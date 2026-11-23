Il Barcellona, gigante del calcio spagnolo ed europeo, vuole tornare a sollevare la Champions League. Non ci riesce dal 2015. Potrebbe essere questa la stagione giusta? È ciò che sperano i milioni di blaugrana in tutto il mondo.

Per non perdere l'occasione di vedere Lamine Yamal e compagni in azione, puoi prenotare già oggi i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League.

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, sarà concentrato sul tentativo di risolvere il rebus europeo che continua a mettere in difficoltà il club catalano. Nonostante il suo dominio nella Liga, il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League una sola volta, nel 2024/25, negli ultimi sette anni.

I tifosi non vedranno l'ora di seguire il Barcellona in questa stagione. Nelle prime quattro partite della fase campionato, contro Feyenoord, Galatasaray, PSG e Aston Villa, sono stati segnati ben 20 goal. Con le sfide contro Manchester City e Sporting, tra le altre, si preannunciano mesi ricchi di spettacolo.

Ecco tutte le informazioni aggiornate di GOAL sui biglietti per le partite del Barcellona in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Quali sono le prossime partite del Barcellona in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Biglietti Stadio Mercoledì 25 novembre (21:45) Sabah-Barcellona Biglietti Stadio Olimpico di Baku (trasferta) Martedì 8 dicembre (21:00) Barcellona-Manchester City Biglietti Camp Nou (casa) Mercoledì 20 gennaio (20:00) Sporting CP-Barcellona Biglietti Estádio José Alvalade (trasferta) Mercoledì 27 gennaio (20:00) Barcellona-Como Biglietti Camp Nou (casa)

Come acquistare i biglietti per il Barcellona in Champions League

Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League direttamente attraverso il portale del club, sul sito o tramite l'app Barça Tickets.

I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per i membri premium (Culé Premium) e infine online per il pubblico generale.

Il programma ufficiale del club consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rendere disponibili i propri posti; di solito ricompaiono sul sito ufficiale 48-72 ore prima del calcio d'inizio.

I biglietti ufficiali per le partite di Champions League vengono generalmente messi in vendita da una a quattro settimane prima della gara, a seconda del livello dell'avversario e della conferma del calendario.

Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Barcellona, ma chi vuole assistere a una partita di Champions League può valutare anche siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarli.

Quanto costano i biglietti per il Barcellona in Champions League?

I biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League acquistati direttamente dal club costano generalmente da 60 € a oltre 250 €. I prezzi esatti, però, dipendono molto dal prestigio dell'avversario e, com'è prevedibile, aumentano man mano che la squadra avanza nella competizione.

Prezzi dei biglietti per fase della competizione

Fase campionato / fase a gironi : 60-150 € per le partite ordinarie. Per gli incontri di cartello, come quello in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono a 120-250 € e oltre.

: 60-150 € per le partite ordinarie. Per gli incontri di cartello, come quello in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono a 120-250 € e oltre. Fase a eliminazione diretta : 100-400 € a seconda del livello dell'avversario.

: 100-400 € a seconda del livello dell'avversario. Quarti di finale e fasi successive: 200-800 € e oltre per i settori più pregiati lungo il campo.

Consulta il sito ufficiale del Barcellona per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.

I risultati recenti del Barcellona in Champions League

Il Barcellona segna con regolarità in Champions League. I catalani hanno realizzato almeno due goal in ciascuna delle ultime cinque partite europee, per un totale di 16 reti.