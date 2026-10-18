Da quando ha alzato la Champions League al termine della stagione 2022/23, il Manchester City non è più riuscito a superare i quarti di finale in Europa. Riuscirà a ritrovare lo smalto sul campo nelle competizioni continentali? Puoi già prenotare i biglietti per le prossime partite di Champions League.

Biglietti per il Manchester City in Champions LeaguePrenota ora

Con grandi sfide della fase campionato contro Napoli, Barcellona e Sporting CP, solo per citarne alcune, nei prossimi mesi i tifosi del City si preparano a vivere serate europee elettrizzanti.

GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le prossime partite di Champions League del Manchester City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Manchester City in Champions League

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Martedì 20 ottobre (ore 20:00) Manchester City-AEK Atene Etihad Stadium (casa) Biglietti Mercoledì 4 novembre (ore 21:00) RB Lipsia-Manchester City Red Bull Arena (trasferta) Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20:00) Manchester City-Napoli Etihad Stadium (casa) Biglietti Martedì 8 dicembre (ore 21:00) Barcellona-Manchester City Camp Nou (trasferta) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Lens-Manchester City Stade Bollaert-Delelis (trasferta) Da annunciare Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Manchester City-Sporting CP Etihad Stadium (casa) Biglietti

Come acquistare i biglietti per il Manchester City in Champions League

I biglietti del Manchester City vengono raramente messi in vendita libera. La squadra ha una tifoseria affezionata e l’Etihad registra rapidamente il tutto esaurito.

Per le partite di Premier League, 46.000 posti su una capienza di 53.400 sono già occupati dagli abbonati. Con ogni probabilità, per acquistare i biglietti di queste partite attraverso il club sarà necessario essere soci del Manchester City con l’iscrizione Matchday Member.

Potrebbero esserci eccezioni per le partite della fase campionato di Champions League o per quelle di FA Cup e Carabao Cup, che tendono ad avere una domanda inferiore. Non ci sono però garanzie e la disponibilità varierà.

Il portale ufficiale del club resta il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Manchester City. Chi vuole assistere a una partita di Champions League può però prendere in considerazione piattaforme di rivendita come StubHub, che potrebbero offrire le migliori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per il Manchester City in Champions League?

Acquistando direttamente dal club i biglietti per le partite di Champions League all’Etihad Stadium, il prezzo per gli adulti va da 25 £ (Family Stand, livello 0, e South Stand, livelli 0 e 3) a 50 £ (posti premium senza servizi di hospitality nel settore 93:20). I prezzi variano anche per i biglietti ridotti: gli over 65 e i giovani dai 18 ai 21 anni pagano tra 22 £ e 37 £, mentre gli under 18 possono spendere da un minimo di 10 £ nella Family Stand a un massimo di 25 £ nel settore 93:20.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi. Sulle piattaforme di rivendita come StubHub, i biglietti sono attualmente disponibili a partire da 95 £.

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Quali pacchetti hospitality offre il Manchester City per le partite di Champions League?

Anche i pacchetti hospitality del Manchester City sono un ottimo modo per assicurarsi un posto allo stadio senza essere soci. Tendono a esaurirsi più lentamente dei biglietti venduti attraverso i canali ufficiali e quelli di rivendita, quindi possono essere una buona scelta quando le altre opzioni sono limitate.

Ecco una selezione dei pacchetti hospitality disponibili per le partite del Manchester City all’Etihad Stadium:

The Mancunian (da 390 £)

Un assaggio della cultura di Manchester, con musica dal vivo e arredi locali. Il pacchetto comprende un menù ispirato alle brasserie; le bevande possono essere acquistate il giorno della partita o tramite pacchetti prenotati in anticipo.

The Tunnel Club (da 570 £)

(The Tunnel Club Premier: da 870 £)

L’accesso alle aree dietro le quinte permette di salutare la squadra del Manchester City al suo arrivo. Sono inclusi anche un menù stagionale contemporaneo, le bevande e posti a sedere imbottiti nell’area executive. L’esperienza comprende inoltre interviste dal vivo nella suite, intrattenimento con un DJ e un quiz a premi nella suite.

Backstage (da 1.140 £)

Un’esperienza superiore rispetto al «Tunnel Club». Puoi accedere alle aree dietro le quinte e seguire da vicino tutti i preparativi nel giorno della partita, tra cui un intervento privato di un membro dello staff della prima squadra di Pep e una visita alle aree dietro le quinte dello stadio con una leggenda del club.

La storia dell’Etihad Stadium

Il City of Manchester Stadium, attualmente noto come Etihad Stadium per ragioni di sponsorizzazione, ospita le partite casalinghe del Manchester City dal 2003. Era stato inaugurato ufficialmente un anno prima, in quanto sede principale dei Giochi del Commonwealth del 2002.

Attualmente ha una capienza di 53.600 posti, che ne fa il settimo stadio di calcio più grande d’Inghilterra e l’undicesimo del Regno Unito. Oltre a ospitare principalmente le partite del Manchester City, l’Etihad è stato sede della finale di Coppa UEFA del 2008, di partite della nazionale inglese di calcio, di incontri di rugby a 13, di incontri di pugilato, di partite della nazionale inglese di rugby a 15 e di concerti.