Come acquistare i biglietti dell'Eintracht Francoforte 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Bundesliga e altro ancora

Dopo aver mancato la qualificazione alle coppe europee per la prima volta dalla stagione 2020/21, l'Eintracht Francoforte sarà completamente focalizzato nel lasciare il segno sul fronte interno in questa stagione. Seguilo in Bundesliga prenotando oggi stesso i biglietti per le partite.

Adi Hütter è tornato in estate per una seconda esperienza alla guida della squadra. Durante il suo precedente periodo sulla panchina dell'Eintracht Francoforte tra il 2018 e il 2021, il club ha raggiunto le semifinali di DFB-Pokal e di Europa League, oltre a chiudere al 5° posto in Bundesliga.

Ora cercherà di avere un impatto positivo con una squadra che comprende nomi di spicco come Younes Ebnoutalib, Jonathan Burkardt, Can Uzun e Raphael Onyedika. Se i primi impegni di questa stagione sono indicativi, i tifosi del Francoforte possono aspettarsi un vero spettacolo nei prossimi mesi. In ognuna delle prime partite di Bundesliga tra agosto e settembre sono stati segnati almeno 4 gol.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite dell'Eintracht Francoforte in questa stagione, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite dell'Eintracht Francoforte

Data e ora (locali) Partita Luogo Biglietti sab 10 ott (18.30) Bundesliga: RB Leipzig vs Eintracht Francoforte Red Bull Arena (Lipsia) Biglietti ven 16 ott (20.30) Bundesliga: Eintracht Francoforte vs 1. FC Köln Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti sab 24 ott (18.30) Bundesliga: Borussia Dortmund vs Eintracht Francoforte Signal Iduna Park (Dortmund) Biglietti mar 27 ott (18.00) DFB-Pokal: Hamburger SV vs Eintracht Francoforte Volksparkstadion (Amburgo) Biglietti dom 1 nov (17.30) Bundesliga: Eintracht Francoforte vs Hamburger SV Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti sab 7 nov (15.30) SC Paderborn 07 vs Eintracht Francoforte Home Deluxe Arena (Paderborn) Biglietti sab 21 nov (15.30) Eintracht Francoforte vs TSG Hoffenheim Deutsche Bank Park (Francoforte) Biglietti sab 28 nov (18.30) VfB Stuttgart vs Eintracht Francoforte MHPArena (Stoccarda) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Eintracht Francoforte

I biglietti ufficiali dell'Eintracht Francoforte possono essere acquistati direttamente attraverso i canali digitali del club (Eintracht Frankfurt Ticketshop o app Mainaquila), con le vendite che seguono una rigida struttura a fasi di priorità basata sull'iscrizione al club.

Poiché la richiesta di biglietti è eccezionalmente alta, le partite registrano quasi sempre il tutto esaurito durante la finestra prioritaria riservata ai membri e raramente arrivano alla vendita generale.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti per le partite dell'Eintracht Francoforte sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell'Eintracht Francoforte?

I prezzi ufficiali dei biglietti per le partite casalinghe dell'Eintracht Francoforte al Deutsche Bank Park vanno in genere da 18-24 € per i settori in piedi e da 35-90 €+ per i settori con posti a sedere.

I prezzi esatti dipendono dalla categoria del biglietto e dalla fascia del match in base al profilo dell'avversario, con le sfide contro grandi squadre come Bayern Monaco o Borussia Dortmund che prevedono prezzi più alti di "Categoria A" rispetto alle partite di minore richiamo.

I biglietti ufficiali del circuito primario sono suddivisi tra curve in piedi e categorie numerate con posti a sedere:

Biglietti in piedi (Stehplatz) : 18-24 €. Sono i biglietti più economici dello stadio e offrono l'atmosfera più intensa.

Categorie con posti a sedere 4 e 5 (anelli superiori e angoli) : 35-50 €. Situati più lontano dal campo o nelle curve d'angolo, questi posti offrono un'ottima visuale panoramica a un costo inferiore.

Categorie con posti a sedere 2 e 3 (settori laterali standard) : 50-75 €. Questi posti si estendono tra i livelli superiori e intermedi lungo il lato lungo del campo.

Categoria 1 e posti premium (anelli inferiori centrali) : 75-90 €+. Questi posti centrali di primo livello lungo i lati principali del campo offrono la visuale più chiara e senza ostacoli sull'azione.

Tieni d'occhio il portale ufficiale del club per ulteriori informazioni o i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sul Deutsche Bank Park

Il Deutsche Bank Park, storicamente e affettuosamente conosciuto dai tifosi come il Waldstadion (Stadio della Foresta), è una delle arene sportive più iconiche, suggestive e polifunzionali della Germania. Situato nel cuore della foresta cittadina nei sobborghi meridionali di Francoforte sul Meno, è lo stadio di casa di una delle grandi forze della Bundesliga come l'Eintracht Francoforte.

Lo stadio è stato inaugurato ufficialmente nel 1925, sul sito di un'ex base militare. Inizialmente con una capienza di 35.000 spettatori, faceva parte di un più ampio parco sportivo cittadino. Con il boom del calcio nella Germania del secondo dopoguerra, lo stadio ha subito una massiccia ristrutturazione nel 1955, portando la sua capienza a oltre 87.000 posti.

Per prepararsi alla Coppa del Mondo FIFA 2006, il vecchio stadio è stato progressivamente demolito e completamente ricostruito tra il 2002 e il 2005, trasformandosi in un impianto d'élite dedicato esclusivamente al calcio.

Momenti memorabili al Deutsche Bank Park:

La "battaglia dell'acqua" del Mondiale (Germania Ovest vs Polonia) : Durante la semifinale del Mondiale 1974, una pioggia torrenziale allagò completamente il campo. Nonostante le condizioni rendessero il terreno impraticabile, i vigili del fuoco pomparono via l'acqua e la Germania Ovest riuscì a strappare una vittoria per 1-0 contro la Polonia, qualificandosi per la finale.

Finale della FIFA Confederations Cup 2005 : Un'arena appena ricostruita ospitò un classico Superclásico sudamericano, in cui il Brasile dominò l'Argentina per 4-1 sollevando il trofeo.

Finale della Coppa del Mondo femminile FIFA 2011 : Lo stadio fu al centro della scena mondiale quando il Giappone firmò una storica impresa battendo gli USA in una drammatica serie di rigori.

NFL International Series : Con il football americano in espansione in Europa, lo stadio ha ospitato partite di regular season della NFL, dando seguito alla sua storia come ex casa dei Frankfurt Galaxy nella NFL Europe.

La temibile Nordwestkurve: La curva nord-ovest è il cuore pulsante dello stadio. Gli ultras dell'Eintracht Francoforte occupano questo settore, ottenendo regolarmente riconoscimento a livello globale per aver creato alcune delle coreografie Tifos più rumorose, intense e spettacolari del calcio mondiale.

Record e statistiche dell'Eintracht Francoforte

L'Eintracht Francoforte, ufficialmente noto come Frankfurter Sportgemeinde Eintracht e.V., è uno dei club più storici e sostenuti con maggiore passione del calcio tedesco. Fondato nel 1899, "Die Adler" era tra i membri originari della Bundesliga nel 1963.

Palmarès del club e trofei principali

Campionato tedesco : 1 titolo (1959)

DFB-Pokal : 5 titoli (1974, 1975, 1981, 1988, 2018)

UEFA Europa League / Coppa UEFA : 2 titoli (1980, 2022)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Karl-Heinz Körbel (728), Jürgen Grabowski (536)

Più gol: Karl Ehmer (225), Bernd Hölzenbein (205)

La più grande partita di sempre?

Nel 1960, l'Eintracht diventò il primo club tedesco a raggiungere una finale di Coppa dei Campioni. Affrontò il Real Madrid a Hampden Park davanti a 127.000 persone, perdendo 7-3. Nonostante la sconfitta, la partita è ampiamente considerata dagli storici del calcio come una delle più grandi mai giocate.

Attila, la mascotte vivente

A differenza dei club con mascotte umane in costume, la mascotte ufficiale dell'Eintracht è un'aquila reale viva di nome Attila. Attila è presente alle partite casalinghe dal 1999 e vola prima del calcio d'inizio per ispirare il pubblico.

La "diva lunatica" (Launische Diva)

Storicamente, il Francoforte si è guadagnato il soprannome di "diva lunatica" per la sua estrema incostanza. Era noto per battere un gigante europeo di primo piano una settimana e perdere contro una squadra di bassa classifica quella successiva.







