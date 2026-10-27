La Roma ha ottenuto il suo miglior piazzamento in campionato delle ultime otto stagioni chiudendo al terzo posto in Serie A nel 2025/26. Nei prossimi mesi cercherà di proseguire la sua crescita sia in Italia che in Europa.

Puoi vedere la Roma dal vivo prenotando oggi i biglietti per le partite.

Sotto la guida di Rudi Garcia e Luciano Spalletti, la Roma si è classificata seconda in Serie A tre volte negli anni 2010 (2013-14, 2014-15 e 2016-17). I tifosi dello Stadio Olimpico sperano ora che Gian Piero Gasperini continui a fare la differenza in panchina dopo un'ottima prima stagione alla guida della squadra.

La Roma ha chiuso la scorsa stagione con cinque vittorie consecutive in campionato, tra cui il successo per 2-0 nel Derby della Capitale contro la Lazio, e ha ripreso da dove aveva lasciato anche in questa annata, inanellando una lunga serie di risultati utili consecutivi in Serie A.

Si preannuncia una stagione da non perdere per la Roma. GOAL ti offre tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per assicurarti un posto alle partite della Roma: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite della Roma

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Sabato 31 ottobre (18:00) Serie A: Udinese-Roma Biglietti Bluenergy Stadium (Udine) Martedì 3 novembre (21:00) Champions League: Manchester United-Roma Biglietti Old Trafford (Manchester) Sabato 7 novembre (20:45) Serie A: Roma-Sassuolo Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sabato 21 novembre (18:00) Serie A: Parma-Roma Biglietti Stadio Ennio Tardini (Parma) Mercoledì 25 novembre (21:00) Champions League: Paris Saint-Germain-Roma Biglietti Parco dei Principi (Parigi) Domenica 29 novembre (18:00) Serie A: Roma-Monza Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Venerdì 4 dicembre (20:45) Serie A: Bologna-Roma Biglietti Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Martedì 8 dicembre (21:00) Champions League: Roma-Sporting CP Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Domenica 13 dicembre (12:30) Serie A: Lazio-Roma Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sabato 19 dicembre (20:45) Serie A: Roma-Juventus Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Sabato 2 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Frosinone Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Martedì 5 gennaio (18:30) Serie A: Venezia-Roma Biglietti Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) Sabato 9 gennaio (18:00) Serie A: Roma-Milan Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Martedì 12 gennaio (21:00) Coppa Italia: Roma-Hellas Verona Biglietti Stadio Olimpico (Roma)

Come acquistare i biglietti della Roma

I biglietti ufficiali per le partite della Roma possono essere acquistati online tramite il portale ufficiale del club oppure, nei giorni di gara, presso la biglietteria dello Stadio Olimpico. Per acquistare biglietti per le singole partite o abbonamenti alle gare casalinghe dell'AS Roma allo Stadio Olimpico attraverso il portale ufficiale del club, è obbligatorio avere un account gratuito «MyASR».

Di norma, i biglietti vengono messi in vendita 2-4 settimane prima della partita (circa 3-4 settimane prima delle gare ordinarie di Serie A).

Finestre di prelazione: la vendita si svolge in più fasi, anziché aprire contemporaneamente a tutti:

Fase 1 : chi ha un abbonamento PLUS o CLASSIC EXTRA accede per primo alla vendita e può acquistare biglietti aggiuntivi a prezzo scontato.

Fase 2 : chi possiede un'AS Roma Card o è iscritto a MyASR e ha già effettuato acquisti.

Fase 3 : la vendita libera apre a tutte le persone titolari di un account MyASR.

Per le partite più richieste, come il Derby della Capitale contro la Lazio, le sfide con Juventus, Inter e Milan o gli incontri europei, i biglietti possono esaurirsi rapidamente già nelle fasi riservate a chi ha la prelazione o l'abbonamento. Potrebbe quindi essere necessario acquistarli non appena si apre la vendita.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite della Roma sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca un posto attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti della Roma?

I biglietti ufficiali per le partite della Roma allo Stadio Olimpico costano di norma da 20 a oltre 125 €, a seconda dell'avversario e della categoria dell'incontro. Le gare più richieste, come il Derby della Capitale o i grandi appuntamenti europei, costano molto di più sul mercato secondario o nelle fasce di prezzo più alte.

Lo Stadio Olimpico è suddiviso in diversi settori principali:

Curva Sud : il cuore storico del tifo più acceso dell'AS Roma e degli ultras. I prezzi sono generalmente più bassi e l'atmosfera è intensa, ma la domanda è altissima e la disponibilità per la vendita libera è limitata.

Curva Nord : solitamente destinata ai tifosi ospiti o al pubblico generale, a seconda dell'organizzazione della partita.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : si trovano accanto alle curve, offrono una visuale laterale del campo dal livello inferiore e hanno prezzi intermedi.

Tribuna Tevere : la tribuna principale lungo il lato del campo, suddivisa in settori superiore, inferiore e parterre. Comprende aree con tariffe dedicate, come il Settore Famiglia (per adulti con minori di 14 anni), posti riservati alle donne e posti per gli over 65.

Tribuna Monte Mario : la tribuna laterale più prestigiosa, con posti di fascia alta, visuale centrale e vicinanza alle aree hospitality e VIP.

Per informazioni aggiuntive, consulta il portale ufficiale dei biglietti del club; per verificare la disponibilità attuale, puoi controllare anche i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sullo Stadio Olimpico

Lo Stadio Olimpico di Roma è uno degli impianti sportivi più ricchi di storia e atmosfera al mondo. Con oltre 70.000 posti, è il più grande impianto sportivo della capitale italiana ed è lo storico stadio di casa delle grandi rivali cittadine di Serie A, AS Roma e SS Lazio. Ospita anche le partite delle nazionali italiane di calcio e di rugby a 15.

Sebbene sia stato inaugurato negli anni Trenta, lo stadio fu ribattezzato Stadio Olimpico dopo che Roma ottenne l'assegnazione della 17ª edizione dei Giochi olimpici estivi. Fu ristrutturato per dotarlo interamente di posti a sedere e ospitare le cerimonie di apertura e chiusura e le gare di atletica.

Per ospitare i Mondiali FIFA del 1990, lo stadio fu quasi completamente demolito e ricostruito in cemento. Con quei lavori venne aggiunta l'ormai celebre copertura ovale in teflon e fibra di vetro.

Momenti memorabili allo Stadio Olimpico

Finale degli Europei UEFA 1968 : dopo l'1-1 della prima finale contro la Jugoslavia, l'Italia vinse la ripetizione per 2-0 all'Olimpico, conquistando il suo primo titolo europeo.

Finale dei Mondiali FIFA 1990 : la Germania Ovest sconfisse per 1-0 l'Argentina di Diego Maradona grazie a un rigore nel finale di Andreas Brehme, conquistando il titolo mondiale in quello che fu il momento di maggiore risonanza internazionale dello stadio.

«Il miracolo della Roma» (2018) : dopo aver perso 4-1 l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, la Roma completò una straordinaria rimonta vincendo 3-0 il ritorno all'Olimpico e qualificandosi grazie ai gol in trasferta.

Sei Nazioni di rugby : dal 2012 lo stadio è la roccaforte in cui la nazionale italiana di rugby si è fatta conoscere nel mondo, conquistando celebri vittorie nel Sei Nazioni contro grandi squadre come la Francia.

L'addio di Francesco Totti (2017): uno dei giorni più emozionanti della storia del calcio arrivò quando lo storico capitano della Roma giocò la sua ultima partita, facendo piangere decine di migliaia di tifosi in Curva Sud.

Record e statistiche della Roma

L'AS Roma (Associazione Sportiva Roma) è uno dei club calcistici più storici e culturalmente importanti d'Italia. Fondata nel 1927 attraverso una fusione pensata per dare a Roma una squadra capace di competere con le grandi potenze del Nord, la Roma ha costruito un'identità profondamente legata alla storia e all'orgoglio della capitale italiana.

Trofei del club e principali successi

La Roma può avere meno titoli nei principali campionati rispetto alle rivali del Nord, ma i suoi trofei testimoniano il grande prestigio raggiunto sia in Italia che in Europa.

Serie A : 3 titoli (1941-42, 1982-83, 2000-01)

Coppa Italia : 9 titoli (1963-64, 1968-69, 1979-80, 1980-81, 1983-84, 1985-86, 1990-91, 2006-07, 2007-08)

Supercoppa Italiana : 2 titoli (2001, 2007)

UEFA Europa Conference League : 1 titolo (2021-22)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Più gol: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nata da una fusione

Il club nacque dalla fusione di tre società sportive romane: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. L'operazione fu organizzata per creare una grande squadra unificata nel Sud Italia, anche se la Lazio, come noto, rifiutò di aderire.

La lupa capitolina

Il celebre stemma del club raffigura una lupa che allatta i gemelli Romolo e Remo. L'immagine richiama direttamente l'antico mito della fondazione della città di Roma.

L'«ottavo re di Roma»

Francesco Totti rifiutò notoriamente offerte molto importanti da grandi club europei, soprattutto dal Real Madrid, per restare nella squadra per cui tifava fin da bambino durante tutti i 25 anni della sua carriera. È ancora universalmente venerato come il simbolico «ottavo re di Roma».



