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata): Bayern Monaco 1-2 (sconfitta) Bernabéu (Madrid) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno): Manchester City 1-2 (sconfitta) Etihad Stadium (Manchester) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata): Manchester City 3-0 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 25 febbraio 2026 Playoff (ritorno): Benfica 2-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid) 17 febbraio 2026 Playoff (andata): Benfica 1-0 (vittoria) Estádio da Luz (Lisbona) 28 gennaio 2026 Fase campionato: Benfica 2-4 (sconfitta) Estádio da Luz (Lisbona) 20 gennaio 2026 Fase campionato: Monaco 6-1 (vittoria) Bernabéu (Madrid)







