Dopo la sensazionale conquista del titolo di EFL Championship nella scorsa stagione sotto la guida di Frank Lampard, il Coventry City è tornato in Premier League dopo 25 anni di assenza. Non perdere l’occasione di vederlo giocare: prenota oggi i biglietti per le prossime partite.

Il Coventry City sa che nel corso della stagione lo attende una lotta durissima, ma i primi segnali indicano che ha la determinazione necessaria per restare a galla.

Dopo un difficile avvio senza vittorie, che ha compreso impegnative trasferte contro Arsenal e Manchester City, il Coventry ha battuto Nottingham Forest, Newcastle e Sunderland, risollevando il morale di giocatori e tifosi. Ora cercherà di dare continuità a quelle prestazioni.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le partite del Coventry City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite del Coventry City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sab 21 nov (15:00) Premier League: Coventry City-Crystal Palace Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 28 nov (15:00) Premier League: Leeds United-Coventry City Biglietti Elland Road (trasferta) Mer 2 dic (20:00) Premier League: Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 5 dic (15:00) Premier League: Manchester United-Coventry City Biglietti Old Trafford (trasferta) Sab 12 dic (15:00) Premier League: Coventry City-Aston Villa Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 19 dic (15:00) Premier League: Bournemouth-Coventry City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Dom 27 dic (14:00) Premier League: Coventry City-Chelsea Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Mer 30 dic (19:30) Premier League: Coventry City-Brentford Biglietti Coventry Building Society Arena (casa) Sab 2 gen (15:00) Premier League: Liverpool-Coventry City Biglietti Anfield (trasferta) Mer 6 gen (19:30) Premier League: Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (trasferta)

Come acquistare i biglietti per il Coventry City

Per acquistare i biglietti ufficiali del Coventry City bisogna utilizzare i canali diretti del club. Le vendite seguono finestre di priorità: si parte dagli iscritti al club, prima di aprire ai tifosi con acquisti precedenti.

I biglietti per le partite vengono messi in vendita prima per gli iscritti a Sky Blue Members. Se ne rimangono, la finestra successiva si apre ai tifosi che hanno già acquistato biglietti in passato. Le gare più richieste e i derby locali raramente arrivano a una vera vendita libera al pubblico, per evitare che i tifosi ospiti acquistino posti nei settori di casa.

Per le singole partite, le date di apertura delle vendite dipendono strettamente dalla data dell’incontro. Di solito i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite del Coventry City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti tramite canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per il Coventry City?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le singole partite e degli abbonamenti del Coventry City per la Premier League 2026/27 variano in base alla categoria della partita, al settore e alla fascia d’età. I biglietti ordinari per gli adulti costano generalmente tra 30 e 55 sterline.

Il club suddivide le partite in fasce in base alla domanda (Categoria A, Categoria B, Categoria C) e prevede diversi settori alla Coventry Building Society Arena:

Settore / categoria Fascia di prezzo per adulti (circa) Settore standard 30-55 £ Settore famiglie 30-55 £ Settore premium 42-80+ £ Settore premium con sedili imbottiti 47-60+ £

Pacchetti hospitality: i palchi privati, l’accesso alle lounge e la ristorazione VIP partono da circa 120-250+ sterline a persona.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni o siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c’è da sapere sulla Coventry Building Society Arena

La Coventry Building Society Arena, storicamente nota come Ricoh Arena, è uno stadio polifunzionale da 32.609 posti e un centro espositivo situato a Coventry.

Inaugurata nell’agosto 2005, la struttura da 113 milioni di sterline riunisce sport, grandi esposizioni commerciali, un casinò e un hotel in un unico polo.

Il Coventry City Football Club ha lasciato la sua storica casa, Highfield Road, per trasferirsi nell’arena nel 2005. La storia dell’impianto, tuttavia, è stata segnata da turbolente controversie sulla proprietà e sull’affitto.

A causa di questi problemi, il club è stato costretto a disputare temporaneamente le partite casalinghe fuori città, al Sixfields di Northampton e al St Andrew’s di Birmingham.

Nell’agosto 2025 è arrivato un traguardo storico: il Coventry City ha completato l’acquisto dell’arena, diventando per la prima volta nella storia del club proprietario a pieno titolo del proprio stadio.

I momenti memorabili alla Coventry Building Society Arena

La partita inaugurale : l’arena ha ospitato il suo primo evento aperto al pubblico nell’agosto 2005, quando il Coventry City ha battuto il Queens Park Rangers per 3-0 davanti ai tifosi di casa in festa.

: l’arena ha ospitato il suo primo evento aperto al pubblico nell’agosto 2005, quando il Coventry City ha battuto il Queens Park Rangers per 3-0 davanti ai tifosi di casa in festa. La sfida decisiva da record di presenze : lo stadio ha registrato la sua massima affluenza per una partita di calcio quando 31.452 tifosi hanno assistito alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough (maggio 2025), vinta dal Coventry per 2-0.

: lo stadio ha registrato la sua massima affluenza per una partita di calcio quando 31.452 tifosi hanno assistito alla decisiva sfida dei playoff di Championship contro il Middlesbrough (maggio 2025), vinta dal Coventry per 2-0. Olimpiadi di Londra 2012: l’impianto ha ospitato partite di calcio olimpiche ed è stato ribattezzato «City of Coventry Stadium» per la durata del torneo, a causa delle rigide regole sulle sponsorizzazioni aziendali.

La prima tripletta: nel dicembre 2009, l’attaccante del Coventry City Freddy Eastwood ha segnato la prima tripletta nella storia dell’impianto durante una partita contro il Peterborough United.

Record e statistiche del Coventry City

Il Coventry City Football Club occupa un posto particolare nella storia del calcio inglese, anche per la sua capacità di resistere alle difficoltà. Fondato nel 1883 come Singers F.C. e ribattezzato nel 1898, il club è celebre per i suoi 34 anni consecutivi nella massima serie.

Trofei e successi del club

FA Cup : 1 titolo (1987)

: 1 titolo (1987) EFL Trophy: 1 titolo (2017)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Più gol: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La rivoluzione celeste (1962-1967)

L’iconico allenatore Jimmy Hill ha trasformato l’identità del club introducendo la divisa celeste, l’inno della squadra e programmi delle partite moderni. Nel 1967 ha portato il Coventry in First Division per la prima volta.

Il trionfo in FA Cup

Sotto la guida di John Sillett e George Curtis, il Coventry ha battuto per 3-2 ai tempi supplementari, a Wembley, un Tottenham Hotspur ricco di stelle. Il leggendario colpo di testa in tuffo di Keith Houchen resta una delle immagini più iconiche nella storia della FA Cup.