Dopo un decennio di assenza, l'Hull City è finalmente tornato in Premier League. Puoi vederlo dal vivo in questa stagione acquistando i biglietti per le partite.

I tifosi dell'Hull City sono ancora entusiasti per la vittoria della loro squadra contro il Middlesbrough nella finale dei playoff di Championship a Wembley, a maggio, e l'entusiasmo è proseguito anche nella nuova stagione.

La squadra di Sergej Jakirović ha offerto prestazioni convincenti in casa, a cominciare dal successo per 2-0 contro il Manchester United nella partita inaugurale della stagione. Ha mostrato tenacia anche in trasferta, una qualità che dovrà mantenere per tutta la stagione se vorrà evitare la temuta retrocessione.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni aggiornate sui biglietti per le partite dell'Hull City: dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Le prossime partite dell'Hull City

Data e ora Partita Biglietti Stadio Dom 22 nov (ore 14) Hull City-Brighton & Hove Albion Biglietti MKM Stadium (casa) Dom 29 nov (ore 14:05) Crystal Palace-Hull City Biglietti Selhurst Park (trasferta) Mer 2 dic (ore 20) Hull City-Nottingham Forest Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 5 dic (ore 15) Bournemouth-Hull City Biglietti Vitality Stadium (trasferta) Sab 12 dic (ore 15) Hull City-Tottenham Hotspur Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 19 dic (ore 15) Manchester City-Hull City Biglietti Etihad Stadium (trasferta) Sab 26 dic (ore 17:30) Hull City-Liverpool Biglietti MKM Stadium (casa) Mar 29 dic (ore 19:30) Hull City-Leeds United Biglietti MKM Stadium (casa) Sab 2 gen (ore 15) Sunderland-Hull City Biglietti Stadium of Light (trasferta) Mar 5 gen (ore 19:30) Nottingham Forest-Hull City Biglietti City Ground (trasferta)

Come acquistare i biglietti dell'Hull City

Puoi acquistare i biglietti ufficiali dell'Hull City attraverso il portale di biglietteria online del club, telefonando alla biglietteria oppure recandoti di persona allo sportello. Chi possiede un abbonamento stagionale o è socio può anche mettere in vendita i propri posti per le partite casalinghe esaurite seguendo la guida ufficiale dell'Hull City alla rivendita dei biglietti.

I biglietti vengono generalmente messi in vendita in fasi successive:

Accesso prioritario : I soci attuali o con iscrizione attiva possono acquistare i posti prima dell'eventuale vendita libera.

: I soci attuali o con iscrizione attiva possono acquistare i posti prima dell'eventuale vendita libera. Vendita libera: Si apre solo se rimangono posti dopo la chiusura delle finestre riservate a soci e abbonati. Per le partite di Premier League più richieste, i biglietti si esauriscono spesso già durante le fasi riservate ai soci o di vendita prioritaria.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite dell'Hull City sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo momento.

Quanto costano i biglietti dell'Hull City?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite all'MKM Stadium partono da 30 £ per gli adulti, 16 £ per chi ha diritto a una tariffa ridotta e 8 £ per i più giovani. Il prezzo esatto dipende dalla categoria della partita, legata al richiamo dell'avversario, e dalla zona dello stadio in cui si trova il posto.

Le partite sono suddivise nelle categorie A, B e C. Quelle più richieste, come gli incontri contro le squadre del «Big Six», rientrano nella categoria A, mentre le partite di minor richiamo sono in categoria C.

Le tariffe base più economiche, come quelle indicate sopra, sono sempre calcolate sui prezzi della Zona 1 per una partita di categoria C. I prezzi aumentano con la categoria dell'incontro o la fascia del posto a sedere.

Settori e zone dello stadio

L'MKM Stadium è progettato come una struttura continua a un solo anello, fatta eccezione per la West Stand, che ne ha un secondo. Lo stadio è suddiviso in diverse zone tariffarie:

Chris Chilton East Stand : Una tribuna a un solo anello che si estende lungo il campo. I blocchi centrali offrono una visuale privilegiata a bordo campo, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree in cui si può assistere alla partita in piedi in sicurezza, apprezzate dai tifosi di casa più calorosi.

: Una tribuna a un solo anello che si estende lungo il campo. I blocchi centrali offrono una visuale privilegiata a bordo campo, mentre nell'angolo sud-est si trovano aree in cui si può assistere alla partita in piedi in sicurezza, apprezzate dai tifosi di casa più calorosi. West Stand : La parte più imponente dello stadio. L'anello inferiore ospita le panchine dei giocatori, la stampa e le aree di ospitalità premium. L'anello superiore rialzato, chiamato Upper West, si colloca nella fascia di prezzo più alta dello stadio grazie alla vista panoramica.

: La parte più imponente dello stadio. L'anello inferiore ospita le panchine dei giocatori, la stampa e le aree di ospitalità premium. L'anello superiore rialzato, chiamato Upper West, si colloca nella fascia di prezzo più alta dello stadio grazie alla vista panoramica. North Stand : Ospita tradizionalmente i tifosi di casa, soprattutto i gruppi più rumorosi nei blocchi N1–N5.

: Ospita tradizionalmente i tifosi di casa, soprattutto i gruppi più rumorosi nei blocchi N1–N5. South Stand : Il settore riservato alle famiglie. I posti non sono assegnati e i prezzi sono tra i più convenienti dello stadio.

: Il settore riservato alle famiglie. I posti non sono assegnati e i prezzi sono tra i più convenienti dello stadio. Settore ospiti: I tifosi in trasferta sono sistemati nell'angolo nord-est. Il settore comprende circa 1.105 posti per assistere alla partita in piedi in sicurezza.

Controlla il portale ufficiale dei biglietti del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita come StubHub per verificare la disponibilità attuale.

Tutto quello che c'è da sapere sull'MKM Stadium

L'MKM Stadium è un celebre impianto polivalente per lo sport e l'intrattenimento situato a Kingston upon Hull, in Inghilterra. Noto per la sua caratteristica architettura contemporanea, ospita sia una squadra di calcio sia una di rugby a 13.

Lo stadio fu concepito alla fine degli anni '90, quando il consiglio comunale di Hull vendette le proprie azioni di Kingston Communications e utilizzò il ricavato per finanziare una struttura all'avanguardia. Costato 44 milioni di sterline, fu costruito in appena 14 mesi e inaugurato ufficialmente nel dicembre 2002.

Lo stadio è la casa di due importanti club, che vi si sono trasferiti dai rispettivi impianti storici, ormai datati:

Hull City A.F.C. (Hull City): la squadra di calcio si è trasferita dal Boothferry Park

(Hull City): la squadra di calcio si è trasferita dal Boothferry Park Hull FC (Hull FC): la squadra di rugby a 13 si è trasferita dal The Boulevard

I momenti memorabili all'MKM Stadium

La partita inaugurale (dicembre 2002) : L'Hull City batté il Sunderland 1-0 in un'amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy» appena istituito. Steve Melton segnò il primo storico goal nello stadio.

: L'Hull City batté il Sunderland 1-0 in un'amichevole, conquistando il «Raich Carter Trophy» appena istituito. Steve Melton segnò il primo storico goal nello stadio. Il debutto in Premier League (2008) : Dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe di Premier League entrarono nella storia del club, compresa la celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool.

: Dopo la promozione nella massima serie, le prime partite casalinghe di Premier League entrarono nella storia del club, compresa la celebre vittoria per 3-1 sul Liverpool. La battaglia degli 11 uomini (2003): La prima partita dell'Hull FC nello stadio fu un incontro di Challenge Cup contro l'Halifax. Nonostante l'espulsione di due giocatori dell'Hull, la squadra di 11 uomini lottò fino a conquistare una memorabile vittoria per 24-16.

Ampliamento futuro: La struttura dello stadio fu progettata da Arup Sport e Miller Partnership in modo da consentire l'aggiunta di un ulteriore anello sopra la East Stand, portando, se necessario, la capienza a 34.000 posti.

Record e statistiche dell'Hull City

Fondato nel 1904, l'Hull City Association Football Club vanta una storia affascinante, segnata dalla tenacia nelle serie inferiori, da una spettacolare ascesa alla Premier League nel XXI secolo e da indimenticabili apparizioni a Wembley.

Palmarès e principali successi del club

Campione della terza serie inglese (League One / Division Three) : 4 volte

: 4 volte Vincitore dei playoff della seconda serie inglese (Championship): 3 volte

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Più goal: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Finisce l'attesa di 104 anni (2008)

Dopo oltre un secolo trascorso nelle serie inferiori, l'Hull City raggiunse per la prima volta la massima serie. Nella finale dei playoff di Championship a Wembley, l'eroe locale Dean Windass segnò uno straordinario goal al volo nel primo tempo, assicurando la vittoria per 1-0 sul Bristol City. Il capitano Ian Ashbee riuscì nell'impresa di guidare il club da capitano in tutte e quattro le serie professionistiche.

La finale di FA Cup del 2014 e il debutto europeo

Nel 2014 l'Hull City raggiunse la sua prima finale di una coppa importante. A Wembley, i goal di James Chester e Curtis Davies portarono l'Hull City sul 2-0 contro l'Arsenal nei primi otto minuti. L'Arsenal rimontò e vinse 3-2 ai tempi supplementari, ma quello storico cammino valse all'Hull la prima e unica partecipazione alla UEFA Europa League nella stagione 2014-15.