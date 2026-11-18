L'Ipswich Town è tornato subito nella terra promessa della Premier League, al primo tentativo. Stavolta, sotto la guida di Gary O'Neil, spera di restarci più a lungo. Puoi assicurarti un posto a Portman Road e negli altri stadi acquistando i biglietti per le partite.

I tifosi dell'Ipswich Town sono ancora entusiasti dopo il secondo posto in Championship e la promozione diretta ottenuti la scorsa stagione. L'entusiasmo è proseguito anche nella nuova annata.

L'Ipswich ha offerto alcune prestazioni notevoli in casa e ha mostrato tenacia in trasferta, una qualità che dovrà conservare nel corso della stagione se vorrà evitare la temuta retrocessione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite dell'Ipswich Town: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite dell'Ipswich Town

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sabato 21 novembre (ore 15:00) Tottenham Hotspur-Ipswich Town Biglietti Tottenham Hotspur Stadium (trasferta) Sabato 28 novembre (ore 17:30) Ipswich Town-Aston Villa Biglietti Portman Road (casa) Martedì 1° dicembre (ore 20:00) Coventry City-Ipswich Town Biglietti Coventry Building Society Arena (trasferta) Sabato 5 dicembre (ore 20:00) Leeds United-Ipswich Town Biglietti Elland Road (trasferta) Sabato 12 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Newcastle United Biglietti Portman Road (casa) Domenica 20 dicembre (ore 14:00) Brighton & Hove Albion-Ipswich Town Biglietti American Express Stadium (trasferta) Sabato 26 dicembre (ore 15:00) Ipswich Town-Brentford Biglietti Portman Road (casa) Mercoledì 30 dicembre (ore 20:15) Ipswich Town-Chelsea Biglietti Portman Road (casa) Sabato 2 gennaio (ore 15:00) Arsenal-Ipswich Town Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Mercoledì 6 gennaio (ore 19:30) Ipswich Town-Coventry City Biglietti Portman Road (casa)

Come acquistare i biglietti dell'Ipswich Town

Il canale principale e più sicuro per acquistare i biglietti ufficiali dell'Ipswich Town è il portale di biglietteria elettronica del club. È necessario creare un account digitale del club e accedere tramite un sistema di autenticazione unica.

I biglietti si possono acquistare anche di persona al Planet Blue Superstore del club, situato a Portman Road. Va però ricordato che l'acquisto di persona è generalmente possibile solo nei giorni in cui non si gioca e nelle rare occasioni in cui restano biglietti disponibili.

Tempi e fasi di vendita dei biglietti

Fase di vendita Tempi e condizioni Sorteggio dei biglietti Si apre circa 4 settimane prima della partita. È riservato ai soci Super Blues non abbonati, che possono presentare domanda individualmente o in gruppo. Vendita prioritaria ai soci Chi viene selezionato tramite il sorteggio ottiene per primo l'accesso. Ai soci non selezionati e agli altri soci Super Blues viene poi riservata una finestra per acquistare i biglietti rimasti, con un limite di 1 biglietto per socio. Rivendita dei posti degli abbonati Resta attiva fino al giorno della partita. Se un abbonato non può assistere a un incontro, rimette a disposizione il proprio posto tramite la piattaforma ufficiale di scambio del club, rendendolo immediatamente acquistabile dagli altri soci aventi diritto. Vendita libera Si apre solo se restano biglietti dopo la chiusura di tutte le fasi riservate ai soci, di solito 2 settimane prima della partita. Gli incontri di Premier League di maggior richiamo raramente arrivano a questa fase.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'Ipswich Town sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca un posto tramite canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti dell'Ipswich Town?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite dell'Ipswich Town a Portman Road dipendono dalla categoria dell'incontro, dalla fascia d'età prevista per le riduzioni e dal settore scelto.

Per la stagione 2026/27, il club ha mantenuto invariati i prezzi dei biglietti per le singole partite, conservando la stessa struttura tariffaria di base della stagione precedente.

Le partite sono suddivise in due categorie principali in base alla domanda e al profilo dell'avversario:

Categoria A : Incontri di grande richiamo contro squadre delle prime sei posizioni o rivali di rilievo, per esempio il derby dell'Anglia orientale e le sfide con le grandi squadre di Londra e Manchester.

: Incontri di grande richiamo contro squadre delle prime sei posizioni o rivali di rilievo, per esempio il derby dell'Anglia orientale e le sfide con le grandi squadre di Londra e Manchester. Categoria B: Partite ordinarie contro squadre abitualmente di metà classifica o di fascia inferiore.

In generale, il prezzo di un biglietto ordinario per adulti acquistato direttamente dal club va da 27 £ a oltre 38 £, a seconda che la partita sia di categoria A o B e che il posto si trovi nell'anello superiore o inferiore.

Consulta il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere su Portman Road

Portman Road è lo storico stadio dell'Ipswich Town F.C. ed è l'impianto calcistico con la maggiore capienza dell'Anglia orientale, con 30.311 posti. È uno degli stadi tradizionali più amati d'Inghilterra: l'Ipswich Town lo utilizza senza interruzioni dal 1884.

Dal 1855, l'area di Portman Road era utilizzata dall'East Suffolk Cricket Club. Quando l'Ipswich Town vi arrivò nel 1884, giocava su un campo che si sovrapponeva a quello da cricket e lo lasciava libero ogni estate affinché potessero riprendere le partite di cricket.

In seguito al rapporto Taylor, nel 1992 Portman Road divenne il primo stadio della Premier League ad avere tribune con soli posti a sedere su tutti e quattro i lati. Importanti ampliamenti a cavallo del nuovo millennio portarono alla ricostruzione delle due tribune dietro le porte e fecero salire la capienza oltre i 30.000 posti.

Momenti memorabili a Portman Road

Il record di pubblico: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Una partita del quinto turno di FA Cup richiamò 38.010 spettatori, un record assoluto. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere a quella sfida leggendaria.

: Una partita del quinto turno di FA Cup richiamò 38.010 spettatori, un record assoluto. I tifosi riempirono ogni angolo delle vecchie gradinate per assistere a quella sfida leggendaria. Una lezione di tattica: Ipswich Town 3-0 Barcellona (1977) : Uno stadio gremito vide la squadra di Bobby Robson dominare un Barcellona che schierava fuoriclasse come Johan Cruyff e Johan Neeskens, grazie ai gol di Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot.

: Uno stadio gremito vide la squadra di Bobby Robson dominare un Barcellona che schierava fuoriclasse come Johan Cruyff e Johan Neeskens, grazie ai gol di Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot. Il ritorno dopo 22 anni: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024): I gol di Wes Burns e Omari Hutchinson scatenarono una grande invasione di campo e un boato, mentre la squadra di Kieran McKenna conquistava la seconda promozione consecutiva e tornava in Premier League dopo 22 anni di assenza.

Lo straordinario record europeo: Portman Road è celebre come uno stadio temibile per le squadre straniere. L'Ipswich Town vanta uno straordinario record d'imbattibilità casalinga nelle competizioni europee: 31 partite disputate senza una sola sconfitta, con vittorie contro grandi club come Milan, Inter e Real Madrid.

Le star della musica: Oltre al calcio, Portman Road ha ospitato grandi concerti di Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. Nell'estate del 2025, Ed Sheeran, star mondiale, tifoso dell'Ipswich Town da sempre e detentore di una quota di minoranza del club, si è esibito nello stadio per tre serate storiche.

Record e statistiche dell'Ipswich Town

L'Ipswich Town Football Club occupa un posto leggendario e unico nella storia del calcio inglese, grazie ai suoi tre trofei principali e a un record casalingo senza eguali nelle competizioni europee.

Pur provenendo da una regione relativamente poco celebrata nel calcio, il club del Suffolk ha conquistato successi sia in Inghilterra sia in Europa nelle sue epoche d'oro della metà del XX secolo.

Trofei e successi principali del club

Campione della First Division : Una volta (1961-62)

: Una volta (1961-62) Vincitore della FA Cup : Una volta (1977-78)

: Una volta (1977-78) Vincitore della Coppa UEFA: Una volta (1980-81)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Più gol: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Il trampolino verso la panchina dell'Inghilterra

L'Ipswich è noto per aver formato allenatori di livello mondiale. Sia Sir Alf Ramsey, che con l'Ipswich vinse il campionato nel 1962, sia Sir Bobby Robson, vincitore della FA Cup e della Coppa UEFA, passarono direttamente dalla panchina di Portman Road a quella della nazionale inglese, guidandola nelle sue epoche più importanti ai Mondiali.

Il celebre soprannome dell'Ipswich Town

In origine il club aveva un soprannome legato al colore blu. Durante la stagione 2000-01 in Premier League, i tifosi avversari gli attribuirono scherzosamente un nuovo soprannome legato ai trattori, per via delle radici agricole del Suffolk. Il club e i suoi tifosi lo adottarono con orgoglio.