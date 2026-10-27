Come acquistare i biglietti della Roma per la stagione 2026/27: Prossime partite, prezzi dei biglietti per la Serie A, informazioni sullo Stadio Olimpico e altro

La Roma ha ottenuto il suo miglior piazzamento in campionato delle ultime otto stagioni chiudendo al terzo posto la Serie A 2025/26. Nei prossimi mesi cercherà di proseguire su questa strada sia in Italia sia in Europa.

Puoi vedere la Roma dal vivo prenotando oggi i biglietti per le sue partite.

Sotto la guida di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, la Roma è arrivata seconda in Serie A tre volte negli anni 2010 (2013-14, 2014-15 e 2016-17). I tifosi dello Stadio Olimpico sperano ora che Gian Piero Gasperini continui a ottenere grandi risultati in panchina dopo un'ottima prima stagione alla guida della squadra.

La Roma ha chiuso la scorsa stagione con cinque vittorie consecutive in campionato, tra cui il 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio, e ha ripreso da dove aveva lasciato anche in questa stagione, inanellando una lunga serie di risultati utili in Serie A.

Si prospetta una stagione imperdibile per i giallorossi. Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite della Roma: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della Roma

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Sab 31 ott (18:00) Serie A: Udinese-Roma Biglietti Bluenergy Stadium (Udine) Mar 3 nov (20:00) Champions League: Manchester United-Roma Biglietti Old Trafford (Manchester) Sab 7 nov (20:45) Serie A: Roma-Sassuolo Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 21 nov (18:00) Serie A: Parma-Roma Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Mer 25 nov (21:00) Champions League: Paris Saint-Germain-Roma Biglietti Parco dei Principi (Parigi) Dom 29 nov (18:00) Serie A: Roma-Monza Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Ven 4 dic (20:45) Serie A: Bologna-Roma Biglietti Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Mar 8 dic (21:00) Champions League: Roma-Sporting CP Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Dom 13 dic (12:30) Serie A: Lazio-Roma Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 19 dic (20:45) Serie A: Roma-Juventus Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sab 2 gen (18:00) Serie A: Roma-Frosinone Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 5 gen (18:30) Serie A: Venezia-Roma Biglietti Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) Sab 9 gen (18:00) Serie A: Roma-Milan Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Mar 12 gen (21:00) Coppa Italia: Roma-Hellas Verona Biglietti Stadio Olimpico (Roma)

Come acquistare i biglietti per la Roma

I biglietti ufficiali per le partite della Roma possono essere acquistati online attraverso il portale ufficiale del club oppure, nei giorni delle partite, presso la biglietteria dello Stadio Olimpico designata a tale scopo. Per acquistare biglietti per le singole partite o abbonamenti per le gare casalinghe dell'AS Roma allo Stadio Olimpico tramite il portale ufficiale del club è obbligatorio avere un «MyASR Account» gratuito.

In genere i biglietti vengono messi in vendita 2-4 settimane prima della partita (circa 3-4 settimane prima per le normali gare di Serie A).

Finestre di prelazione: la vendita si svolge per fasi, anziché aprire a tutti contemporaneamente:

Fase 1 : gli abbonati (PLUS e CLASSIC EXTRA) hanno accesso per primi e possono acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato.

Fase 2 : i titolari della AS Roma Card e gli iscritti a MyASR con precedenti acquisti.

Fase 3 : la vendita libera apre a tutti i titolari di un account MyASR.

Per le partite più richieste, come il Derby della Capitale contro la Lazio, le sfide con Juventus, Inter e Milan o gli incontri europei, i biglietti possono esaurirsi rapidamente già durante le fasi riservate agli aventi diritto di prelazione e agli abbonati: è quindi necessario agire nell'istante esatto in cui apre la vendita.

I tifosi possono inoltre acquistare biglietti per le partite della Roma sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti per la Roma?

I biglietti ufficiali per le partite della Roma allo Stadio Olimpico costano generalmente da 20 € a oltre 125 €, a seconda dell'avversario e della categoria dell'incontro. Le partite più richieste, come il Derby della Capitale o i grandi incontri europei, costano molto di più sul mercato secondario o nelle fasce di prezzo più alte.

Lo Stadio Olimpico è suddiviso in diversi settori principali:

Curva Sud : il cuore storico del tifo più appassionato della Roma e degli ultras. I prezzi sono generalmente più bassi e l'atmosfera è intensa, ma la richiesta è enorme e la disponibilità per la vendita libera è limitata.

Curva Nord : generalmente destinata ai tifosi ospiti o al pubblico generale, a seconda dell'organizzazione della partita.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : situati accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dai settori più bassi a prezzi moderati.

Tribuna Tevere : la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in anello superiore, anello inferiore e parterre. Comprende aree con prezzi dedicati, come il Settore Famiglia (per adulti con bambini di età inferiore ai 14 anni), posti riservati alle donne e posti per gli over 65.

Tribuna Monte Mario : la tribuna laterale di maggior prestigio, con posti di fascia alta, visuale centrale e vicinanza alle aree hospitality e VIP.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico di Roma è uno degli impianti sportivi più ricchi di storia e atmosfera al mondo. Con oltre 70.000 posti, è la struttura sportiva più grande della capitale italiana e lo storico stadio di casa di AS Roma e SS Lazio, grandi rivali cittadini in Serie A. Ospita anche le partite delle nazionali italiane di calcio e rugby a 15.

Sebbene lo stadio sia stato inaugurato negli anni Trenta, è stato ribattezzato Stadio Olimpico dopo che Roma si è aggiudicata l'organizzazione della XVII edizione dei Giochi olimpici estivi. È stato ristrutturato e dotato interamente di posti a sedere per ospitare le cerimonie di apertura e chiusura e le gare di atletica leggera.

Per ospitare i Mondiali FIFA del 1990, lo stadio è stato quasi completamente demolito e ricostruito in cemento. Con questi lavori è stata aggiunta l'ormai celebre copertura ovale in teflon e fibra di vetro.

Momenti memorabili allo Stadio Olimpico

Finale degli Europei UEFA del 1968 : dopo l'1-1 della prima sfida contro la Jugoslavia, l'Italia ha vinto la ripetizione della finale per 2-0 all'Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo.

Finale dei Mondiali FIFA del 1990 : la Germania Ovest ha battuto 1-0 l'Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore di Andreas Brehme nel finale, conquistando il titolo mondiale in uno dei momenti di maggior rilievo internazionale dello stadio.

«Il miracolo della Roma» (2018) : dopo aver perso 4-1 contro il Barcellona nell'andata dei quarti di finale di Champions League, la Roma ha compiuto una straordinaria rimonta vincendo 3-0 al ritorno all'Olimpico e qualificandosi grazie ai goal in trasferta.

Sei Nazioni di rugby : dal 2012 lo stadio è la fortezza in cui la nazionale italiana di rugby si è presentata al mondo, conquistando anche storiche vittorie nel Sei Nazioni contro grandi avversarie come la Francia.

L'addio di Francesco Totti (2017): uno dei giorni più emozionanti della storia del calcio è arrivato quando lo storico capitano della Roma ha giocato la sua ultima partita, facendo piangere decine di migliaia di tifosi in Curva Sud.

Record e statistiche della Roma

L'AS Roma (Associazione Sportiva Roma) è uno dei club calcistici italiani più ricchi di storia e più importanti sul piano culturale. Fondata nel 1927 attraverso una fusione pensata per dare a Roma una squadra capace di sfidare le grandi potenze del Nord, ha costruito un'identità profondamente legata alla storia e all'orgoglio della capitale italiana.

Trofei e principali successi del club

Pur avendo vinto meno scudetti delle rivali del Nord, la Roma vanta trofei di grande prestigio sia in Italia sia in Europa.

Serie A : 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 titoli (2001, 2007)

UEFA Europa Conference League : 1 titolo (2021-22)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Più goal: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nata da una fusione

Il club è nato dalla fusione di tre società sportive romane: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. L'operazione fu organizzata per creare una grande squadra unificata nel Sud Italia, anche se la Lazio, com'è noto, rifiutò di aderire.

La Lupa capitolina

Il celebre stemma del club raffigura una lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. L'immagine richiama direttamente l'antico mito della fondazione della città di Roma.

L'«ottavo re di Roma»

Francesco Totti ha rifiutato offerte molto importanti da grandi club europei, soprattutto dal Real Madrid, per restare per tutti i 25 anni della sua carriera nella squadra per cui tifava da bambino. È tuttora universalmente venerato come il simbolico «ottavo re di Roma».



