Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League: prenotando oggi i biglietti, potrete vederlo giocare dal vivo in questa stagione.

I tifosi dell'Hull City saranno ancora entusiasti per la vittoria della loro squadra contro il Middlesbrough nella finale dei play-off di Championship disputata a maggio a Wembley, e l'entusiasmo è proseguito anche nella nuova stagione.

La squadra di Sergej Jakirović ha offerto prestazioni notevoli in casa, tra cui la vittoria per 2-0 sul Manchester United, e ha mostrato carattere in trasferta. È una qualità che dovrà conservare nel corso della stagione per evitare la temuta retrocessione.

Lasciate che GOAL vi fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite dell'Hull City: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite dell'Hull City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Sab 17 ott (15:00) Fulham-Hull City Biglietti Craven Cottage (trasferta) Dom 25 ott (14:00) Hull City-Brentford Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 31 ott (15:00) Hull City-Ipswich Town Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 7 nov (15:00) Arsenal-Hull City Biglietti Emirates Stadium (trasferta) Dom 22 nov (14:00) Hull City-Brighton & Hove Albion Biglietti MKM Stadium (casa) Dom 29 nov (14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park (trasferta) Mer 2 dic (20:00) Hull City-Nottingham Forest Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 5 dic (15:00) Bournemouth-Hull City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Sab 12 dic (15:00) Hull City-Tottenham Hotspur Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 19 dic (15:00) Manchester City-Hull City Biglietti Etihad Stadium (trasferta) Sab 26 dic (17:30) Hull City-Liverpool Biglietti MKM Stadium (casa) Mar 29 dic (19:30) Hull City-Leeds United Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 2 gen (15:00) Sunderland-Hull City Biglietti Stadium of Light (trasferta) Mar 5 gen (19:30) Nottingham Forest-Hull City Biglietti City Ground (trasferta)

Come acquistare i biglietti per l'Hull City

Potete acquistare i biglietti ufficiali per l'Hull City attraverso il portale online del club, telefonando alla biglietteria oppure recandovi di persona allo sportello. Chi possiede un abbonamento stagionale o è iscritto al club può anche rimettere in vendita i propri posti per le partite casalinghe esaurite attraverso il servizio ufficiale di rivendita dei biglietti dell'Hull City.

I biglietti vengono generalmente messi in vendita in fasi successive:

Accesso prioritario : Gli iscritti con un'adesione in corso hanno la precedenza nell'acquisto dei posti prima dell'eventuale vendita libera.

Vendita libera : Si apre soltanto se restano posti dopo la chiusura delle fasi riservate agli iscritti e agli abbonati. Per le partite di Premier League più richieste, i biglietti spesso si esauriscono già durante le fasi riservate.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite dell'Hull City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti per l'Hull City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite all'MKM Stadium partono da 30 £ per gli adulti, 16 £ per chi ha diritto a una tariffa ridotta e 8 £ per i ragazzi. Il prezzo esatto dipende dalla categoria della partita, legata al prestigio dell'avversario, e dalla zona dello stadio in cui si trova il posto.

Le partite sono suddivise nelle categorie A, B e C. Quelle più richieste, come le sfide contro le «Big Six», rientrano nella categoria A, mentre gli incontri di minor richiamo sono di categoria C.

Le tariffe base più economiche, come quelle indicate sopra, si riferiscono sempre alla zona 1 per una partita di categoria C. I prezzi aumentano in base alla categoria dell'incontro e alla fascia di posti scelta.

Settori e zone dello stadio

L'MKM Stadium è progettato come un impianto ad anello continuo, con un solo livello di tribune, fatta eccezione per la West Stand, che ne ha un secondo. Lo stadio è suddiviso in diverse zone tariffarie:

Chris Chilton East Stand : Tribuna a un solo livello che si estende lungo il campo. I settori centrali offrono una visuale laterale privilegiata, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree in piedi attrezzate, apprezzate dai tifosi di casa più calorosi.

West Stand : È la parte più imponente dello stadio. Il livello inferiore ospita le panchine, gli spazi per i media e le suite hospitality più esclusive. Il secondo livello sopraelevato, chiamato Upper West, è nella fascia di prezzo più alta dello stadio grazie alla sua vista panoramica.

North Stand : Ospita tradizionalmente i tifosi di casa, soprattutto quelli più rumorosi nei settori N1–N5.

South Stand : È la tribuna destinata alle famiglie. I posti in quest'area non sono assegnati e i prezzi sono tra i più accessibili dello stadio.

Settore ospiti : I tifosi in trasferta sono collocati nell'angolo nord-est. Il settore comprende circa 1.105 posti in piedi attrezzati.

Per ulteriori informazioni, consultate il portale ufficiale dei biglietti del club; per verificare la disponibilità attuale, potete visitare anche siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c'è da sapere sull'MKM Stadium

L'MKM Stadium è un celebre impianto polivalente per lo sport e l'intrattenimento situato a Kingston upon Hull, in Inghilterra. Noto per la sua caratteristica architettura contemporanea, ospita sia una squadra di calcio sia una di rugby a 13.

Lo stadio fu concepito alla fine degli anni Novanta, quando il consiglio comunale di Hull vendette azioni di Kingston Communications e utilizzò il ricavato per finanziare un impianto all'avanguardia. Costruito con una spesa di 44 milioni di sterline, richiese appena 14 mesi di lavori prima dell'inaugurazione ufficiale nel dicembre 2002.

Lo stadio è la casa di due importanti club, che vi si sono trasferiti dai loro storici impianti ormai datati:

Hull City A.F.C. (Hull City): la squadra di calcio si è trasferita dal Boothferry Park

Hull FC (Hull FC): la squadra di rugby a 13 si è trasferita dal The Boulevard

Momenti memorabili all'MKM Stadium

La partita inaugurale (dicembre 2002) : L'Hull City batté il Sunderland per 1-0 in un'amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy», creato per l'occasione. Steve Melton segnò il primo gol nella storia dello stadio.

L'esordio in Premier League (2008) : Dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe in Premier League divennero memorabili, tra cui la celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool.

La battaglia degli 11 uomini (2003) : La prima partita dell'Hull FC nello stadio fu una sfida di Challenge Cup contro l'Halifax. Nonostante l'espulsione di due giocatori dell'Hull, la squadra rimasta in 11 conquistò una memorabile vittoria per 24-16.

Ampliamento futuro: Lo stadio è stato progettato da Arup Sport e Miller Partnership in modo da consentire l'aggiunta di un ulteriore livello sopra la East Stand. Se necessario, la capienza potrebbe così salire a 34.000 posti senza difficoltà.

Record e statistiche dell'Hull City

Fondato nel 1904, l'Hull City Association Football Club, soprannominato Hull City, vanta una storia affascinante, segnata dalla tenacia nelle serie inferiori, da una spettacolare ascesa alla Premier League nel XXI secolo e da indimenticabili apparizioni a Wembley.

Titoli e principali successi del club

Campione della terza serie inglese (League One / Division Three) : 4 volte

Vincitore dei play-off della seconda serie inglese(Championship) : 3 volte

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Più gol: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

La fine di un'attesa di 104 anni (2008)

Dopo oltre un secolo nelle serie inferiori, l'Hull City raggiunse per la prima volta la massima serie. L'eroe locale Dean Windass segnò uno splendido gol al volo nel primo tempo della finale dei play-off di Championship a Wembley, assicurando la vittoria per 1-0 sul Bristol City. Il capitano Ian Ashbee riuscì nell'impresa di guidare da capitano il club in tutte e quattro le serie professionistiche.

La finale di FA Cup del 2014 e l'esordio europeo

Nel 2014 l'Hull City raggiunse la sua prima finale in una coppa importante. Con un avvio travolgente a Wembley, i gol di James Chester e Curtis Davies portarono l'Hull City sul 2-0 contro l'Arsenal nei primi otto minuti. L'Arsenal rimontò e vinse 3-2 ai tempi supplementari, ma quello storico cammino valse all'Hull la sua prima e unica partecipazione alla UEFA Europa League nella stagione 2014-15.



