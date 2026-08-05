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Come acquistare i biglietti della Nazionale inglese nel 2026: prezzi e dove comprare i biglietti delle partite dell'Inghilterra

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Biglietti
Inghilterra
Coppa del Mondo

Ecco come puoi realizzare il sogno di vedere l’Inghilterra giocare dal vivo

Le prestazioni costanti dell'Inghilterra sulla scena mondiale sottolineano il suo status come una delle superpotenze calcistiche d'élite d'Europa, e del mondo. Dopo il terzo posto ai Mondiali FIFA 2026 in Nord America, coronato da un thriller contro la Francia, la domanda di biglietti per le partite dell'Inghilterra resta ai massimi storici.

Mentre gli uomini di Thomas Tuchel passano dalla campagna mondiale alla UEFA Nations League 2026-27, l'Inghilterra si prepara ad affrontare un Gruppo A3 di altissimo livello contro le potenze europee Spagna, Croazia e Cechia, a partire da questo settembre.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo per assicurarti un posto per vedere giocare l'Inghilterra a Wembley Stadium e in tutta Europa in questa stagione.

Biglietti Inghilterra calcioPrenota i biglietti

Prossime partite della nazionale maschile inglese

Data e ora del calcio d'inizioPartitaSedeCompetizioneBiglietti
sab 26 set, 19:45Inghilterra vs SpagnaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
mar 29 set, 19:45Repubblica Ceca vs InghilterraFortuna Arena, PragaUEFA Nations LeagueBiglietti
sab 3 ott, 17:00Croazia vs InghilterraStadion Maksimir, ZagabriaUEFA Nations LeagueBiglietti
mar 6 ott, 19:45Inghilterra vs Repubblica CecaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
gio 12 nov, 19:45Inghilterra vs CroaziaWembley Stadium, LondraUEFA Nations LeagueBiglietti
dom 15 nov, 19:45Spagna vs InghilterraEstadio Santiago Bernabéu, MadridUEFA Nations LeagueBiglietti

Come acquistare i biglietti per le partite dell'Inghilterra?

Canali ufficiali per i biglietti dell'Inghilterra

I biglietti ufficiali per le partite casalinghe e in trasferta dell'Inghilterra si possono trovare e acquistare direttamente su englandfootball.com.

UEFA Nations League A
Inghilterra crest
Inghilterra
ING
Cechia crest
Cechia
CEC

Per acquistare i biglietti per le partite casalinghe a Wembley Stadium o per le quote ufficiali in trasferta in tutta Europa, i tifosi dovrebbero tenere a mente i seguenti livelli:

  • My England Football: Iscriversi a questo programma gratuito di fidelizzazione per tifosi offre un accesso prioritario secondario alla vendita dei biglietti per le partite casalinghe prima della vendita generale al pubblico.
  • England Supporters Travel Club (ESTC): È richiesta un'iscrizione a pagamento per manifestare interesse per le limitate quote di biglietti per le partite in trasferta. I membri ESTC ricevono la massima priorità di accesso sia per le partite internazionali casalinghe sia per quelle in trasferta.
  • Vendita generale: Qualsiasi quota di biglietti rimanente dopo le finestre di priorità per i membri viene messa in vendita pubblica aperta tramite il portale ufficiale.

Mercati secondari

Se le disponibilità di biglietti si esauriscono durante le finestre ufficiali di priorità per i membri, anche mercati secondari verificati come StubHub avranno disponibilità per le partite casalinghe a Wembley e opzioni hospitality neutrali per le partite in trasferta.

Assicurati di controllare i termini e le condizioni dei fornitori di biglietti da cui stai acquistando.

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