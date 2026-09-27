Come acquistare i biglietti dell'Athletic Bilbao 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti, notizie sulla Liga e altro ancora

L'Athletic Bilbao può anche aver chiuso al modesto 12° posto nella Liga la scorsa stagione, ma a San Mamés si continua a guardare avanti con orgoglio. Oltre 45.000 spettatori hanno assistito con regolarità alle partite e questi numeri si rivedranno anche nel corso della stagione in corso. Puoi unirti anche tu alla folla di Bilbao prenotando i biglietti oggi stesso.

Con Ernesto Valverde, che nella scorsa stagione ha appeso la lavagnetta al chiodo dopo aver diretto in carriera oltre 500 partite del Bilbao in tre diverse esperienze al club, i Zuri-Gorriak, ovvero i biancorossi, hanno scelto Edin Terzic per affidargli la guida tecnica. Per Terzic si tratta del primo incarico da quando ha portato il Borussia Dortmund alla finale di Champions League del 2024.

Nonostante un avvio lento dell'era Terzic, con le sconfitte in entrambe le prime due partite del Bilbao nella Liga 2026/27, da allora i risultati sono migliorati e la squadra si è presentata alla sosta per le nazionali con una striscia di quattro partite senza sconfitte, che includeva un 3-0 contro l'Atletico Madrid a San Mamés.

Riuscirà a mantenere lo slancio? GOAL ti fornisce tutte le ultime informazioni sui biglietti per assicurarti un posto alle partite dell'Athletic Bilbao, compresi dove acquistarli, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite dell'Athletic Bilbao

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti sab 10 ott (14:00) Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao Stadio Vallecas (Madrid) Biglietti sab 17 ott (21:00) Valencia vs Athletic Bilbao Stadio Mestalla (Valencia) Biglietti mer 21 ott (20:00) Levante vs Athletic Bilbao Estadio Ciudad de Valencia (Valencia) Da definire dom 25 ott (14:00) Athletic Bilbao vs Getafe Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti dom 1 nov (20:00) Athletic Bilbao vs Real Sociedad Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti dom 8 nov (20:00) Osasuna vs Athletic Bilbao Stadio El Sadar (Pamplona) Biglietti dom 22 nov (20:00) Athletic Bilbao vs Espanyol Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti dom 29 nov (20:00) Malaga vs Athletic Bilbao Estadio La Rosaleda (Málaga) Biglietti dom 6 dic (20:00) Athletic Bilbao vs Real Madrid Stadio San Mamés (Bilbao) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Athletic Bilbao

I biglietti ufficiali per le partite dell'Athletic Bilbao possono essere acquistati direttamente tramite il portale biglietti del club. Per la vendita al pubblico non è richiesta alcuna iscrizione o cronologia dell'account. Se dopo la vendita online dovessero rimanere dei biglietti, potrai acquistarli direttamente ai botteghini dello stadio San Mamés il giorno della partita.

L'Athletic Bilbao non mette in vendita i biglietti per l'intera stagione in un'unica volta. Poiché la Liga conferma il calendario definitivo delle partite solo poche settimane prima, i biglietti vengono messi in vendita progressivamente, partita per partita:

Pre-vendita Club Athletic (prima finestra): i membri paganti del 'Club Athletic' hanno per primi accesso prioritario. Questa pre-vendita di solito inizia da 3 a 4 giorni prima della vendita al pubblico generale, indicativamente da 2 a 3 settimane prima del giorno della partita.

Per le partite ad alta richiesta, ad esempio contro Real Madrid o Barcellona e per il derby basco contro la Real Sociedad, i membri premium hanno un accesso aggiuntivo 24 ore prima rispetto ai membri standard.

Vendita al pubblico generale (seconda finestra): gli eventuali biglietti rimanenti vengono messi a disposizione del pubblico circa 2 settimane prima del giorno della partita. Tradizionalmente vengono resi disponibili online alle 10:30 del lunedì della settimana precedente alla gara.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite dell'Athletic Bilbao sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell'Athletic Bilbao?

I biglietti ufficiali di ingresso generale per le partite dell'Athletic Bilbao allo stadio San Mamés variano in genere da 30 € a 240 € attraverso il portale biglietti del club. I prezzi esatti dipendono in modo significativo dall'avversario, con le partite di Categoria A contro Real Madrid, Barcellona o Real Sociedad che raggiungono i prezzi più alti, e dal posto scelto.

Settori dello stadio e fasce di prezzo ufficiali:

Fondo Upper / Alta - Dietro le porte, anello superiore. Può essere il punto più lontano dall'azione, ma offre una visuale dall'alto. (Fascia di prezzo: 30 €-50 €)

Fondo Lower / Baja - Dietro le porte, anello inferiore. Più vicino al campo e comprende i settori più caldi del tifo. (Fascia di prezzo: 45 €-75 €)

Lateral / Tribuna Upper - Lungo i lati lunghi del campo, anello superiore. Eccellente visuale tattica dell'intero terreno di gioco. (Fascia di prezzo: 60 €-100 €)

Lateral / Tribuna Lower - Lungo i lati lunghi del campo, anello inferiore. Visuale premium in stile televisivo, vicino ai giocatori. (Fascia di prezzo: 100 €-160 €+)

Area VIP San Mamés - Situata nell'anello centrale. Include posti centrali, catering e accesso alla lounge. (Fascia di prezzo: 180 €-350 €+)

Tieni d'occhio il portale biglietti ufficiale del club per ulteriori informazioni oppure i siti di rivendita secondaria come StubHub per la disponibilità aggiornata.

Tutto quello che c'è da sapere sullo stadio San Mamés

Lo stadio San Mamés, affettuosamente soprannominato 'La Catedral', è uno degli impianti calcistici più venerati e iconici del mondo. Situato a Bilbao, in Spagna, è la casa ribollente di passione dell'Athletic Club. Lo stadio ha unito senza soluzione di continuità un'eredità calcistica lunga un secolo con un'architettura all'avanguardia.

Il vecchio San Mamés fu inaugurato nel 1913 e conquistò il suo status leggendario perché era stato costruito accanto a una chiesa dedicata a San Mammes. Nei suoi 100 anni di storia ha ospitato 3.695 partite. Il suo tratto architettonico distintivo era un enorme arco d'acciaio costruito nel 1952 sopra la tribuna principale, una sorta di alone moderno per 'La Catedral'.

Per adattarsi al XXI secolo, è stato costruito e inaugurato nel 2013 un nuovissimo impianto d'élite da 53.331 posti. Per preservare la presenza del club nel centro città, la nuova arena è stata edificata su un lotto adiacente e parzialmente sovrapposto al vecchio stadio. La transizione è stata realizzata per fasi, così l'Athletic Club non ha mai dovuto giocare lontano da casa.

Partite memorabili a San Mamés

Finale di Coppa UEFA 1977 (ritorno) : l'Athletic Club ha battuto la Juventus 2-1 a San Mamés. Anche se la Juventus vinse il trofeo grazie ai gol in trasferta, l'atmosfera consolidò il fascino europeo dello stadio.

Coppa del Mondo FIFA 1982 : il vecchio stadio fu completamente riadattato per ospitare le partite del Gruppo 4, accogliendo le nazionali di Inghilterra, Francia e Kuwait..

Dominio in Supercopa de España (2015) : l'Athletic Club fece esplodere il nuovo stadio travolgendo il Barcellona 4-0 nella gara d'andata, spianando la strada verso il primo grande trofeo dopo decenni.

La leggenda dei 'Leoni': secondo gli storici romani, Saint Mammes (San Mamés) era un giovane cristiano gettato in uno stadio insieme a leoni feroci. Invece di attaccarlo, le bestie si sdraiarono mansuete ai suoi piedi. Poiché lo stadio fu costruito su un terreno a lui dedicato, i giocatori dell'Athletic Club vengono orgogliosamente chiamati Los Leones, ovvero i Leoni.

Record e statistiche dell'Athletic Bilbao

L'Athletic Club, comunemente noto come Athletic Bilbao, è uno dei club calcistici più storici e dalla tradizione più unica al mondo. Fondato nel 1898 nei Paesi Baschi, in Spagna, il club è rinomato a livello globale per la sua rigida politica della cantera: schiera soltanto giocatori nati nella regione basca oppure giocatori che hanno imparato a giocare nelle giovanili di un club basco..

Palmarès del club e trofei principali

Liga (Prima Divisione) : 8 titoli (1930, 1931, 1934, 1936, 1943, 1956, 1983, 1984)

Copa del Rey (Coppa di Spagna) : 25 titoli

Record individuali dei giocatori

Più presenze: José Ángel Iribar (614), Óscar de Marcos (573)

Più gol: Telmo Zarra (335), Dani (199)

La nobiltà di Spagna

Insieme a Real Madrid e Barcellona, l'Athletic Bilbao è uno degli unici tre club a non essere mai retrocesso dalla Liga sin dalla sua nascita nel 1929.

La vittoria più larga nella storia della Liga

L'Athletic Bilbao detiene il record per la vittoria più ampia nella storia della Liga, dopo aver travolto il Barcellona 12-1 nella stagione 1930-31.

Il primo viaggio della Gabarra

Quando Javier Clemente guidò una giovane squadra al titolo della Liga nel 1983, il club festeggiò navigando sul fiume Nervión a bordo di una pesante chiatta da carico chiamata La Gabarra. Oltre un milione di tifosi in estasi si assiepò lungo le rive del fiume, una tradizione che tornò quando la squadra vinse il double nel 1984 e di nuovo nel 2024 dopo la conquista della Copa del Rey.



