La Juventus si presenta alla stagione 2026/27 sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha rimesso in carreggiata la squadra dopo una stagione caotica che ha visto Igor Tudor esonerato a ottobre nonostante avesse appena firmato un prolungamento di contratto. Il sesto posto significa che la Juventus giocherà in Europa League in questa stagione, e il club punterà a tornare ai vertici della Serie A nella prima annata completa di Spalletti in panchina. GOAL ha tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti della Juventus all’Allianz Stadium.

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Il calendario completo della Juventus in Serie A 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti 23 ago 2026 Frosinone-Juventus Stadio Benito Stirpe (trasferta) Serie A Biglietti 30 ago 2026 Juventus-Parma Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 6 set 2026 Juventus-Milan Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 12-13 set 2026 Sassuolo-Juventus Mapei Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 20 set 2026 Juventus-Atalanta Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 11 ott 2026 Cagliari-Juventus Unipol Domus (trasferta) Serie A Biglietti 18 ott 2026 Juventus-Lazio Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 25 ott 2026 Lecce-Juventus Stadio Via del Mare (trasferta) Serie A Biglietti mer 28 ott 2026 Genoa-Juventus Stadio Luigi Ferraris (trasferta) Serie A Biglietti 1 nov 2026 Juventus-Napoli Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 8 nov 2026 Fiorentina-Juventus Stadio Artemio Franchi (trasferta) Serie A Biglietti 22 nov 2026 Juventus-Venezia Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 29 nov 2026 Como-Juventus Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta) Serie A Biglietti 6 dic 2026 Juventus-Udinese Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13 dic 2026 Juventus-Monza Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 20 dic 2026 Roma-Juventus Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 3 gen 2027 Bologna-Juventus Stadio Renato Dall'Ara (trasferta) Serie A Biglietti mer 6 gen 2027 Juventus-Torino (Derby della Mole) Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 9-10 gen 2027 Inter-Juventus (Derby d'Italia, andata) San Siro (trasferta) Serie A Biglietti 16-17 gen 2027 Juventus-Genoa Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 23-24 gen 2027 Juventus-Cagliari Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 30-31 gen 2027 Milan-Juventus San Siro (trasferta) Serie A Biglietti 6-7 feb 2027 Juventus-Sassuolo Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13-14 feb 2027 Napoli-Juventus Stadio Diego Armando Maradona (trasferta) Serie A Biglietti 20-21 feb 2027 Juventus-Bologna Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 27-28 feb 2027 Monza-Juventus U-Power Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 6-7 mar 2027 Juventus-Roma Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 13-14 mar 2027 Lazio-Juventus Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti 20-21 mar 2027 Juventus-Como Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 3-4 apr 2027 Torino-Juventus (Derby della Mole) Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta) Serie A Biglietti 10-11 apr 2027 Juventus-Lecce Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 17-18 apr 2027 Venezia-Juventus Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta) Serie A Biglietti 24-25 apr 2027 Juventus-Fiorentina Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 1-2 mag 2027 Atalanta-Juventus Gewiss Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 8-9 mag 2027 Udinese-Juventus Bluenergy Stadium (trasferta) Serie A Biglietti 15-16 mag 2027 Juventus-Inter (Derby d'Italia, ritorno) Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti 22-23 mag 2027 Parma-Juventus Stadio Ennio Tardini (trasferta) Serie A Biglietti 29-30 mag 2027 Juventus-Frosinone Allianz Stadium (casa) Serie A Biglietti

Come acquistare i biglietti della Juventus

I biglietti vengono messi in vendita in più fasi: i membri J1897 hanno il primo accesso, seguiti dai membri Black & White & Stadium, poi dalla vendita al pubblico generale circa due settimane dopo.

La domanda è più alta per il Derby d'Italia (contro l’Inter) e il Derby della Mole (contro il Torino), che spesso registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i marketplace secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarsi un posto all’Allianz Stadium, con biglietti disponibili in ogni settore dell’impianto.

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Quanto costano i biglietti della Juventus

Posti dietro la porta: da circa 35 € acquistando direttamente tramite il club.

Settori centrali Est o Ovest: circa 90 €.

Partite ad alta richiesta (derby di Torino, sfide di Europa League): da 50 €.

Mercato secondario tramite StubHub: da 34 €, con prezzi variabili in base alla domanda.

Sono disponibili anche pacchetti VIP e hospitality per un’esperienza più premium, con prezzi che variano in base ai servizi inclusi e alla posizione del posto.

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Cosa aspettarsi dalla Juventus nel 2026/27

La Juventus ha vissuto un turbolento 2025/26: Igor Tudor, nonostante avesse firmato un prolungamento di due anni nel giugno 2025, è stato esonerato a fine ottobre con il club al sesto posto; è stato sostituito brevemente dal traghettatore Massimo Brambilla prima che Luciano Spalletti assumesse l’incarico in modo permanente. Spalletti ha rimesso a posto i risultati, ma non è riuscito a portare la Juventus oltre il sesto posto al termine della stagione, mancando la qualificazione alla Champions League e dovendo accontentarsi dell’Europa League in questa annata.

Ora, nella sua prima stagione completa alla guida, Spalletti cercherà di ricostruire slancio con una rosa che comprende ancora Kenan Yildiz, miglior marcatore del club nella scorsa stagione, insieme a Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. Il calendario presenta una notevole simmetria, con la Juventus che apre e chiude la stagione contro il neopromosso Frosinone, mentre una serie impegnativa dalla 16ª giornata porta in rapida successione Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e i rivali del Derby d'Italia dell’Inter.

Storia dell’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) è uno stadio interamente con posti a sedere nel quartiere Vallette di Torino, costruito sul sito della precedente casa del club, lo Stadio Delle Alpi, e inaugurato nel 2011. Con una capienza di 41.689 spettatori, è il sesto stadio di calcio più grande d’Italia.

Oltre alle normali partite della Juventus, lo stadio ha ospitato la finale di UEFA Europa League 2014 (Siviglia-Benfica), due partite delle Finals di UEFA Nations League 2021 e la finale di UEFA Women's Champions League 2022 (Barcellona-Lione).

Le guide ai biglietti per gli iconici stadi della Serie A aiutano i tifosi a orientarsi tra i diversi settori degli impianti e le finestre di acquisto dei biglietti per le visite nel giorno della partita. Per assicurarti di poter reagire senza errori ai cambi di inerzia dal vivo con linee di quota competitive, trovare un fornitore di alto livello è fondamentale. Dedica un momento alla lettura della nostra guida dettagliata ai bonus sbloccati dal codice promo stake.