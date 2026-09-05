Come acquistare i biglietti della Real Sociedad 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro

La Real Sociedad ha conquistato il suo primo trofeo dopo sei stagioni, laureandosi campione della Copa del Rey lo scorso aprile. La squadra di San Sebastián ora cercherà di sfruttare questo successo in coppa come trampolino per risalire la classifica della Liga 2026/27. Oggi puoi prenotare i biglietti per le partite della Real Sociedad.

Il trionfo in Copa del Rey è stato anche un momento storico per il tecnico della Reala, Pellegrino Matarazzo, che è diventato il primo allenatore americano a vincere un trofeo importante in uno dei cinque principali campionati europei. Un risultato enorme, considerando che ha preso in mano la squadra soltanto lo scorso dicembre. Ora avrà a disposizione un'intera stagione per continuare a fare magie.

Se i due precedenti successi della Real Sociedad nella Copa del Rey in epoca moderna sono un'indicazione, allora i 'Txuri-Urdin' (i biancoblù) possono aspettarsi una Liga positiva. Nelle stagioni successive ai trionfi in coppa del 1987 e del 2020, infatti, hanno chiuso rispettivamente al 2° e al 5° posto nella Liga.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite della Real Sociedad, compreso dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite della Real Sociedad

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti dom 13 set (21:00) Liga: Real Sociedad vs Atlético Madrid Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti gio 17 set (21:00) UEL: Real Sociedad vs Bournemouth Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti dom 20 set (21:00) Liga: Valencia vs Real Sociedad Stadio Mestalla (Valencia) Biglietti dom 11 ott (21:00) Liga: Real Sociedad vs Deportivo de A Coruna Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti gio 15 ott (18:45) UEL: Union Saint-Gilloise vs Real Sociedad Stade Joseph Marien (Forest) Biglietti dom 18 ott (21:00) Liga: Málaga vs Real Sociedad Estadio La Rosaleda (Málaga) Biglietti gio 22 ott (21:00) UEL: Lillestrøm vs Real Sociedad Åråsen Stadion (Lillestrøm) Da definire dom 25 ott (20:00) Liga: Real Sociedad vs Levante Stadio Anoeta (San Sebastián) Biglietti dom 1 nov (20:00) Liga: Athletic Club vs Real Sociedad Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti

Come acquistare i biglietti della Real Sociedad

I biglietti ufficiali per le partite della Real Sociedad possono essere acquistati direttamente dalla biglietteria online del club, con la vendita libera che di solito si apre 1-2 settimane prima di ogni partita.

Se dovessero rimanere dei biglietti, è possibile acquistarli di persona al botteghino dell'Anoeta (Reale Arena) a San Sebastián nei giorni che precedono la gara o subito prima del calcio d'inizio.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite della Real Sociedad sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca posti attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti della Real Sociedad?

I biglietti ufficiali per le partite della Real Sociedad acquistati direttamente dal club costano in genere tra 25 € e oltre 90 € per i normali ingressi standard, mentre le opzioni hospitality premium partono da circa 120-150 € e oltre.

I prezzi variano però in base al posto scelto all'interno della Reale Arena (stadio Anoeta) e al profilo dell'avversaria. Le partite di Liga di alto profilo contro squadre come Real Madrid, Barcellona o il derby basco contro l'Athletic Bilbao si collocano al vertice della struttura dei prezzi.

I settori dello stadio Anoeta sono suddivisi in linea generale nelle seguenti aree:

Fondo Norte (curva nord) & Fondo Sur (curva sud) : situati direttamente dietro le porte. Comprendono il rumoroso settore canoro Aitor Zabaleta. Ideali per un'atmosfera vivace con un budget contenuto. (Fascia di prezzo: 20-50 €)

Tribuna Este (tribuna est) : corre lungo il lato lungo del campo opposto alle panchine. Offre un'eccellente e chiara visuale laterale dell'azione tattica. (Fascia di prezzo: 40-75 €)

Tribuna Principal (tribuna principale/ovest) : la tribuna principale sul lato lungo che ospita il tunnel dei giocatori, le panchine e le aree stampa. I posti centrali nei settori bassi qui sono i biglietti standard più costosi. (Fascia di prezzo: 60-90 €)

Pacchetti hospitality / VIP : box premium e lounge corporate. Comprendono posti VIP imbottiti, catering con cucina basca e accesso alla lounge. (Fascia di prezzo: 120-400 € e oltre)

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per conoscere la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio Anoeta

Lo stadio Anoeta, noto commercialmente come Reale Arena, è un iconico stadio di calcio di San Sebastián. È il campo di casa del club di Liga Real Sociedad sin dalla sua apertura nel 1993.

Prima di Anoeta, la Real Sociedad ha trascorso 80 anni giocando nell'amato, angusto e ricchissimo di storia stadio Atotxa. All'inizio degli anni '90, Atotxa poteva ospitare solo fino a 17.000 tifosi, una capienza troppo ridotta per la crescente base di sostenitori del club. La città costruì quindi Anoeta per dare più spazio alla società.

Poiché lo stadio Anoeta è una potenziale sede ospitante del Mondiale FIFA 2030, ha recentemente subito un altro intervento di ammodernamento da 10 milioni di euro per aumentare la capienza a oltre 42.000 posti. Questo garantisce il rispetto delle rigide linee guida FIFA, migliorando al contempo gli schermi digitali e le aree media.

Partite memorabili allo stadio Anoeta:

Real Sociedad 2-2 Real Madrid (agosto 1993) : questa amichevole è stata la primissima partita di calcio giocata ad Anoeta. L'icona della Real Sociedad Loren segnò lo storico primo gol dello stadio, mentre il leggendario attaccante Emilio Butragueño realizzò il primo gol di una squadra ospite.

Real Sociedad 8-1 Albacete Balompié (maggio 1996) : questo incredibile travolgente successo resta la più larga vittoria di sempre della Real Sociedad all'interno dello stadio Anoeta.

Real Sociedad 2-0 Olympique Lyonnais (agosto 2013) : dopo un decennio lontano dall'élite europea, Anoeta ha ospitato il ritorno di questo spareggio di Champions League. Carlos Vela segnò una magnifica doppietta per fissare il 4-0 complessivo, scatenando festeggiamenti sfrenati sugli spalti.

La tradizione dei razzi: San Sebastián vanta una leggendaria tradizione di fuochi d'artificio. Quando la Real Sociedad gioca in casa, un funzionario del club lancia razzi in cielo dall'area dello stadio così che tutta la città conosca il punteggio. Un razzo significa che ha appena segnato la squadra ospite; due razzi significano che ha segnato la Real Sociedad!

Record e statistiche della Real Sociedad

La Real Sociedad, con sede a San Sebastián, ha vissuto la sua storica 'età dell'oro' negli anni '80 e ha consolidato il proprio status di presenza costante nella Liga.

Palmarès del club e momenti salienti dei trofei

Liga (Prima Divisione) : 2 titoli (1980-81, 1981-82)

Copa del Rey (Coppa di Spagna) : 4 titoli (1909, 1987, 2020, 2026)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Alberto Górriz (599), Jon Andoni Larrañaga (552)

Più gol: Jesús María Satrústegui (163), Mikel Oyarzabal (133)

Politica riservata ai baschi

Storicamente la Real Sociedad aveva seguito una rigida politica di mercato riservata ai soli baschi, simile a quella dell'Athletic Bilbao. Ha interrotto quella tradizione secolare con l'ingaggio dell'attaccante irlandese John Aldridge nel 1989. L'arrivo di Aldridge avrebbe aperto la strada a future stelle straniere come Darko Kovačević e Antoine Griezmann.

Un'accademia di livello mondiale

Il celebre settore giovanile del club, chiamato 'Zubieta', gode di grandissima considerazione. È responsabile della crescita di superstar globali e vincitori della Coppa del Mondo come Xabi Alonso, Antoine Griezmann, Mikel Oyarzabal e Martin Zubimendi.

Appoggio reale

Fondato nel 1909, il club ricevette il titolo di 'Real' nel 1910 da re Alfonso XIII, poiché San Sebastián era la residenza estiva ufficiale della monarchia spagnola.



