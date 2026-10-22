Dove acquistare i biglietti per l'Atletico Madrid?

La via più diretta per acquistare i biglietti dell'Atletico Madrid è il portale ufficiale del club, dove i soci hanno accesso a una prevendita prioritaria prima dell'apertura della vendita al pubblico. Il programma di affiliazione Socios dell'Atletico è più accessibile rispetto a quelli di alcune rivali della Liga: aderire può dare diritto a sconti e a un accesso anticipato ai posti per le partite più importanti.

Detto questo, i biglietti messi in vendita al pubblico attraverso i canali ufficiali per le gare più richieste, come il derby di Madrid, la visita del Barcellona o qualsiasi sfida a eliminazione diretta di Champions League, tendono a esaurirsi molto rapidamente. Con ben oltre 150.000 soci in lizza per un posto in uno stadio che ne contiene poco più di 70.000, molti tifosi restano senza biglietto attraverso i canali ufficiali.

Quanto costano i biglietti dell'Atletico Madrid?

I prezzi dei biglietti al Riyadh Air Metropolitano variano molto in base all'avversario e al settore dello stadio, ma ci sono opzioni per tutte le tasche. Per le normali partite di Liga contro squadre di metà classifica, i biglietti più economici si trovano a partire da circa 30 euro: assistere a una gara dell'Atletico Madrid è quindi decisamente più accessibile rispetto a una visita ad alcuni degli altri grandi club europei.

Per gli appuntamenti di cartello, invece, i prezzi salgono sensibilmente. Il derby di Madrid contro il Real Madrid e la visita del Barcellona sono puntualmente le due partite per cui è più difficile e costoso trovare un biglietto nell'arco della stagione: i posti nell'anello superiore partono spesso da circa 60-90 euro, con prezzi ben più alti per quelli nelle tribune laterali e nell'anello inferiore. Anche le sfide a eliminazione diretta di Champions League al Metropolitano, stadio che ha ospitato una finale di Coppa dei Campioni, comportano sovrapprezzi simili.

I prezzi degli abbonamenti per il 2026/27 vanno da circa 290 euro per le soluzioni più economiche, nell'anello superiore, a ben oltre 2.000 euro per i posti più esclusivi nell'anello inferiore lungo il lato del campo. I biglietti per le singole partite restano però l'opzione più flessibile per i tifosi in visita e per chi non vuole impegnarsi per un'intera stagione.

La buona notizia per chi cerca di risparmiare è che sul mercato della rivendita di StubHub compaiono regolarmente alcune delle offerte più competitive, soprattutto per le partite ancora lontane nel calendario. Acquistare in anticipo e tenere d'occhio gli annunci man mano che vengono aggiornati è il modo migliore per trovare i biglietti dell'Atletico Madrid al prezzo più basso possibile per la partita scelta.

Tutto quello che c'è da sapere sull'Atletico Madrid

L'Atletico Madrid, soprannominato Rojiblancos e Colchoneros, è stato fondato nel 1903 e da ben oltre un secolo è una delle tre grandi potenze del calcio spagnolo, insieme a Real Madrid e Barcellona. Pur avendo operato per gran parte della sua storia con risorse economiche molto inferiori a quelle delle due grandi rivali nazionali, l'Atletico ha costruito la propria identità sulla resilienza, sulla disciplina difensiva e su un'atmosfera allo stadio senza eguali.

Diego Simeone è il motore dell'era moderna del club da quando ne ha assunto la guida nel dicembre 2011. Sotto la sua direzione, l'Atletico ha vinto due volte la Liga, conquistato più volte l'Europa League e la Supercoppa UEFA e raggiunto due finali di Champions League. Simeone inizia la stagione 2026/27 come uno degli allenatori in carica da più tempo nel calcio mondiale, e i suoi metodi restano alla base di tutto ciò che il club fa in campo.

Fuori dal campo, l'assetto proprietario è cambiato in modo significativo: Apollo Global Management detiene ora una quota di maggioranza insieme a Quantum Pacific Group, portando nuovi investimenti e ambizioni al club in vista di questa stagione. In campo, le recenti operazioni di mercato hanno ulteriormente rafforzato la rosa e l'Atletico affronta la nuova stagione con l'obiettivo di ridurre il distacco dalla vetta della Liga e di competere su tutti i fronti, in patria e in Europa.

Per i tifosi in visita, andare a Madrid per vedere l'Atletico significa molto più che assistere a 90 minuti di calcio. La cultura dei tifosi intorno allo stadio, il frastuono sugli spalti e la passione di una tifoseria rimasta sempre fedele, anche negli anni meno fortunati, ne fanno una delle esperienze da vivere almeno una volta per chi segue il calcio mondiale.

Tutto quello che c'è da sapere sul Riyadh Air Metropolitano

Lo stadio di casa dell'Atletico Madrid ha cambiato nome più volte da quando è stato inaugurato nella sua forma attuale nel 2017: prima Wanda Metropolitano, poi Civitas Metropolitano e infine Riyadh Air Metropolitano, in virtù dell'attuale accordo sui diritti di denominazione. Si trova nel distretto di San Blas Canillejas, nella zona est della città, e ha sostituito lo storico Vicente Calderón, che aveva ospitato il club per più di mezzo secolo.

Con una capienza di circa 70.000 posti, il Riyadh Air Metropolitano è il terzo stadio più grande della Spagna, dietro soltanto al Camp Nou e al Santiago Bernabeu. Le sue tribune ripide e ravvicinate sono progettate per trattenere il rumore e rendere l'atmosfera il più intensa possibile. Lo stadio ha già ospitato alcuni degli appuntamenti più importanti del calcio europeo, tra cui una finale di Champions League, ed è utilizzato regolarmente anche per le partite della nazionale spagnola.

Raggiungere lo stadio è semplice grazie alla stazione della metropolitana Estadio Metropolitano, situata proprio all'esterno dell'impianto e ben collegata con il centro di Madrid. Chi arriva dal centro dovrebbe partire con largo anticipo rispetto al calcio d'inizio, sia per immergersi nell'atmosfera prepartita intorno allo stadio sia per affrontare la folla ai tornelli.