Dopo la memorabile stagione scorsa, che ha visto l'Arsenal conquistare il titolo di Premier League per la prima volta in 22 anni e chiudere come finalista di UEFA Champions League, la richiesta di vedere i Gunners dal vivo ha raggiunto il massimo storico. Non rinunciate però alla speranza di assicurarvi un posto per le prossime partite, perché è ancora possibile prenotare i biglietti oggi.

L'Arsenal ha vinto in modo memorabile tutte e otto le partite della fase campionato, nel cammino che lo ha portato fino alla finale di Champions League 2026. In effetti, non ha perso nemmeno una partita nei tempi regolamentari per tutta la competizione, arrendendosi solo ai futuri vincitori, il Paris Saint-Germain, ai rigori nell'atto conclusivo di Budapest.

La squadra di Mikel Arteta ha in programma alcune sfide di spicco in Champions League nelle prossime settimane/mesi, tra cui quelle contro Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Real Madrid. È pronta per un'altra esaltante cavalcata europea?

Quali sono le partite dell'Arsenal in Champions League 2026/27?

Data (ora locale) Partita Stadio Biglietti mar, 13 ottobre (20:00) Arsenal-Lille Emirates Stadium (Londra) Biglietti mer, 21 ottobre (21:00) Bayern Monaco-Arsenal Allianz Arena (Monaco) Biglietti mer, 4 novembre (21:00) Slavia Praga-Arsenal Fortuna Arena (Praga) Biglietti mar, 24 novembre (20:00) Arsenal-Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londra) Biglietti mer, 9 dicembre (20:00) Arsenal-Real Madrid Emirates Stadium (Londra) Biglietti mer, 20 gennaio (21:00) Real Betis-Arsenal Estadio de La Cartuja (Siviglia) Biglietti mer, 27 gennaio (20:00) Arsenal-Sabah Emirates Stadium (Londra) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell'Arsenal per la Champions League

A causa di una domanda senza precedenti e dell'accesso ai tornelli dell'Emirates Stadium interamente digitale, l'Arsenal assegna i biglietti attraverso un sistema strutturato:

Abbonati stagionali: posti garantiti per tutte le 19 partite casalinghe di Premier League e le 4 di Champions League (fase campionato). I biglietti non utilizzati possono essere rimessi in vendita tramite la piattaforma ufficiale di rivendita del club.

Ballottaggi Red Membership: le tradizionali code online in ordine di arrivo sono state sostituite da ballottaggi casuali per i membri Red a pagamento. I membri devono registrarsi durante una specifica finestra di candidatura settimane prima di ogni partita.

Official Ticket Exchange: se una partita registra il tutto esaurito, i membri ufficiali che non sono riusciti a ottenere un biglietto nel ballottaggio possono acquistare biglietti restituiti al prezzo nominale direttamente dagli abbonati tramite l'Arsenal Ticket Exchange.

Pacchetti hospitality: opzioni hospitality premium, compresi posti Club Level, ristorazione di alto livello e accesso ai box executive, sono disponibili direttamente tramite il portale hospitality ufficiale dell'Arsenal sia per le partite di Premier League sia per quelle di Champions League.

Piattaforme secondarie di biglietteria: per le partite sold out o per accedere allo stadio all'ultimo minuto nel giorno della gara, i tifosi possono procurarsi i biglietti tramite piattaforme secondarie di biglietteria verificate come Live Football Tickets .

Quanto costano i biglietti dell'Arsenal per la Champions League?

L'Arsenal classifica le partite casalinghe all'Emirates Stadium in tre fasce (categoria A, B e C), che determinano il prezzo nominale dei biglietti:

Partite di categoria A: prezzi premium per avversarie di prima fascia e derby (ad esempio Real Madrid, Tottenham, Manchester City). I prezzi in genere vanno da 65 £ a oltre 120 £ .

Partite di categoria B: avversarie di fascia media (ad esempio Borussia Dortmund, Leeds, Everton). I prezzi in genere vanno da 45 £ a 75 £ .

Partite di categoria C: avversarie che generano una domanda inferiore (ad esempio Sabah, Coventry City, Hull City). I prezzi nominali partono da 35 £ a 55 £ .

Tariffe ridotte: sono previste tariffe ridotte nelle fasce designate per Junior Gunners (Under 18), membri Young Adult (18-24) e tifosi Senior (Over 66).

Requisito di membership ufficiale: per partecipare ai ballottaggi o acquistare biglietti al prezzo nominale tramite i canali ufficiali, i tifosi devono essere in possesso di una Official Club Membership attiva e a pagamento.

Prezzi e disponibilità dei biglietti in trasferta

Acquistare biglietti ufficiali per le partite in trasferta dell'Arsenal in UEFA Champions League è notoriamente difficile a causa di una domanda eccezionalmente elevata, ma il club gestisce le assegnazioni attraverso un rigido e trasparente sistema di priorità. I prezzi ufficiali al valore nominale per i tifosi ospiti in UEFA Champions League sono limitati a un massimo di 50 € (circa 40 £+).

I biglietti ufficiali per le trasferte vengono venduti esclusivamente tramite il sistema Away Credits (Priority Points). Si ottiene 1 Away Credit per ogni partita ufficiale in trasferta della prima squadra maschile acquistata e a cui si assiste ufficialmente. I crediti valgono solo per la stagione in corso più le due stagioni precedenti.

I recenti risultati dell'Arsenal in Champions League

L'Arsenal non perde una partita nei tempi regolamentari (90 minuti) in Europa dal 7 maggio 2025, quando fu sconfitto 2-1 dal Paris Saint-Germain al Parc des Princes. Accadde durante la gara di ritorno delle semifinali di UEFA Champions League 2024/25. I Gunners furono eliminati con un 3-1 complessivo.

Data Turno/Fase Avversario Punteggio (risultato) Stadio 9 settembre 2026 Fase campionato Napoli 1-0 (vittoria) Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) 30 maggio 2026 Finale PSG 1-1 (4-3 rig., sconfitta) Puskas Arena (Budapest) 5 maggio 2026 Semifinale (andata 2) Atlético Madrid 1-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 29 aprile 2026 Semifinale (andata 1) Atlético Madrid 1-1 (pareggio) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 aprile 2026 Quarti di finale (andata 2) Sporting CP 0-0 (pareggio) Emirates Stadum (Londra) 7 aprile 2026 Quarti di finale (andata 1) Sporting CP 1-0 (vittoria) Estádio José Alvalade (Lisbona) 17 marzo 2026 Ottavi di finale (andata 2) Bayer Leverkusen 2-0 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 11 marzo 2026 Ottavi di finale (andata 1) Bayer Leverkusen 1-1 (pareggio) BayArena (Leverkusen) 28 gennaio 2026 Fase campionato FC Kairat 3-2 (vittoria) Emirates Stadum (Londra) 20 gennaio 2026 Fase campionato Inter 3-1 (vittoria) San Siro (Milano)







