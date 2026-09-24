Dopo tre anni lontano dalla massima serie, trascorsi in 2. Bundesliga, lo Schalke 04 è tornato in Bundesliga. Nelle ultime quattro stagioni, la Veltins-Arena ha registrato una media di oltre 60.000 spettatori e nei prossimi mesi sarà sicuramente gremita. Puoi unirti ai tifosi acquistando già oggi i biglietti per le partite dello Schalke 04.

L'ultima volta che lo Schalke 04 è stato promosso in Bundesliga, nella stagione 2021/22, è retrocesso subito. Stavolta vorrà quindi evitare di tornare immediatamente in seconda divisione. Oltre a trattenere i protagonisti della scalata al primo posto della 2. Bundesliga nella scorsa stagione, ha aggiunto alla rosa nuovi giocatori: Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber e Satoshi Tanaka.

Dopo un avvio di campionato difficile, segnato dalla sconfitta per 3-0 in casa dell'Augsburg, lo Schalke 04 ha reagito bene: ha fermato il Bayern Monaco sullo 0-0 a Gelsenkirchen e poi ha ottenuto la prima vittoria, imponendosi per 3-1 sul campo dell'Union Berlino.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite dello Schalke 04 in questa stagione: dove acquistare i biglietti, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite dello Schalke 04

Data e ora (locali) Partita Stadio Biglietti Dom 11 ottobre (17:30) Bundesliga: Friburgo-Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Friburgo) Biglietti Sab 17 ottobre (15:30) Bundesliga: Schalke 04-Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti Sab 24 ottobre (15:30) Bundesliga: Colonia-Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti Mer 28 ottobre (18:00) Coppa di Germania: SG Dynamo Dresda-Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresda) Biglietti Sab 31 ottobre (15:30) Bundesliga: Schalke 04-RB Lipsia Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti Dom 8 novembre (19:30) Bundesliga: Hoffenheim-Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Biglietti Sab 21 novembre (18:30) Bundesliga: Schalke 04-Stoccarda Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti Sab 28 novembre (15:30) Bundesliga: Paderborn-Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Biglietti Sab 5 dicembre (orario da definire) Bundesliga: Schalke 04-Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti

Come acquistare i biglietti dello Schalke 04

I biglietti ufficiali per le partite dello Schalke 04 devono essere acquistati direttamente tramite lo «S04 Ticketshop». Il portale è interamente accessibile in inglese tramite «S04 Ticketshop English».

Per consultare le partite disponibili e assicurarti un posto, devi creare un account online gratuito. I biglietti sono nominativi, quindi all'ingresso della Veltins-Arena potrebbe esserti chiesto un documento d'identità.

Se i biglietti della vendita ordinaria vanno esauriti, puoi accedere allo «S04 Ticketbörse», il mercato secondario ufficiale dello Schalke integrato nel portale principale. Qui gli abbonati mettono in vendita in modo sicuro, al prezzo nominale standard, i biglietti per le singole partite a cui non possono assistere.

Lo Schalke 04 adotta un sistema di prelazione che dà ai soci del club la prima possibilità di acquistare fino a quattro biglietti per partita. Poiché lo Schalke ha una delle tifoserie più numerose della Germania, le partite registrano spesso il tutto esaurito già durante questa fase riservata ai soci. Di conseguenza, i biglietti ordinari arrivano raramente alla vendita libera.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite dello Schalke 04 sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti dello Schalke 04?

I biglietti ufficiali per le partite dello Schalke 04 alla Veltins-Arena costano generalmente dai 15 ai 20 € per i settori in piedi e dai 26 ai 62 € per le categorie standard con posti a sedere. I prezzi possono variare leggermente per le partite di cartello, come i derby locali.

Lo Schalke 04 suddivide i prezzi nominali in diverse fasce e aree della Veltins-Arena:

Posti in piedi (Stehplatz) : settori dei tifosi e tradizionali aree in piedi, come la celebre Nordkurve. Fascia di prezzo: 15-20 €.

: settori dei tifosi e tradizionali aree in piedi, come la celebre Nordkurve. Fascia di prezzo: 15-20 €. Categorie con posti a sedere 1-4 : posti standard distribuiti tra gli anelli superiore e inferiore. Fascia di prezzo: 26-62 €.

: posti standard distribuiti tra gli anelli superiore e inferiore. Fascia di prezzo: 26-62 €. Categoria 0 (posti premium): settori dell'anello inferiore nella tribuna principale e sul lato opposto, come i blocchi P, Q, D1, D2, C1 e C2. Prezzi di fascia superiore.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Veltins-Arena

La Veltins-Arena, originariamente chiamata Arena AufSchalke, è uno stadio polifunzionale di fama mondiale situato a Gelsenkirchen, in Germania. Considerata tra gli stadi tecnologicamente più avanzati e innovativi mai costruiti, è la casa dello Schalke 04, club di Bundesliga sostenuto da una tifoseria appassionata.

Lo stadio ha una capienza di 62.271 spettatori per le partite di campionato, comprese le aree in piedi, e di 54.740 per gli incontri internazionali, con soli posti a sedere.

Alla fine degli anni Novanta, il Parkstadion, il vecchio stadio dello Schalke, mostrava chiaramente i segni del tempo. Dopo la storica vittoria del club in Coppa UEFA nel 1997 e in vista dell'imminente centenario, i progetti per uno stadio avveniristico subirono un'accelerazione.

La costruzione dell'attuale stadio iniziò alla fine del 1998. Quando aprì nel 2001, entrò nella storia come il primo stadio in Germania finanziato interamente da privati, senza sovvenzioni pubbliche.

I momenti memorabili alla Veltins-Arena

La partita inaugurale (2001) : lo stadio aprì con un torneo amichevole tra Schalke, Borussia Dortmund e Norimberga. Il primo goal segnato nello stadio non fu però realizzato da un calciatore, ma dalla popstar Lionel Richie, che si esibì durante la cerimonia inaugurale e calciò un pallone in rete!

: lo stadio aprì con un torneo amichevole tra Schalke, Borussia Dortmund e Norimberga. Il primo goal segnato nello stadio non fu però realizzato da un calciatore, ma dalla popstar Lionel Richie, che si esibì durante la cerimonia inaugurale e calciò un pallone in rete! Finale della Champions League 2004 : il Porto di José Mourinho sconfisse il Monaco per 3-0 e conquistò il trofeo.

: il Porto di José Mourinho sconfisse il Monaco per 3-0 e conquistò il trofeo. Europei 2024: l'arena ospitò alcune partite del torneo, come aveva fatto anche durante i Mondiali 2006.

Il record mondiale di spettatori per una partita di hockey su ghiaccio: la partita inaugurale dei Mondiali IIHF 2010 si disputò alla Veltins-Arena. Ben 77.803 tifosi riempirono lo stadio per assistere a Germania-USA su una pista di ghiaccio allestita appositamente, stabilendo quello che all'epoca era un record mondiale.

Record e statistiche dello Schalke 04

Lo Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fondato nel 1904, è uno dei club calcistici tedeschi con la storia più ricca e una delle tifoserie più appassionate.

Originario di Gelsenkirchen, città industriale legata all'estrazione del carbone, il club vanta una storia segnata dal dominio nazionale negli anni Trenta e Quaranta, dai successi internazionali negli anni Novanta e da una tifoseria oggi numerosissima.

Trofei e principali successi del club

Campionati tedeschi (prima della Bundesliga) : 7 titoli (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 titoli (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) Coppa di Germania : 5 titoli (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 titoli (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) Supercoppa di Germania : 1 titolo (2011)

: 1 titolo (2011) Coppa UEFA / Europa League: 1 titolo (1997)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Più goal: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

La prima doppietta tedesca

Nel 1937 lo Schalke 04 diventò il primo club nella storia del calcio tedesco a vincere campionato e coppa nazionale nello stesso anno solare.

Il tunnel della miniera

Alla Veltins-Arena dello Schalke 04, il tunnel d'ingresso dei giocatori di casa è stato progettato appositamente per ricordare, nell'aspetto e nell'atmosfera, una miniera di carbone sotterranea. È un omaggio ai minatori che fondarono il club e lo finanziarono nei suoi primi anni.

Tra i club con più soci al mondo

Nonostante retrocessioni traumatiche e turbolente e crisi finanziarie, lo Schalke 04 conta circa 210.000 soci. È il terzo club per numero di soci in Germania e rientra ampiamente tra i sei club sportivi con più soci al mondo.