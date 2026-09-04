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Quali sono le prossime partite dell'Inter Miami nel 2026?

Gli orari di calcio d'inizio sono indicati nel fuso Eastern Time e sono soggetti a modifiche in attesa della conferma televisiva: controlla sempre nuovamente il sito ufficiale del club o il tuo fornitore di biglietti in prossimità della partita.

Come acquistare i biglietti dell'Inter Miami

Per le partite dell'Inter Miami sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai biglietti per la singola gara ai pacchetti hospitality.

Per acquistare i biglietti ufficiali dell'Inter Miami, il metodo più affidabile è andare sul sito ufficiale della MLS o accedere al portale biglietti sul sito ufficiale del club.

Ovviamente, la domanda di biglietti è solitamente alta, soprattutto ora che il club si è stabilito nella sua nuova casa permanente e affronta la stagione da campione in carica della MLS Cup, quindi se le partite sono esaurite attraverso i canali ufficiali o stai cercando di assicurarti biglietti last minute, potresti prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub, con biglietti a partire da $36.

Quanto costano i biglietti dell'Inter Miami?

Per chi desidera acquistare i biglietti dell'Inter Miami attraverso i canali ufficiali, il club ha pubblicizzato prezzi per gli abbonamenti stagionali a partire da $40 a partita per chi si iscrive in anticipo al Nu Stadium, anche se il prezzo per la singola gara varia in modo significativo in base all'avversaria, al settore e a quanto in anticipo acquisti. Controlla sempre il portale ufficiale del club per i prezzi aggiornati partita per partita, perché possono cambiare nel corso della stagione, in particolare per le gare a maggiore richiesta o se l'Inter Miami dovesse andare avanti fino in fondo nei playoff.

Il prezzo varia in base al posto a sedere nello stadio, mentre i prezzi per le trasferte dipendono dalle politiche del club ospitante.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni su disponibilità e prezzi.

Cosa aspettarsi dall'Inter Miami nel 2026?

L'Inter Miami gioca in MLS soltanto dall'inizio della stagione 2020, ma è già diventato una delle maggiori attrazioni della lega. È esploso sulla scena con il sostegno di una celebrità come David Beckham e ha continuato a crescere. Numerosi nomi di primo piano hanno indossato la ormai famosa maglia rosa, e nessuno più di Lionel Messi.

La stagione 2025 di Messi è stata da libri di storia: ha vinto la Scarpa d'Oro della MLS, ha conquistato due premi MVP consecutivi ed è stato nominato MVP del cammino che ha portato l'Inter Miami al titolo nella MLS Cup 2025. L'argentino ha firmato un prolungamento di contratto di tre anni alla fine del 2025 per restare nel club fino al 2028, consolidando il suo impegno nella nuova era della franchigia al Nu Stadium. Compirà 39 anni durante la Coppa del Mondo FIFA 2026, ma non mostra segni di rallentamento. Oltre a Messi, l'attuale rosa comprende anche giocatori del calibro di Rodrigo De Paul, Sergio Reguilón e Germán Berterame, mentre due colonne del club come Jordi Alba e Sergio Busquets sono entrambi destinati a ritirarsi alla fine della stagione.

È stata una stagione di cambiamenti anche fuori dal campo: lo storico allenatore Javier Mascherano ha lasciato nell'aprile 2026, con Guillermo Hoyos che ha preso il suo posto.

Le presenze medie sono aumentate costantemente ogni anno fin dalla fondazione dell'Inter Miami, e il trasferimento nel nuovo e più grande Nu Stadium, inaugurato davanti a un tutto esaurito di 26.700 spettatori per la visita dell'Austin FC il 4 aprile 2026, ha solo intensificato la domanda. Ci si aspetta un'atmosfera travolgente per le partite di cartello, soprattutto con il club a caccia del secondo trionfo consecutivo in MLS Cup.

Storia del Nu Stadium

Il Nu Stadium è la nuova casa specificamente dedicata al calcio dell'Inter Miami al Miami Freedom Park, un complesso di intrattenimento e sviluppo comunitario di 131 acri situato vicino al Miami International Airport. Lo stadio ha aperto il 4 aprile 2026, con la prima partita casalinga di MLS dell'Inter Miami terminata 2-2 contro l'Austin FC, segnando la fine del periodo pluriennale del club nel temporaneo Chase Stadium di Fort Lauderdale.

Progettato come impianto multifunzionale da 25.000 posti, con una capienza riportata per eventi più grandi vicina ai 26.700, il Nu Stadium presenta un anello di circolazione all'aperto a 360 gradi con vista panoramica sul centro di Miami, una tribuna unica continua progettata per massimizzare l'atmosfera e quello che viene presentato come il bar più lungo della MLS. Lo stadio prende il nome da Nu, società di servizi finanziari digitali, nell'ambito di una partnership pluriennale per i naming rights annunciata nel marzo 2026.