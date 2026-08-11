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Everton Iliman Ndiaye celebrates with fansGetty Images
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Come acquistare i biglietti dell'Everton per il 2026/27: prossime partite, prezzi medi e informazioni sugli abbonamenti stagionali

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Biglietti
Everton
Premier League

Ecco come assicurarsi un biglietto per sostenere l’Everton all’Hill Dickinson Stadium in questa stagione

Con la stagione 2026/27 di Premier League già iniziata, i tifosi dell'Everton si stanno godendo la loro seconda annata nel loro impianto di livello mondiale sul lungomare. Dopo lo storico addio a Goodison Park, l'Hill Dickinson Stadium di Bramley-Moore Dock si è rapidamente affermato.

GOAL ha tutte le informazioni per assicurarti i biglietti dell'Everton, inclusi i pass per le singole partite, le opzioni hospitality e i dettagli sugli abbonamenti stagionali.

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Prossime partite dell'Everton in Premier League 2026/27

Data e ora (BST)PartitaLuogoBiglietti
sab 15 ago 2026, 15:00Everton vs Leeds UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 22 ago 2026, 15:00Tottenham Hotspur vs EvertonTottenham Hotspur Stadium, LondraAcquista i biglietti
sab 29 ago 2026, 15:00Everton vs West Ham UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 12 set 2026, 15:00Aston Villa vs EvertonVilla Park, BirminghamAcquista i biglietti
sab 19 set 2026, 15:00Everton vs Crystal PalaceHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 26 set 2026, 15:00Manchester United vs EvertonOld Trafford, ManchesterAcquista i biglietti
sab 3 ott 2026, 15:00Everton vs FulhamHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 17 ott 2026, 15:00Arsenal vs EvertonEmirates Stadium, LondraAcquista i biglietti
sab 24 ott 2026, 15:00Everton vs LiverpoolHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 31 ott 2026, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge, LondraAcquista i biglietti
sab 7 nov 2026, 15:00Everton vs Newcastle UnitedHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti
sab 21 nov 2026, 15:00Wolverhampton Wanderers vs EvertonMolineux Stadium, WolverhamptonAcquista i biglietti
sab 28 nov 2026, 15:00Everton vs Manchester CityHill Dickinson Stadium, LiverpoolAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Everton per la Premier League?

La domanda di biglietti per l'Hill Dickinson Stadium è estremamente alta. Per garantire un accesso equo, l'Everton distribuisce i biglietti standard per le partite casalinghe tramite un sistema ufficiale di sorteggio riservato ai membri. 

Il portale ufficiale eTicketing dell'Everton (eticketing.co.uk/evertonfc) è il canale principale per assicurarsi i biglietti standard per le partite. 

Ecco esattamente cosa devi sapere:

Membership ufficiale Everton e biglietti

Devi avere una membership attiva su eticketing.co.uk/evertonfc per partecipare ai sorteggi dei biglietti:

  • Forever Blue+: garantisce l'accesso prioritario di fascia più alta a ogni sorteggio per le partite casalinghe.
  • Forever Blue: garantisce l'accesso allo scambio ufficiale dei biglietti e alle finestre secondarie di rilascio.

Sorteggio biglietti Everton

  • Quando fare domanda: i sorteggi aprono sul portale eTicketing 4 settimane prima del giorno della partita, il lunedì alle 10:00, e chiudono il martedì alle 16:00.
  • Domande di gruppo: per sederti con amici o familiari, collega i tuoi account tramite Gestione account > Network prima di iscriverti.
  • Risultati: i candidati selezionati vengono avvisati entro il pomeriggio di giovedì e le carte di pagamento registrate vengono addebitate automaticamente.

Modi alternativi per acquistare i biglietti dell'Everton

Se non ottieni un posto nel sorteggio, hai comunque alcune valide opzioni:

  • Scambio ufficiale dei biglietti: apre il venerdì alle 10:00 dopo il sorteggio, consentendo agli abbonati stagionali di rivendere ai membri, al valore nominale, i posti di cui non hanno bisogno.
  • Marketplace secondari: piattaforme di rivendita come StubHub offrono biglietti verificati da tifoso a tifoso per partite ad alta richiesta come il Merseyside Derby.
  • Hospitality nel giorno della partita: prenotare un pacchetto hospitality VIP garantisce l'ingresso senza partecipare al sorteggio o avere una membership.

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Quanto costano i biglietti dell'Everton?

I prezzi dei biglietti all'Hill Dickinson Stadium riflettono i servizi moderni dell'impianto, offrendo al tempo stesso opzioni differenziate in base alle fasce d'età e ai settori dello stadio:

  • Biglietti individuali di campionato: i biglietti standard in vendita generale per adulti vanno da £35 a oltre £75, a seconda della fascia della partita e della posizione nel settore.
  • Tariffe ridotte: sono disponibili tariffe scontate in tutti i settori per senior (65+), giovani adulti (18-21), junior (11-17) e under 11.
  • South Stand Safe Standing: il settore di casa South Stand presenta sezioni dedicate di safe standing, offrendo un'atmosfera immersiva da giorno partita a prezzi di ingresso.
  • Pacchetti hospitality: le esperienze premium nel giorno della partita partono da circa £399-£495 a persona, con partite di cartello come il Merseyside Derby che comportano tariffe più alte.

Come acquistare gli abbonamenti stagionali dell'Everton?

Un abbonamento stagionale dell'Everton garantisce il tuo posto riservato per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League all'Hill Dickinson Stadium durante la stagione 2026/27.

A causa della domanda record successiva all'inaugurazione dello stadio, gli abbonamenti per la stagione 2026/27 sono completamente esauriti, con tassi di rinnovo estremamente alti tra gli attuali titolari. 

I potenziali acquirenti possono registrarsi alla lista d'attesa ufficiale per gli abbonamenti stagionali dell'Everton tramite il sito del club, con priorità data ai membri attivi di Forever Blue quando si liberano posti.

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