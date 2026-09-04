L'Inter si presenta al 2026/27 da campione d'Italia in carica, dopo aver conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella prima stagione completa di Cristian Chivu alla guida della squadra. Una trasferta a San Siro (Stadio Giuseppe Meazza), condiviso con i rivali cittadini del Milan, resta una delle esperienze imprescindibili del calcio. GOAL ha raccolto tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti dell'Inter in questa stagione.

Partite dell'Inter in Serie A a settembre 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti 5-6 set 2026 Inter-Napoli San Siro (casa) Serie A Biglietti 12-13 set 2026 Inter-Udinese San Siro (casa) Serie A Biglietti 19-20 set 2026 Roma-Inter Stadio Olimpico (trasferta) Serie A Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Inter

Acquista tramite il portale ufficiale del club e controlla regolarmente date di vendita e disponibilità.

La domanda è più alta per il Derby della Madonnina (contro il Milan) e per il Derby d'Italia (contro la Juventus), che in genere fanno registrare il tutto esaurito in fretta attraverso i canali ufficiali.

Se i biglietti ufficiali sono esauriti, o se cerchi una partita specifica con poco preavviso, marketplace secondari come LiveFootballTickets sono la soluzione giusta per assicurarti il tuo biglietto.

Quanto costano i biglietti dell'Inter

Anello superiore dello stadio: da 15 €

Secondo anello: da circa 40 €

Posti premium più vicini al campo: 75-200 €

Mercato secondario tramite LiveFootballTickets: da 24 € in su

I prezzi variano in base all'avversaria e alla posizione del posto, quindi controlla il portale ufficiale del club per gli ultimi aggiornamenti sulla disponibilità. Per le partite già esaurite attraverso i canali ufficiali, LiveFootballTickets è un modo semplice per confrontare i posti in ogni settore di San Siro e assicurarti un biglietto.

Cosa aspettarsi dall'Inter nel 2026/27

L'Inter affronta la nuova stagione da campione in carica dopo che Cristian Chivu ha conquistato il 21° Scudetto e la Coppa Italia nella sua prima annata completa, dopo aver preso il posto di Simone Inzaghi in seguito alla pesante sconfitta del club nella finale di Champions League contro il PSG nel maggio 2025. L'Inter di Chivu ha chiuso con nove punti di vantaggio sul Napoli, segnando 82 gol in 35 partite, il miglior bottino del club negli ultimi 75 anni, con Lautaro Martínez e Marcus Thuram ai primi due posti della classifica marcatori della Serie A.

La stagione unisce la difesa dello Scudetto al ritorno in Champions League, oltre a due derby di Milano e a due Derby d'Italia contro la Juventus, il secondo dei quali, in trasferta all'Allianz Stadium a maggio, potrebbe ancora rivelarsi decisivo per il titolo.

Storia di San Siro

San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) è stato inaugurato nel 1926 e resta lo stadio più grande d'Italia, con una capienza di 80.018 posti. È la casa condivisa di Inter e Milan, che si affrontano nel Derby della Madonnina, e ha ospitato partite dei Mondiali FIFA (1934 e 1990), gli Europei del 1980 e quattro finali di Coppa dei Campioni/Champions League (1965, 1970, 2001 e 2016). Lo stadio ha anche ospitato la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali del 2026 a febbraio, consolidando il suo status come uno degli impianti sportivi più iconici al mondo.