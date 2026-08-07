La Juventus si presenta alla stagione 2026/27 sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha rimesso in carreggiata la squadra dopo una stagione caotica che ha visto Igor Tudor esonerato a ottobre nonostante avesse appena firmato un prolungamento di contratto. Il sesto posto significa che la Juventus giocherà in Europa League in questa stagione, e il club punterà a tornare ai vertici della Serie A nella prima annata completa di Spalletti in panchina. GOAL ha tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti della Juventus all’Allianz Stadium.
Il calendario completo della Juventus in Serie A 2026/27
|Data e ora
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|23 ago 2026
|Frosinone-Juventus
|Stadio Benito Stirpe (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|30 ago 2026
|Juventus-Parma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|6 set 2026
|Juventus-Milan
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|12-13 set 2026
|Sassuolo-Juventus
|Mapei Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|20 set 2026
|Juventus-Atalanta
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|11 ott 2026
|Cagliari-Juventus
|Unipol Domus (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|18 ott 2026
|Juventus-Lazio
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|25 ott 2026
|Lecce-Juventus
|Stadio Via del Mare (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|mer 28 ott 2026
|Genoa-Juventus
|Stadio Luigi Ferraris (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|1 nov 2026
|Juventus-Napoli
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|8 nov 2026
|Fiorentina-Juventus
|Stadio Artemio Franchi (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|22 nov 2026
|Juventus-Venezia
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|29 nov 2026
|Como-Juventus
|Stadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|6 dic 2026
|Juventus-Udinese
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|13 dic 2026
|Juventus-Monza
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|20 dic 2026
|Roma-Juventus
|Stadio Olimpico (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|3 gen 2027
|Bologna-Juventus
|Stadio Renato Dall'Ara (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|mer 6 gen 2027
|Juventus-Torino (Derby della Mole)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|9-10 gen 2027
|Inter-Juventus (Derby d'Italia, andata)
|San Siro (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|16-17 gen 2027
|Juventus-Genoa
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|23-24 gen 2027
|Juventus-Cagliari
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|30-31 gen 2027
|Milan-Juventus
|San Siro (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|6-7 feb 2027
|Juventus-Sassuolo
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|13-14 feb 2027
|Napoli-Juventus
|Stadio Diego Armando Maradona (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|20-21 feb 2027
|Juventus-Bologna
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|27-28 feb 2027
|Monza-Juventus
|U-Power Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|6-7 mar 2027
|Juventus-Roma
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|13-14 mar 2027
|Lazio-Juventus
|Stadio Olimpico (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|20-21 mar 2027
|Juventus-Como
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|3-4 apr 2027
|Torino-Juventus (Derby della Mole)
|Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|10-11 apr 2027
|Juventus-Lecce
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|17-18 apr 2027
|Venezia-Juventus
|Stadio Pier Luigi Penzo (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|24-25 apr 2027
|Juventus-Fiorentina
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|1-2 mag 2027
|Atalanta-Juventus
|Gewiss Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|8-9 mag 2027
|Udinese-Juventus
|Bluenergy Stadium (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|15-16 mag 2027
|Juventus-Inter (Derby d'Italia, ritorno)
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
|22-23 mag 2027
|Parma-Juventus
|Stadio Ennio Tardini (trasferta)
|Serie A
|Biglietti
|29-30 mag 2027
|Juventus-Frosinone
|Allianz Stadium (casa)
|Serie A
|Biglietti
Come acquistare i biglietti della Juventus
- I biglietti vengono messi in vendita in più fasi: i membri J1897 hanno il primo accesso, seguiti dai membri Black & White & Stadium, poi dalla vendita al pubblico generale circa due settimane dopo.
- La domanda è più alta per il Derby d'Italia (contro l’Inter) e il Derby della Mole (contro il Torino), che spesso registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
- Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i marketplace secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarsi un posto all’Allianz Stadium, con biglietti disponibili in ogni settore dell’impianto.
Quanto costano i biglietti della Juventus
- Posti dietro la porta: da circa 35 € acquistando direttamente tramite il club.
- Settori centrali Est o Ovest: circa 90 €.
- Partite ad alta richiesta (derby di Torino, sfide di Europa League): da 50 €.
- Mercato secondario tramite StubHub: da 34 €, con prezzi variabili in base alla domanda.
Sono disponibili anche pacchetti VIP e hospitality per un’esperienza più premium, con prezzi che variano in base ai servizi inclusi e alla posizione del posto.
Cosa aspettarsi dalla Juventus nel 2026/27
La Juventus ha vissuto un turbolento 2025/26: Igor Tudor, nonostante avesse firmato un prolungamento di due anni nel giugno 2025, è stato esonerato a fine ottobre con il club al sesto posto; è stato sostituito brevemente dal traghettatore Massimo Brambilla prima che Luciano Spalletti assumesse l’incarico in modo permanente. Spalletti ha rimesso a posto i risultati, ma non è riuscito a portare la Juventus oltre il sesto posto al termine della stagione, mancando la qualificazione alla Champions League e dovendo accontentarsi dell’Europa League in questa annata.
Ora, nella sua prima stagione completa alla guida, Spalletti cercherà di ricostruire slancio con una rosa che comprende ancora Kenan Yildiz, miglior marcatore del club nella scorsa stagione, insieme a Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. Il calendario presenta una notevole simmetria, con la Juventus che apre e chiude la stagione contro il neopromosso Frosinone, mentre una serie impegnativa dalla 16ª giornata porta in rapida successione Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e i rivali del Derby d'Italia dell’Inter.
Storia dell’Allianz Stadium
L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) è uno stadio interamente con posti a sedere nel quartiere Vallette di Torino, costruito sul sito della precedente casa del club, lo Stadio Delle Alpi, e inaugurato nel 2011. Con una capienza di 41.689 spettatori, è il sesto stadio di calcio più grande d’Italia.
Oltre alle normali partite della Juventus, lo stadio ha ospitato la finale di UEFA Europa League 2014 (Siviglia-Benfica), due partite delle Finals di UEFA Nations League 2021 e la finale di UEFA Women's Champions League 2022 (Barcellona-Lione).Le guide ai biglietti per gli iconici stadi della Serie A aiutano i tifosi a orientarsi tra i diversi settori degli impianti e le finestre di acquisto dei biglietti per le visite nel giorno della partita. Per assicurarti di poter reagire senza errori ai cambi di inerzia dal vivo con linee di quota competitive, trovare un fornitore di alto livello è fondamentale. Dedica un momento alla lettura della nostra guida dettagliata ai bonus sbloccati dal codice promo stake.