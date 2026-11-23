Il Barcellona, gigante del calcio spagnolo ed europeo, vuole tornare a sollevare la Champions League. Non ci riesce dal 2015. Potrebbe essere questa la stagione giusta? È ciò che sperano i milioni di blaugrana in tutto il mondo.
Per non perdere l'occasione di vedere Lamine Yamal e compagni in azione, puoi prenotare già oggi i biglietti per le partite del Barcellona in Champions League.
Hansi Flick, allenatore del Barcellona, sarà concentrato sul tentativo di risolvere il rebus europeo che continua a mettere in difficoltà il club catalano. Nonostante il suo dominio nella Liga, il Barcellona ha raggiunto le semifinali di Champions League una sola volta, nel 2024/25, negli ultimi sette anni.
I tifosi non vedranno l'ora di seguire il Barcellona in questa stagione. Nelle prime quattro partite della fase campionato, contro Feyenoord, Galatasaray, PSG e Aston Villa, sono stati segnati ben 20 goal. Con le sfide contro Manchester City e Sporting, tra le altre, si preannunciano mesi ricchi di spettacolo.
Ecco tutte le informazioni aggiornate di GOAL sui biglietti per le partite del Barcellona in Champions League: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.
Quali sono le prossime partite del Barcellona in Champions League 2026/27?
Data (ora locale)
Partita
Biglietti
Stadio
Mercoledì 25 novembre (21:45)
Sabah-Barcellona
Stadio Olimpico di Baku (trasferta)
Martedì 8 dicembre (21:00)
Barcellona-Manchester City
Camp Nou (casa)
Mercoledì 20 gennaio (20:00)
Sporting CP-Barcellona
Estádio José Alvalade (trasferta)
Mercoledì 27 gennaio (20:00)
Barcellona-Como
Camp Nou (casa)
Come acquistare i biglietti per il Barcellona in Champions League
Puoi acquistare i biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League direttamente attraverso il portale del club, sul sito o tramite l'app Barça Tickets.
I biglietti vengono messi in vendita prima per i soci del club (socios), poi per i membri premium (Culé Premium) e infine online per il pubblico generale.
Il programma ufficiale del club consente agli abbonati che non possono assistere a una partita di rendere disponibili i propri posti; di solito ricompaiono sul sito ufficiale 48-72 ore prima del calcio d'inizio.
I biglietti ufficiali per le partite di Champions League vengono generalmente messi in vendita da una a quattro settimane prima della gara, a seconda del livello dell'avversario e della conferma del calendario.
Il portale ufficiale del club è il modo più sicuro per acquistare i biglietti del Barcellona, ma chi vuole assistere a una partita di Champions League può valutare anche siti di rivendita come StubHub e Ticombo, che potrebbero offrire maggiori possibilità di trovarli.
Quanto costano i biglietti per il Barcellona in Champions League?
I biglietti ufficiali per le partite del Barcellona in Champions League acquistati direttamente dal club costano generalmente da 60 € a oltre 250 €. I prezzi esatti, però, dipendono molto dal prestigio dell'avversario e, com'è prevedibile, aumentano man mano che la squadra avanza nella competizione.
Prezzi dei biglietti per fase della competizione
- Fase campionato / fase a gironi: 60-150 € per le partite ordinarie. Per gli incontri di cartello, come quello in casa contro il Manchester City, i prezzi salgono a 120-250 € e oltre.
- Fase a eliminazione diretta: 100-400 € a seconda del livello dell'avversario.
- Quarti di finale e fasi successive: 200-800 € e oltre per i settori più pregiati lungo il campo.
Consulta il sito ufficiale del Barcellona per ulteriori informazioni e i siti di rivendita come StubHub e Ticombo per verificare la disponibilità attuale dei biglietti.
I risultati recenti del Barcellona in Champions League
Il Barcellona segna con regolarità in Champions League. I catalani hanno realizzato almeno due goal in ciascuna delle ultime cinque partite europee, per un totale di 16 reti.
Data
Fase e avversario
Punteggio (risultato)
Stadio
3 novembre 2026
Fase campionato, Aston Villa
3-0 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
20 ottobre 2026
Fase campionato: PSG
2-4 (sconfitta)
Parco dei Principi (Parigi)
13 ottobre 2026
Fase campionato: Galatasaray
4-1 (vittoria)
Rams Park (Istanbul)
9 settembre 2026
Fase campionato: Feyenoord
5-1 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
14 aprile 2026
Quarti di finale (ritorno): Atletico Madrid
2-1 (vittoria)
Riyadh Air Metropolitano (Madrid)
8 aprile 2026
Quarti di finale (andata): Atletico Madrid
0-2 (sconfitta)
Camp Nou (Barcellona)
18 marzo 2026
Ottavi di finale (ritorno): Newcastle
7-2 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
10 marzo 2026
Ottavi di finale (andata): Newcastle
1-1 (pareggio)
St James' Park (Newcastle)
28 gennaio 2026
Fase campionato: Copenaghen
4-1 (vittoria)
Camp Nou (Barcellona)
21 gennaio 2026
Fase campionato: Slavia Praga
4-2 (vittoria)
Fortuna Arena (Praga)