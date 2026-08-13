Riuscirà Chris Wilder a riportare ancora una volta lo Sheffield United nella terra promessa della Premier League? Con una rosa che comprende giocatori del calibro di Patrick Bamford e Harrison Burrows, il sogno di tornare a Wembley, stavolta con un risultato diverso, è più vivo che mai.

Potresti essere a Bramall Lane per scoprirlo. Come fare per mettere le mani sui biglietti per vedere le Blades in azione nella stagione 2026/27? GOAL ti spiega tutto nei dettagli.

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Prossime partite dello Sheffield United 2026/27

Come acquistare i biglietti dello Sheffield United 2026/27?

Esistono diverse opzioni di biglietteria per le partite dello Sheffield United, dai tagliandi per le singole gare agli abbonamenti stagionali, fino ai pacchetti hospitality aggiuntivi. Di norma è possibile acquistarli attraverso il portale ufficiale del club sul suo sito web.

I club di calcio britannici tendono ad assegnare i biglietti in tre fasi: Prima agli abbonati stagionali Poi ai membri del club, spesso classificati in base ai punti fedeltà accumulati con acquisti precedenti Infine, al pubblico durante il periodo di ‘General Sale’.

Le membership dello Sheffield United vanno da £20 per ‘Junior Blades’ fino a £70 per ‘Blade Member+’. Tutte le membership offrono vantaggi tra cui accesso anticipato ai biglietti delle partite, sconti sui biglietti casalinghi e accesso gratuito alle gare della U21 giocate a Bramall Lane.

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Quanto costano i biglietti dello Sheffield United 2026/27?

Per chi desidera acquistare i biglietti dello Sheffield United a Bramall Lane partita per partita, ogni gara è classificata nelle categorie Cat A*, Cat A o Cat B, con prezzi per gli adulti che vanno da £30 a £46.

Tariffe agevolate si applicano a senior (60+), tifosi con disabilità, giovani adulti/studenti (U22), U18 e Junior Blades in ogni settore casalingo dello stadio.

Come ottenere gli abbonamenti stagionali dello Sheffield United?

Un abbonamento stagionale è l’unico modo per essere sicuri di essere a Bramall Lane per ogni partita casalinga dello Sheffield United in Championship durante la stagione 2026/27.

Oltre a garantire posti riservati sugli spalti per tutte le 23 partite di campionato, escluse le partite di coppa o dei playoff, a ogni abbonato vengono assegnati 2.700 punti fedeltà, aumentando così le possibilità di acquistare biglietti per trasferte o sfide di coppa di alto profilo.

Dove posso soggiornare nei dintorni di Bramall Lane?

Ci sono numerosi hotel e opzioni di alloggio per i visitatori nei dintorni di Bramall Lane e in tutta Sheffield durante il loro soggiorno.

La mappa interattiva qui sotto mostra cosa è disponibile vicino allo stadio, mentre i collegamenti di trasporto della città permettono anche di soggiornare più lontano in occasione della tua esperienza nel giorno della partita:

Storia di Bramall Lane

Bramall Lane è uno stadio di calcio a Sheffield, nel South Yorkshire. È la casa dello Sheffield United sin dalla fondazione del club nel 1889 ed è il più antico grande stadio del mondo che ospita ancora partite di calcio professionistico.

Bramall Lane è uno dei soli due impianti, l’altro è l’Oval, ad aver ospitato partite internazionali dell’Inghilterra, un Test match di cricket dell’Inghilterra nel 1902 e una finale di FA Cup, nel replay del 1912.

L’impianto è stato ampiamente ristrutturato sulla scia del Taylor Report ed è diventato uno stadio interamente con posti a sedere nel 1994, con una capienza di 32.050 spettatori. Nel 2022 ha ospitato partite del Campionato europeo femminile UEFA, compresa la semifinale tra Inghilterra e Svezia.