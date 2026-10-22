Dopo la memorabile stagione scorsa, in cui l'Arsenal ha conquistato la Premier League per la prima volta in 22 anni ed è arrivato secondo in Champions League, la richiesta di biglietti per vedere la squadra dal vivo ha raggiunto livelli mai visti. Non perdete però la speranza di trovare posto per le prossime partite: potete ancora prenotare i biglietti oggi stesso.

L'Arsenal ha vinto tutte e otto le partite della fase campionato nel suo cammino verso la finale di Champions League 2026. Non ha perso nemmeno una gara nei tempi regolamentari durante l'intera competizione, arrendendosi soltanto ai futuri vincitori del Paris Saint-Germain ai rigori nella finale di Budapest.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, gli uomini di Mikel Arteta saranno attesi da alcune sfide di spicco in Champions League, tra cui quelle contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Real Madrid. Li aspetta un'altra esaltante cavalcata europea?

Quali sono le partite dell'Arsenal nella Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti Mercoledì 21 ottobre (ore 21:00) Bayern Monaco-Arsenal Allianz Arena (Monaco di Baviera) Biglietti Mercoledì 4 novembre (ore 21:00) Slavia Praga-Arsenal Fortuna Arena (Praga) Biglietti Martedì 24 novembre (ore 20:00) Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 9 dicembre (ore 20:00) Arsenal-Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biglietti Mercoledì 20 gennaio (ore 21:00) Real Betis-Arsenal Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti Mercoledì 27 gennaio (ore 20:00) Arsenal-Sabah Emirates Stadium (Londra) Biglietti

Come acquistare i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal

Data la richiesta senza precedenti e l'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati: Posto garantito per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 della fase campionato di Champions League. I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale del club.

Sorteggi per i titolari della Red Membership: Le tradizionali code online basate sull'ordine di arrivo sono state sostituite da sorteggi per i titolari paganti della Red Membership. I membri devono registrarsi durante una specifica finestra di candidatura, settimane prima di ogni partita.

Rivendita ufficiale dei biglietti: Se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali che non hanno ottenuto un biglietto tramite sorteggio possono acquistare direttamente dagli abbonati, attraverso l'Arsenal Ticket Exchange, i biglietti rimessi in vendita al prezzo nominale.

Pacchetti hospitality: Le opzioni hospitality premium, tra cui posti nel Club Level, ristorazione di alta gamma e accesso ai palchi executive, sono disponibili direttamente sul portale hospitality ufficiale dell'Arsenal per le partite di Premier League e Champions League.

Piattaforme di rivendita dei biglietti: Per le partite esaurite o per trovare un biglietto all'ultimo momento, i tifosi possono rivolgersi a piattaforme di rivendita verificate come Live Football Tickets.

Quanto costano i biglietti per le partite di Champions League dell'Arsenal?

L'Arsenal suddivide le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categorie A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: Prezzi più alti per le avversarie di vertice e i derby (per esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi vanno generalmente da 65 £ a oltre 120 £ .

Partite di categoria B: Avversarie di fascia intermedia (per esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi vanno solitamente da 45 £ a 75 £ .

Partite di categoria C: Avversarie per cui la domanda è più bassa (per esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali vanno da 35 £ a 55 £ .

Tariffe agevolate: Sono disponibili tariffe ridotte nelle fasce designate per i Junior Gunners (under 18), i membri Young Adult (18–24 anni) e i tifosi Senior (oltre 66 anni).

Obbligo di iscrizione ufficiale: Per partecipare ai sorteggi o acquistare biglietti al prezzo nominale attraverso i canali ufficiali, i tifosi devono avere un'iscrizione ufficiale al club, attiva e a pagamento.

Prezzi e disponibilità dei biglietti per le trasferte

Acquistare biglietti ufficiali per le trasferte dell'Arsenal in Champions League è notoriamente difficile a causa della domanda eccezionalmente alta, ma il club gestisce le assegnazioni attraverso un rigoroso e trasparente sistema di priorità. Il prezzo nominale dei biglietti ufficiali per i tifosi ospiti in Champions League è limitato a un massimo di 50 € (circa 40 £ o più).

I biglietti ufficiali per le trasferte vengono venduti esclusivamente tramite il sistema Away Credits (Priority Points). Si ottiene 1 Away Credit per ogni partita ufficiale in trasferta della prima squadra maschile per la quale si acquista ufficialmente un biglietto e a cui si assiste. I crediti sono validi soltanto per la stagione in corso e le due precedenti.

I risultati recenti dell'Arsenal in Champions League

L'Arsenal non perde una partita europea nei tempi regolamentari (90 minuti) dal 7 maggio 2025, quando fu sconfitto 2-1 dal Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Era la semifinale di ritorno della Champions League 2024/25. L'Arsenal fu eliminato con il risultato complessivo di 3-1.

Data Turno/Fase Avversaria Punteggio (esito) Stadio 13 ottobre 2026 Fase campionato Lille 3-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 9 settembre 2026 Fase campionato Napoli 1-0 (vittoria) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 maggio 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 ai rigori, sconfitta) Puskas Arena (Budapest) 5 maggio 2026 Semifinale (ritorno) Atlético Madrid 1-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 29 aprile 2026 Semifinale (andata) Atlético Madrid 1-1 (pareggio) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (ritorno) Sporting CP 0-0 (pareggio) Emirates Stadum (Londra) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata) Sporting CP 1-0 (vittoria) Estádio José Alvalade (Lisbona) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (ritorno) Bayer Leverkusen 2-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata) Bayer Leverkusen 1-1 (pareggio) BayArena (Leverkusen) 28 gennaio 2026 Fase campionato FC Kairat 3-2 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 20 gennaio 2026 Fase campionato Inter 3-1 (vittoria) San Siro (Milano)







