La Saudi Pro League ha acquisito un prestigio sempre maggiore a livello mondiale nelle ultime stagioni, grazie all'arrivo in Medio Oriente di alcune delle più grandi stelle del calcio. Tra i club che partecipano al massimo campionato saudita c'è l'Al-Riyadh, una delle quattro squadre della capitale Riad.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti delle partite dell'Al-Riyadh: dove trovarli, quanto costano e come assicurarti un posto per sostenere la squadra dal vivo.

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Le prossime partite dell'Al-Riyadh nel 2026/27

Il calendario della Saudi Pro League si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, alle quali si aggiungono gli impegni in Coppa del Re. Di seguito, il calendario partita per partita dell'Al-Riyadh in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.

Data e ora (ora saudita) Partita Stadio Competizione Biglietti Ven 14 agosto 2026, ore 23:00 Al-Ettifaq-Al-Riyadh Stadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Mar 18 agosto 2026, ore 18:00 Al-Batin-Al-Riyadh Stadio dell'Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (trasferta) Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Ven 21 agosto 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al Nassr Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 2ª giornata (derby di Riad) Biglietti Mar 25 agosto 2026, ore 21:00 Al-Riyadh-Diriyah Club Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 3ª giornata (sfida della capitale) Biglietti Ven 28 agosto 2026, ore 21:00 Abha Club-Al-Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Ven 4 settembre 2026, ore 23:00 Al Ahli-Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Gedda (trasferta) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Mar 8 settembre 2026, ore 21:00 Al-Riyadh-Al Hazem Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Ven 11 settembre 2026, ore 21:00 Al Fateh-Al-Riyadh Stadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Ven 9 ottobre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-Al-Taawoun Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 8ª giornata Biglietti Gio 15 ottobre 2026, ore 20:00 Al Shabab-Al-Riyadh Stadio dell'Al-Shabab Club, Riad (trasferta) Saudi Pro League, 9ª giornata (derby della capitale) Biglietti Mar 20 ottobre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-NEOM SC Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Ven 23 ottobre 2026, ore 20:00 Al Qadsiah-Al-Riyadh Stadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Ven 30 ottobre 2026, ore 20:00 Al Khaleej-Al-Riyadh Stadio Principe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Ven 6 novembre 2026, ore 20:00 Al-Fayha-Al-Riyadh Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (trasferta) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Ven 20 novembre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-Al Kholood Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Gio 26 novembre 2026, ore 20:00 Al Hazem-Al-Riyadh Stadio dell'Al-Hazem Club, Ar Rass (trasferta) Saudi Pro League, 15ª giornata Biglietti Lun 30 novembre 2026, ore 17:30 Al-Riyadh-Al-Najmah Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Gio 3 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al Ittihad Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Gio 10 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Faisaly-Al-Riyadh Stadio Majmaah Sports City, Al Majma'ah (trasferta) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lun 14 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al-Ettifaq Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sab 19 dicembre 2026, ore 17:45 Al-Riyadh-Al Hilal Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, giornata riprogrammata (derby della capitale) Biglietti Gio 11 febbraio 2027, ore 15:00 Al Nassr-Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riad (trasferta) Saudi Pro League, 19ª giornata (derby di Riad) Biglietti Gio 18 febbraio 2027, ore 15:00 Al-Riyadh-Al Shabab Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 20ª giornata (derby della capitale) Biglietti Gio 25 febbraio 2027, ore 15:00 NEOM SC-Al-Riyadh Stadio King Khalid Sport City, Tabuk (trasferta) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Gio 11 marzo 2027, ore 14:00 Al-Riyadh-Al Ahli Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Gio 18 marzo 2027, ore 15:00 Al-Riyadh-Al Khaleej Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Ven 2 aprile 2027, ore 13:00 Al Kholood-Al-Riyadh Stadio dell'Al Hazem Club, Ar Rass (trasferta) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Gio 8 aprile 2027, ore 13:00 Al-Riyadh-Al-Fayha Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata Biglietti Gio 15 aprile 2027, ore 21:00 Al Hilal-Al-Riyadh Kingdom Arena, Riad (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata (derby della capitale) Biglietti Gio 22 aprile 2027, ore 21:00 Al Fateh-Al-Riyadh Stadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Gio 29 aprile 2027, ore 21:00 Al-Taawoun-Al-Riyadh Stadio King Abdullah Sport City, Buraydah (trasferta) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Gio 6 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Al Qadsiah Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mer 12 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Al-Faisaly Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Gio 20 maggio 2027, ore 21:00 Diriyah Club-Al-Riyadh Stadio Principe Turki bin Abdul Aziz, Riad (trasferta) Saudi Pro League, 32ª giornata (sfida della capitale) Biglietti Lun 24 maggio 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Gedda (trasferta) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sab 29 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Abha Club Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Saudi Pro League, 34ª giornata (ultima partita della stagione) Biglietti

Nota: la Saudi Pro League si ferma dalla fine di dicembre 2026 all'inizio di febbraio 2027 per consentire all'Arabia Saudita di ospitare la Coppa d'Asia AFC 2027. Gli orari delle partite sono indicati nell'ora locale saudita (AST) e potrebbero subire lievi modifiche per esigenze televisive.

Prossime partite ALF 1ª Divisione 09:30 ALR

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Come acquistare i biglietti dell'Al-Riyadh per il 2026/27

Il modo più affidabile per acquistare i biglietti delle partite dell'Al-Riyadh è il sito ufficiale della Saudi Pro League (SPL), nella sezione «Calendario/Biglietti» della scheda «Partite». I biglietti sono disponibili anche attraverso i canali ufficiali di vendita dell'Al-Riyadh e sulla piattaforma WeBook.

Le giornate della Saudi Pro League si disputano generalmente nell'arco di tre giorni, dal giovedì al sabato, in coincidenza con il fine settimana saudita. Di solito i biglietti vengono messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita.

Per le sfide più richieste, come i derby della capitale contro Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab o le partite casalinghe di cartello contro Al-Ittihad e Al-Ahli, è fortemente consigliato acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita per assicurarsi i posti migliori.

Non è necessario essere soci del club per acquistare biglietti per una singola partita, ma l'Al-Riyadh offre anche diversi pacchetti di abbonamento associativo, ciascuno con vantaggi quali l'accesso prioritario ai biglietti, contenuti esclusivi e servizi allo stadio.

I portali ufficiali della lega e del club restano la prima scelta per procurarsi i biglietti, ma quelli per le partite più importanti possono esaurirsi rapidamente. I tifosi possono consultare piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub, un mercato di riferimento per i biglietti autentici delle partite in tutta l'Arabia Saudita.

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Quanto costano i biglietti dell'Al-Riyadh per il 2026/27

I prezzi dei biglietti dell'Al-Riyadh variano in base alla partita, al settore e alla domanda:

Ingresso generale (anello superiore / curve):

Posti premium e a bordo campo (anelli inferiori):

Palchi VIP e sale hospitality:

Per la vendita ufficiale, i tifosi dovrebbero tenere d'occhio il sito della SPL o i canali dell'Al-Riyadh. I biglietti sono disponibili anche su piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub, che offre posti verificati ai tifosi desiderosi di assicurarsi un posto allo stadio Principe Faisal bin Fahd.

Cosa aspettarsi dall'Al-Riyadh nel 2026/27?

Fondato nel 1953, l'Al-Riyadh SC è uno dei club storici del calcio saudita, anche se la scorsa stagione è stata tutt'altro che stabile fuori dal campo. Javier Calleja, ex allenatore del Villarreal chiamato a guidare la squadra, è stato esonerato nel novembre 2025 dopo un inizio deludente. Al suo posto è arrivato Daniel Carreño, a sua volta sostituito da Mauricio Dulac nel febbraio 2026. In mezzo a questi cambiamenti, l'Al-Riyadh si è ritrovato a lottare concretamente per evitare la retrocessione nelle ultime settimane, conquistando infine la salvezza al 15° posto.

Il club spera in una stabilità ben maggiore questa volta. Lasciatosi alle spalle il caos della scorsa stagione, punta su una rosa consolidata, costruita attorno all'attaccante Mamadou Sylla, per trovare una collocazione più tranquilla nella massima serie.

I tifosi che vogliono vedere l'Al-Riyadh in azione possono acquistare in anticipo i biglietti per le prossime partite, senza perdere l'occasione di assistere ad alcune delle sfide più emozionanti della capitale.

La storia dello stadio Principe Faisal bin Fahd

Lo stadio Principe Faisal bin Fahd è la storica casa dell'Al-Riyadh SC e si trova nel quartiere di Al-Malaz, a Riad, in Arabia Saudita. L'impianto fa parte del panorama sportivo della città da quando furono gettate le sue fondamenta nel 1971. Nei decenni passati ha ospitato anche Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, prima che ciascuno di questi club si trasferisse in uno stadio più recente, costruito appositamente.

Lo stadio può attualmente ospitare circa 22.000 spettatori, offrendo un ambiente più raccolto rispetto ad alcune delle arene più recenti del Regno. La sua struttura compatta contribuisce a creare un'atmosfera carica di entusiasmo nei giorni delle partite, soprattutto in occasione degli incontri importanti di Pro League e dei derby.

Situato lungo Salah Ad Din Al Ayyubi Road, lo stadio è facilmente raggiungibile dai tifosi locali attraverso la metropolitana di Riad e le principali vie di collegamento del centro. Riveste un ruolo centrale nell'identità del club ed è destinato a un significativo ampliamento nell'ambito dei preparativi dell'Arabia Saudita per ospitare i Mondiali FIFA 2034: nei prossimi anni la capienza dovrebbe salire a circa 45.000 posti.