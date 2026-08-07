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Juventus FC v AC Milan - Serie AGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti della Juventus 2026/27: prezzi della Serie A, calendario e altro

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Ecco esattamente come ottenere i biglietti per la Juventus nella stagione di Serie A 2026/27

La Juventus si presenta alla stagione 2026/27 sotto la guida di Luciano Spalletti, che ha rimesso in carreggiata la squadra dopo una stagione caotica che ha visto Igor Tudor esonerato a ottobre nonostante avesse appena firmato un prolungamento di contratto. Il sesto posto significa che la Juventus giocherà in Europa League in questa stagione, e il club punterà a tornare ai vertici della Serie A nella prima annata completa di Spalletti in panchina. GOAL ha tutto quello che c’è da sapere su come acquistare i biglietti della Juventus all’Allianz Stadium.

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Il calendario completo della Juventus in Serie A 2026/27

Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
23 ago 2026Frosinone-JuventusStadio Benito Stirpe (trasferta)Serie ABiglietti
30 ago 2026Juventus-ParmaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
6 set 2026Juventus-MilanAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
12-13 set 2026Sassuolo-JuventusMapei Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
20 set 2026Juventus-AtalantaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
11 ott 2026Cagliari-JuventusUnipol Domus (trasferta)Serie ABiglietti
18 ott 2026Juventus-LazioAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
25 ott 2026Lecce-JuventusStadio Via del Mare (trasferta)Serie ABiglietti
mer 28 ott 2026Genoa-JuventusStadio Luigi Ferraris (trasferta)Serie ABiglietti
1 nov 2026Juventus-NapoliAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
8 nov 2026Fiorentina-JuventusStadio Artemio Franchi (trasferta)Serie ABiglietti
22 nov 2026Juventus-VeneziaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
29 nov 2026Como-JuventusStadio Giuseppe Sinigaglia (trasferta)Serie ABiglietti
6 dic 2026Juventus-UdineseAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13 dic 2026Juventus-MonzaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
20 dic 2026Roma-JuventusStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
3 gen 2027Bologna-JuventusStadio Renato Dall'Ara (trasferta)Serie ABiglietti
mer 6 gen 2027Juventus-Torino (Derby della Mole)Allianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
9-10 gen 2027Inter-Juventus (Derby d'Italia, andata)San Siro (trasferta)Serie ABiglietti
16-17 gen 2027Juventus-GenoaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
23-24 gen 2027Juventus-CagliariAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
30-31 gen 2027Milan-JuventusSan Siro (trasferta)Serie ABiglietti
6-7 feb 2027Juventus-SassuoloAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13-14 feb 2027Napoli-JuventusStadio Diego Armando Maradona (trasferta)Serie ABiglietti
20-21 feb 2027Juventus-BolognaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
27-28 feb 2027Monza-JuventusU-Power Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
6-7 mar 2027Juventus-RomaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
13-14 mar 2027Lazio-JuventusStadio Olimpico (trasferta)Serie ABiglietti
20-21 mar 2027Juventus-ComoAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
3-4 apr 2027Torino-Juventus (Derby della Mole)Stadio Olimpico Grande Torino (trasferta)Serie ABiglietti
10-11 apr 2027Juventus-LecceAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
17-18 apr 2027Venezia-JuventusStadio Pier Luigi Penzo (trasferta)Serie ABiglietti
24-25 apr 2027Juventus-FiorentinaAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
1-2 mag 2027Atalanta-JuventusGewiss Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
8-9 mag 2027Udinese-JuventusBluenergy Stadium (trasferta)Serie ABiglietti
15-16 mag 2027Juventus-Inter (Derby d'Italia, ritorno)Allianz Stadium (casa)Serie ABiglietti
22-23 mag 2027Parma-JuventusStadio Ennio Tardini (trasferta)Serie ABiglietti
29-30 mag 2027Juventus-FrosinoneAllianz Stadium (casa)Serie ABiglietti

Come acquistare i biglietti della Juventus

  • I biglietti vengono messi in vendita in più fasi: i membri J1897 hanno il primo accesso, seguiti dai membri Black & White & Stadium, poi dalla vendita al pubblico generale circa due settimane dopo.
  • La domanda è più alta per il Derby d'Italia (contro l’Inter) e il Derby della Mole (contro il Torino), che spesso registrano il tutto esaurito rapidamente attraverso i canali ufficiali.
  • Se i biglietti ufficiali sono esauriti, i marketplace secondari come StubHub sono un modo affidabile per assicurarsi un posto all’Allianz Stadium, con biglietti disponibili in ogni settore dell’impianto.

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Quanto costano i biglietti della Juventus

  • Posti dietro la porta: da circa 35 € acquistando direttamente tramite il club.
  • Settori centrali Est o Ovest: circa 90 €.
  • Partite ad alta richiesta (derby di Torino, sfide di Europa League): da 50 €.
  • Mercato secondario tramite StubHub: da 34 €, con prezzi variabili in base alla domanda.

Sono disponibili anche pacchetti VIP e hospitality per un’esperienza più premium, con prezzi che variano in base ai servizi inclusi e alla posizione del posto.

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Cosa aspettarsi dalla Juventus nel 2026/27

La Juventus ha vissuto un turbolento 2025/26: Igor Tudor, nonostante avesse firmato un prolungamento di due anni nel giugno 2025, è stato esonerato a fine ottobre con il club al sesto posto; è stato sostituito brevemente dal traghettatore Massimo Brambilla prima che Luciano Spalletti assumesse l’incarico in modo permanente. Spalletti ha rimesso a posto i risultati, ma non è riuscito a portare la Juventus oltre il sesto posto al termine della stagione, mancando la qualificazione alla Champions League e dovendo accontentarsi dell’Europa League in questa annata.

Ora, nella sua prima stagione completa alla guida, Spalletti cercherà di ricostruire slancio con una rosa che comprende ancora Kenan Yildiz, miglior marcatore del club nella scorsa stagione, insieme a Weston McKennie, Teun Koopmeiners e Jonathan David. Il calendario presenta una notevole simmetria, con la Juventus che apre e chiude la stagione contro il neopromosso Frosinone, mentre una serie impegnativa dalla 16ª giornata porta in rapida successione Roma, Bologna, i rivali cittadini del Torino e i rivali del Derby d'Italia dell’Inter.

Storia dell’Allianz Stadium

L’Allianz Stadium (Juventus Stadium) è uno stadio interamente con posti a sedere nel quartiere Vallette di Torino, costruito sul sito della precedente casa del club, lo Stadio Delle Alpi, e inaugurato nel 2011. Con una capienza di 41.689 spettatori, è il sesto stadio di calcio più grande d’Italia.

Oltre alle normali partite della Juventus, lo stadio ha ospitato la finale di UEFA Europa League 2014 (Siviglia-Benfica), due partite delle Finals di UEFA Nations League 2021 e la finale di UEFA Women's Champions League 2022 (Barcellona-Lione).

Le guide ai biglietti per gli iconici stadi della Serie A aiutano i tifosi a orientarsi tra i diversi settori degli impianti e le finestre di acquisto dei biglietti per le visite nel giorno della partita. Per assicurarti di poter reagire senza errori ai cambi di inerzia dal vivo con linee di quota competitive, trovare un fornitore di alto livello è fondamentale. Dedica un momento alla lettura della nostra guida dettagliata ai bonus sbloccati dal codice promo stake.

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