Come acquistare i biglietti dell’Ipswich Town per la stagione 2026-27: prossime partite, prezzi e informazioni sugli abbonamenti

L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League, al primo tentativo. Questa volta, sotto la guida di Gary O'Neil, spera di restarci più a lungo. Puoi assicurarti un posto a Portman Road e negli altri stadi prenotando oggi i biglietti per le partite.

I tifosi dell'Ipswich sono ancora entusiasti dopo il secondo posto in Championship e la promozione diretta ottenuti nella scorsa stagione, e l'entusiasmo è proseguito anche nella nuova annata.

L'Ipswich ha offerto prestazioni convincenti in casa e ha mostrato tenacia in trasferta, una qualità che dovrà mantenere per tutta la stagione se vuole evitare la temuta retrocessione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate per assicurarti un posto alle partite dell'Ipswich Town: dove acquistare i biglietti, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite dell'Ipswich Town

Data e ora Partita Biglietti Stadio Ven 23 ottobre (ore 20:00) Ipswich Town-Nottingham Forest Biglietti Portman Road (casa) Sab 31 ottobre (ore 15:00) Hull City-Ipswich Town Biglietti MKM Stadium (trasferta) Dom 8 novembre (ore 14:00) Ipswich Town-Bournemouth Biglietti Portman Road (casa) Sab 21 novembre (ore 15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Sab 28 novembre (ore 17:30) Ipswich Town-Aston Villa Biglietti Portman Road (casa) Mar 1° dicembre (ore 20:00) Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (trasferta) Sab 5 dicembre (ore 20:00) Leeds United-Ipswich Town Biglietti Elland Road (trasferta) Sab 12 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Newcastle United Biglietti Portman Road (casa) Dom 20 dicembre (ore 14:00) Brighton & Hove Albion-Ipswich Town Biglietti American Express Stadium (trasferta) Sab 26 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Brentford Biglietti Portman Road (casa) Mer 30 dicembre (ore 20:15) Ipswich Town-Chelsea Biglietti Portman Road (casa) Sab 2 gennaio (ore 15:00) Arsenal-Ipswich Town Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Mer 6 gennaio (ore 19:30) Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (casa)

Come acquistare i biglietti dell'Ipswich Town

Il modo principale e più sicuro per acquistare i biglietti ufficiali dell'Ipswich Town è il portale di biglietteria elettronica del club. È necessario creare un account digitale del club e accedervi tramite un sistema di accesso unico.

I biglietti possono essere acquistati anche di persona al Planet Blue Superstore del club, situato a Portman Road. Va però ricordato che l'acquisto di persona è generalmente possibile solo nei giorni in cui non si gioca e nelle rare occasioni in cui restano biglietti disponibili.

Fasi e calendario della vendita dei biglietti

Fase di vendita Tempistiche e condizioni Sorteggio dei biglietti Si apre circa 4 settimane prima della partita. È riservato esclusivamente ai soci Super Blues che non hanno un abbonamento stagionale. I soci possono presentare domanda individualmente o in gruppo. Vendita prioritaria ai soci Chi viene selezionato nel sorteggio ottiene per primo l'accesso alla vendita. Ai soci non selezionati o agli altri soci Super Blues viene poi riservata una finestra per acquistare i biglietti rimasti, con un limite di 1 biglietto per socio. Rivendita dei posti degli abbonati Resta attiva fino al giorno della partita. Se un abbonato non può assistere a un incontro, mette a disposizione il proprio posto sulla piattaforma ufficiale di scambio del club, rendendolo immediatamente acquistabile dagli altri soci aventi diritto. Vendita libera Si svolge solo se rimangono biglietti dopo la chiusura di tutte le fasi riservate ai soci, di solito 2 settimane prima della partita. Gli incontri di Premier League più attesi arrivano raramente a questa fase.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'Ipswich Town sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto tramite canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell'Ipswich Town?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite dell'Ipswich Town a Portman Road dipendono dalla categoria dell'incontro, dalla fascia di età prevista per le riduzioni e dal settore scelto.

Per la stagione 2026/27, il club ha congelato i prezzi dei biglietti per le singole partite, mantenendo la stessa struttura tariffaria di base della stagione precedente.

Le partite sono suddivise in due categorie principali in base alla richiesta e al profilo dell'avversario:

Categoria A : partite di cartello contro club delle prime sei posizioni o rivali importanti, per esempio il derby dell'East Anglia e gli incontri con le sei grandi squadre di Londra e Manchester.

Categoria B : partite ordinarie contro squadre abitualmente di metà classifica o di fascia inferiore.

In generale, un biglietto ordinario per adulti acquistato direttamente dal club costa solitamente da 27 a oltre 38 sterline, a seconda che la partita sia di categoria A o B e che il posto si trovi nell'anello superiore o inferiore.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale della biglietteria del club oppure verifica la disponibilità attuale sui siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere su Portman Road

Portman Road è lo storico stadio dell'Ipswich Town F.C. e, con 30.311 posti, l'impianto calcistico più capiente dell'East Anglia. È uno degli stadi tradizionali più amati d'Inghilterra ed è utilizzato ininterrottamente dall'Ipswich dal 1884.

Dal 1855, l'area di Portman Road era utilizzata dall'East Suffolk Cricket Club. Quando l'Ipswich Town arrivò nel 1884, giocava su un campo che si sovrapponeva a quello da cricket e lo lasciava libero ogni estate perché potessero riprendere le partite di cricket.

In seguito al Rapporto Taylor, nel 1992 Portman Road divenne il primo stadio della Premier League ad avere tribune con soli posti a sedere su tutti e quattro i lati. Importanti ampliamenti all'inizio del nuovo millennio portarono alla ricostruzione delle due tribune dietro le porte, facendo salire la capienza oltre i 30.000 posti.

Momenti memorabili a Portman Road

Il record di spettatori: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : una partita del quinto turno di FA Cup richiamò 38.010 spettatori, il record assoluto. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere a quella sfida leggendaria.

Una lezione di tattica: Ipswich Town 3-0 Barcellona (1977) : uno stadio gremito vide gli uomini di Bobby Robson dominare nettamente un Barcellona che schierava fuoriclasse come Johan Cruyff e Johan Neeskens. Segnarono Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot.

Il ritorno dopo 22 anni: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : i goal di Wes Burns e Omari Hutchinson scatenarono una grande invasione di campo e un boato, mentre la squadra di Kieran McKenna conquistava la seconda promozione consecutiva e tornava in Premier League dopo 22 anni di assenza.

L'eccezionale record europeo: Portman Road è notoriamente un campo ostico per le squadre straniere. L'Ipswich Town vanta uno straordinario record casalingo di imbattibilità nelle competizioni europee: 31 partite disputate senza una sola sconfitta, battendo grandi club come Milan, Inter e Real Madrid.

Le star della musica pop: lontano dal calcio, Portman Road ha ospitato anche grandi concerti di Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. Nell'estate del 2025, Ed Sheeran, star mondiale, tifoso dell'Ipswich Town da sempre e titolare di una quota di minoranza del club, si è esibito nello stadio per tre serate storiche.

Record e statistiche dell'Ipswich Town

L'Ipswich Town Football Club occupa un posto unico e leggendario nella storia del calcio inglese, grazie ai suoi tre trofei principali e a un record casalingo senza pari nelle competizioni europee.

Pur provenendo da una regione relativamente poco celebrata nel calcio, il club del Suffolk conquistò sia l'Inghilterra sia l'Europa nei suoi periodi d'oro della metà del XX secolo.

Trofei del club e successi principali

Campione della First Division : una volta (1961-62)

Vincitore della FA Cup : una volta (1977-78)

Vincitore della Coppa UEFA : una volta (1980-81)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Più goal: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Il trampolino verso la panchina dell'Inghilterra

L'Ipswich è famoso per aver formato allenatori di livello mondiale. Sia Sir Alf Ramsey, che vinse il campionato del 1962 con l'Ipswich, sia Sir Bobby Robson, vincitore della FA Cup e della Coppa UEFA, passarono direttamente dalla panchina di Portman Road a quella della nazionale inglese, guidandola nei suoi periodi più importanti ai Mondiali.

Il celebre soprannome dell'Ipswich

Inizialmente chiamato «The Blues», l'Ipswich ricevette dai tifosi avversari un soprannome scherzoso legato ai trattori durante la stagione 2000-01 in Premier League, per via delle radici agricole del Suffolk. Il club e i tifosi lo adottarono con orgoglio.



