Come acquistare i biglietti dello Schalke 04 per il 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Bundesliga e altro

Dopo tre anni nel purgatorio della 2. Bundesliga, l'FC Schalke 04 è tornato nella massima serie. Nelle ultime quattro stagioni, l'affluenza media alla Veltins-Arena ha superato i 60.000 spettatori e nei prossimi mesi l'impianto è destinato a essere gremito in ogni ordine di posto. Puoi unirti a questa massa di tifosi appassionati prenotando oggi stesso i biglietti per le partite dello Schalke 04.

Quando i 'Die Königsblauen' (i Royal Blues) sono stati promossi per l'ultima volta in Bundesliga, nella stagione 2021/22, sono retrocessi immediatamente, quindi questa volta saranno disperatamente intenzionati a evitare di nuovo la trappola della retrocessione. Per questo, oltre a trattenere le stelle che li hanno aiutati a conquistare la vetta della 2. Bundesliga la scorsa stagione, hanno aggiunto nuovi talenti alla rosa, come Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber e Satoshi Tanaka.

Nonostante un avvio lento nella nuova stagione di campionato, con la sconfitta per 3-0 in trasferta contro l'Augsburg, lo Schalke 04 ha reagito bene, fermando il Bayern Monaco sullo 0-0 a Gelsenkirchen e poi ottenendo la prima vittoria, un successo per 3-1 in trasferta contro l'Union Berlino.

Lascia che GOAL ti dia tutte le ultime informazioni sui biglietti per capire come assicurarti un posto alle partite dell'FC Schalke 04 in questa stagione, incluso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite dello Schalke 04

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti dom, 11 ott (17.30) Bundesliga: SC Freiburg vs Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Friburgo) Biglietti sab, 17 ott (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti sab, 24 ott (15.30) Bundesliga: FC Köln vs Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colonia) Biglietti mer, 28 ott (18.00) DFB-Pokal: SG Dynamo Dresden vs Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresda) Biglietti sab, 31 ott (15.30) Bundesliga: Schalke 04 vs RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti dom, 8 nov (19.30) Bundesliga: Hoffenheim vs Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Biglietti sab, 21 nov (18.30) Bundesliga: Schalke 04 vs VfB Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti sab, 28 nov (15.30) Bundesliga: Paderborn vs Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Biglietti sab, 5 dic (da definire) Bundesliga: Schalke 04 vs Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Biglietti

Come acquistare i biglietti dello Schalke 04

I biglietti ufficiali per le partite dell'FC Schalke 04 devono essere acquistati direttamente tramite l'S04 Ticketshop. Il portale è completamente accessibile in inglese tramite 'S04 Ticketshop English'.

Dovrai creare gratuitamente un account online per consultare le partite disponibili e assicurarti i posti. I biglietti sono nominativi, il che significa che il tuo documento d'identità potrebbe essere controllato ai cancelli della Veltins-Arena al momento dell'ingresso.

Se le disponibilità standard vanno esaurite, puoi accedere all'S04 Ticketbörse, che è il marketplace secondario ufficiale dello Schalke integrato direttamente nel portale principale di biglietteria. Qui, gli abbonati mettono in vendita in modo sicuro i biglietti delle singole partite che non possono utilizzare, al normale prezzo nominale.

Lo Schalke 04 adotta un sistema di priorità in cui i membri ufficiali del club hanno il diritto di prelazione per acquistare fino a quattro biglietti per partita. Poiché lo Schalke ha una delle tifoserie più grandi della Germania, le partite fanno spesso registrare il tutto esaurito durante questa fase esclusiva per i membri, il che significa che i biglietti standard raramente arrivano alla vendita generale al pubblico.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'FC Köln sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto tramite canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dello Schalke 04?

I biglietti ufficiali dell'FC Schalke 04 alla Veltins-Arena in genere vanno da 15-20 € per i settori in piedi e da 26-62 € per le categorie standard dei posti a sedere, con lievi variazioni per partite di alto profilo come i derby locali.

Lo Schalke 04 struttura i prezzi nominali tra i diversi livelli e settori della Veltins-Arena come segue:

Posti in piedi (Stehplatz) : blocchi dedicati ai tifosi e tradizionali settori in piedi, per esempio la famosa Nordkurve. Fascia di prezzo: 15-20 €.

Categorie di posti a sedere 1-4 : posti standard distribuiti tra anello superiore e inferiore. Fascia di prezzo: 26-62 €.

Categoria 0 (posti premium) : settori dell'anello inferiore nella tribuna principale e sul lato lungo opposto, per esempio i blocchi P, Q, D1, D2, C1, C2. Prezzi di fascia superiore

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per conoscere la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sulla Veltins-Arena

La Veltins-Arena, originariamente conosciuta come Arena AufSchalke, è uno stadio polifunzionale di fama mondiale situato a Gelsenkirchen, in Germania. Rinomato come uno degli stadi più avanzati e innovativi dal punto di vista tecnologico mai costruiti, è la casa appassionata della squadra di Bundesliga FC Schalke 04.

Lo stadio ha una capienza in campionato di 62.271 posti, comprese le aree in piedi, e una capienza internazionale di 54.740 posti, tutti a sedere.

Alla fine degli anni '90, la vecchia casa dello Schalke, il Parkstadion, mostrava pesantemente i segni del tempo. Dopo la storica vittoria della Coppa UEFA del 1997 da parte del club e in vista dell'imminente centenario, i piani per uno stadio futuristico furono accelerati.

La costruzione dell'attuale stadio iniziò alla fine del 1998. Quando aprì nel 2001, fece storia come il primo stadio in Germania a essere completamente finanziato con capitali privati senza sussidi governativi.

Momenti memorabili alla Veltins-Arena

La partita inaugurale (2001) : Lo stadio fu inaugurato con un torneo amichevole tra Schalke, Borussia Dortmund e FC Nürnberg. Il primo gol nello stadio in realtà non fu segnato da un calciatore, ma dalla pop star Lionel Richie, che si esibì durante la cerimonia di apertura e calciò un pallone in rete!

Finale di UEFA Champions League 2004 : L'FC Porto di José Mourinho sconfisse in modo memorabile il Monaco per 3-0 alzando il trofeo.

UEFA Euro 2024 : L'arena ha ospitato una manciata di partite del torneo, così come aveva fatto durante la Coppa del Mondo FIFA 2006.

Il record mondiale di spettatori per una partita di hockey su ghiaccio: La partita inaugurale del Campionato mondiale IIHF 2010 si è giocata alla Veltins-Arena. Ben 77.803 tifosi hanno riempito lo stadio per assistere a Germania-USA su una pista di ghiaccio allestita appositamente, stabilendo all'epoca un record mondiale.

Record e statistiche dello Schalke 04

L'FC Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.), fondato nel 1904, è uno dei club calcistici più gloriosi e sostenuti con maggiore passione della Germania.

Proveniente dalla città industriale e mineraria di Gelsenkirchen, il club vanta una ricca eredità, evidenziata dal dominio locale negli anni '30 e '40, dalla gloria internazionale negli anni '90 e da una gigantesca tifoseria moderna.

Palmarès del club e principali trofei

Campione di Germania (pre-Bundesliga) : 7 titoli (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

DFB-Pokal : 5 titoli (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

DFL-Supercup : 1 titolo (2011)

Coppa UEFA / Europa League : 1 titolo (1997)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Più gol: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

Il primo double tedesco

Nel 1937, lo Schalke 04 è diventato il primo club nella storia del calcio tedesco a vincere il double nazionale, campionato tedesco e DFB-Pokal nello stesso anno solare.

La Walk of Coal

La Veltins-Arena dello Schalke 04 presenta un tunnel dei giocatori di casa progettato esplicitamente per sembrare e dare la sensazione di una miniera di carbone sotterranea. Si tratta di un omaggio ai Die Knappen (i Minatori), che inizialmente formarono e finanziarono i primi anni del club.

Giganti globali per numero di membri

Nonostante retrocessioni drammatiche e turbolente e crisi finanziarie, lo Schalke 04 conta circa 210.000 membri ufficiali del club. Questo lo colloca come terzo club più grande della Germania e comodamente tra i sei club sportivi con il maggior numero di membri al mondo.



