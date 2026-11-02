Come acquistare i biglietti dell’Atalanta per la stagione 2026/27: prossime partite, prezzi dei biglietti per la Serie A, informazioni sulla New Balance Arena e altro

I tifosi dell’Atalanta conservano ancora bei ricordi della stagione 2023/24. Oltre ad aver conquistato l’Europa per la prima volta nella storia del club, alzando al cielo la UEFA Europa League, la squadra bergamasca è arrivata in finale di Coppa Italia e ha chiuso la Serie A al 4° posto.

Puoi vedere i Nerazzurri vivere altri momenti memorabili in questa stagione prenotando oggi i biglietti per le partite.

La crescita potrebbe essersi arrestata dopo l’addio dell’allenatore Gian Piero Gasperini, rimasto a lungo alla guida della squadra, ma con Maurizio Sarri, vincitore di trofei con Juventus e Chelsea, ora al timone, il pubblico della New Balance Arena spera in un futuro positivo.

Vuoi vedere in azione Nikola Krstović, Éderson e Charles De Ketelaere in questa stagione? Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti per le partite dell’Atalanta: dove acquistarli, quanto costano e molto altro.

Le prossime partite dell’Atalanta

Data e ora (locali) Partita Biglietti Luogo Lun 2 nov (20:45) Serie A: Atalanta-Parma Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Gio 5 nov (18:45) UECL: Atalanta-FC Kairat Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 8 nov (15:00) Serie A: Monza-Atalanta Biglietti Stadio Brianteo (Monza) Dom 22 nov (20:45) Serie A: Atalanta-Inter Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Gio 26 nov (21:00) UECL: Borac Banja Luka-Atalanta Biglietti Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Lun 30 nov (18:30) Serie A: Lecce-Atalanta Biglietti Stadio Via del mare (Lecce) Dom 6 dic (15:00) Serie A: Lazio-Atalanta Biglietti Stadio Olimpico (Roma) Gio 10 dic (19:45) UECL: Riga-Atalanta Biglietti Skonto Stadium (Riga) Lun 14 dic (18:30) Serie A: Atalanta-Genoa Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Gio 17 dic (21:00) UECL: Atalanta-Mjällby Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 20 dic (20:45) Serie A: Atalanta-Napoli Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 3 gen (15:00) Serie A: Udinese-Atalanta Biglietti Bluenergy Stadium (Udine) Mer 6 gen (18:00) Serie A: Atalanta-Como Biglietti New Balance Arena (Bergamo) Dom 10 gen (18:00) Serie A: Torino-Atalanta Biglietti Stadio Olimpico Grande Torino (Torino)

Come acquistare i biglietti dell’Atalanta

I biglietti ufficiali per le partite dell’Atalanta possono essere acquistati online tramite il Vivaticket Shop dell’Atalanta o dalla pagina principale dedicata ai biglietti del club.

Per la maggior parte delle partite ordinarie, non è necessario avere la tessera dell’Atalanta (Dea Card) per acquistare un biglietto singolo. La Dea Card è però richiesta per gli acquisti online nei settori Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, oppure per le partite considerate a rischio o i derby. Puoi acquistare la Dea Card sulla pagina dedicata dell’Atalanta.

Di norma, i biglietti per le singole partite vengono messi in vendita da circa una settimana a 10 giorni prima dell’incontro. Gli abbonati e i possessori della Dea Card a volte usufruiscono di brevi finestre di vendita prioritaria per le partite più richieste o quelle europee, prima dell’apertura della vendita generale.

I tifosi possono inoltre acquistare i biglietti per le partite dell’Atalanta sul mercato secondario. StubHub è una delle principali piattaforme per chi cerca posti attraverso canali alternativi e offre un’opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all’ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti dell’Atalanta?

I prezzi dei biglietti ufficiali per le partite dell’Atalanta alla New Balance Arena vanno generalmente dai 25-35 € dei settori più economici dietro le porte fino ai 150-195 € e oltre delle opzioni premium lungo i lati del campo e dei pacchetti hospitality.

Dopo gli ampi lavori di ristrutturazione completati prima della stagione 2026/2027, la New Balance Arena, completamente ammodernata e con una capienza di 23.439 posti, presenta quattro tribune principali suddivise in diverse fasce di prezzo:

Settore Nome della tribuna Fascia di prezzo Descrizione Settori dietro le porte (curve) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini 25-35 € La fascia più economica. Il settore degli ultras più appassionati, dove l’atmosfera è intensa e rumorosa e si segue la partita in piedi. Settore laterale inferiore lungo il campo Parterre Rinascimento 80-85 € Settore inferiore lungo la linea laterale. Ottima vicinanza al campo. Settore laterale della tribuna principale Tribuna Rinascimento / Rinascimento G 110-130 € Posti nel settore superiore della tribuna principale, con una visuale ampia e rialzata del campo, ideale per seguire gli sviluppi tattici. Tribuna principale premium Tribuna Ovest / Tribuna Onore 110-175 € e oltre Posti coperti nell’area executive, con una visuale centrale privilegiata. Hospitality VIP Pitch View 150-195 € e oltre Posti di lusso a bordo campo, con ristorazione e accesso alla lounge inclusi. Settore ospiti Settore Ospiti 30-35 € Zona dietro una porta con capienza limitata, riservata esclusivamente ai tifosi della squadra ospite.

Per ulteriori informazioni, consulta il portale ufficiale del club dedicato ai biglietti oppure, per verificare la disponibilità attuale, i siti di rivendita come StubHub.

Tutto quello che c’è da sapere sulla New Balance Arena

Situata nel cuore di Bergamo, in Italia, la New Balance Arena è la storica casa dell’Atalanta, club di Serie A, ed è nota per il fervore dei suoi tifosi. Ufficialmente denominato Stadio di Bergamo nelle competizioni UEFA, questo impianto storico è considerato in tutta Europa un esempio di eccellenza nella modernizzazione degli stadi.

Inaugurato nel 1928, lo stadio fu costruito sui terreni di un ex ippodromo e battezzato Stadio Mario Brumana. Nel corso di quasi un secolo ha cambiato nome più volte, assumendo quello di New Balance Arena soltanto nell’agosto 2025, in seguito a un’importante partnership tecnica.

Dopo aver acquistato lo stadio nel 2017, l’Atalanta ha realizzato un’imponente ricostruzione per fasi, dal costo superiore a 100 milioni di euro, tra il 2019 e il 2024. Ha demolito le vecchie curve fatiscenti, eliminato la pista di atletica e costruito tribune ripide, con i posti ravvicinati e immediatamente a ridosso del terreno di gioco.

Momenti memorabili alla New Balance Arena

Il record di affluenza (1984) : Sebbene la capienza attuale, con tutti i posti a sedere, sia di 23.439 spettatori, lo stadio registrò il suo record assoluto di presenze nel 1984, quando ben 43.000 persone riempirono le vecchie gradinate scoperte.

: Sebbene la capienza attuale, con tutti i posti a sedere, sia di 23.439 spettatori, lo stadio registrò il suo record assoluto di presenze nel 1984, quando ben 43.000 persone riempirono le vecchie gradinate scoperte. Il ritorno delle competizioni europee a Bergamo (2020) : Per anni l’Atalanta aveva dovuto giocare le partite europee «in casa» a San Siro, a Milano, perché il suo stadio non rispettava i requisiti UEFA. Gli ampi lavori di ammodernamento hanno finalmente consentito alla Champions League di arrivare a Bergamo nella stagione 2020/21.

: Per anni l’Atalanta aveva dovuto giocare le partite europee «in casa» a San Siro, a Milano, perché il suo stadio non rispettava i requisiti UEFA. Gli ampi lavori di ammodernamento hanno finalmente consentito alla Champions League di arrivare a Bergamo nella stagione 2020/21. La roccaforte della Nazionale italiana: Lo stadio ha ospitato con orgoglio la Nazionale italiana, gli Azzurri. Tra le partite internazionali memorabili figurano il travolgente 5-0 all’Estonia e un combattuto pareggio per 1-1 contro i Paesi Bassi in UEFA Nations League.

I sentiti omaggi dietro le porte: Le due curve, da cui si leva il tifo più intenso, sono profondamente legate alla storia emotiva del club. La curva nord (Curva Nord Pisani) rende omaggio a Federico Pisani, attaccante dell’Atalanta tragicamente morto in un incidente stradale nel 1997. La curva sud (Curva Sud Morosini) è dedicata a Piermario Morosini, amato prodotto del settore giovanile morto in seguito a un arresto cardiaco in campo nel 2012.

Record e statistiche dell’Atalanta

L’Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) è un club calcistico professionistico italiano con sede a Bergamo, in Lombardia. Soprannominato «La Dea», il club è ampiamente apprezzato per il suo settore giovanile di livello mondiale e per la particolare capacità di unire sostenibilità finanziaria e un’attenta attività di scouting, distinguendosi tra le società europee.

Titoli e principali trofei del club

UEFA Europa League : 1 titolo (2023/24)

: 1 titolo (2023/24) Coppa Italia: 1 titolo (1962/63)

Record individuali dei giocatori

Più presenze: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Più gol: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

La provinciale per eccellenza

L’Atalanta detiene il record di stagioni disputate in Serie A (65) tra i club italiani che non hanno sede in un capoluogo di regione e non hanno mai vinto lo Scudetto, il titolo del campionato di Serie A.

La grande prova nella finale di Europa League

Nel 2024 l’Atalanta ha offerto una delle più grandi prestazioni in una finale europea della storia recente, interrompendo la leggendaria serie di 51 partite senza sconfitte del Bayer Leverkusen. Ademola Lookman ha segnato una straordinaria tripletta, diventando soltanto il sesto giocatore a riuscirci in una finale di una coppa europea.

Una favola finanziaria

L’Atalanta è molto apprezzata come modello di sostenibilità finanziaria. Grazie a una rete di scouting d’élite e al celebre settore giovanile di Zingonia, spesso considerato il migliore d’Italia, il club ha generato quasi 250 milioni di euro di profitti dalle cessioni dei giocatori nell’arco di cinque anni, migliorando costantemente i propri piazzamenti in campionato.