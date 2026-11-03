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Al-Riyadh FC Getty
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Come acquistare i biglietti dell’Al-Riyadh per la stagione 2026/27: prezzi della Saudi Pro League, prossime partite e altro

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1ª Divisione
Al Riyadh

Non perderti l’Al-Riyadh in campo, in diretta

La Saudi Pro League ha acquisito un prestigio sempre maggiore a livello mondiale nelle ultime stagioni, grazie all'arrivo in Medio Oriente di alcune delle più grandi stelle del calcio. Tra i club che partecipano al massimo campionato saudita c'è l'Al-Riyadh, una delle quattro squadre della capitale Riad.

Lascia che GOAL ti guidi attraverso tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti delle partite dell'Al-Riyadh: dove trovarli, quanto costano e come assicurarti un posto per sostenere la squadra dal vivo.

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Le prossime partite dell'Al-Riyadh nel 2026/27

Il calendario della Saudi Pro League si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, alle quali si aggiungono gli impegni in Coppa del Re. Di seguito, il calendario partita per partita dell'Al-Riyadh in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.

Data e ora (ora saudita)PartitaStadioCompetizioneBiglietti
Ven 14 agosto 2026, ore 23:00Al-Ettifaq-Al-RiyadhStadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta)Saudi Pro League, 1ª giornataBiglietti
Mar 18 agosto 2026, ore 18:00Al-Batin-Al-RiyadhStadio dell'Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (trasferta)Coppa del Re, sedicesimi di finaleBiglietti
Ven 21 agosto 2026, ore 12:00Al-Riyadh-Al NassrStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 2ª giornata (derby di Riad)Biglietti
Mar 25 agosto 2026, ore 21:00Al-Riyadh-Diriyah ClubStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 3ª giornata (sfida della capitale)Biglietti
Ven 28 agosto 2026, ore 21:00Abha Club-Al-RiyadhPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (trasferta)Saudi Pro League, 4ª giornataBiglietti
Ven 4 settembre 2026, ore 23:00Al Ahli-Al-RiyadhKing Abdullah Sports City, Gedda (trasferta)Saudi Pro League, 5ª giornataBiglietti
Mar 8 settembre 2026, ore 21:00Al-Riyadh-Al HazemStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 6ª giornataBiglietti
Ven 11 settembre 2026, ore 21:00Al Fateh-Al-RiyadhStadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta)Saudi Pro League, 7ª giornataBiglietti
Ven 9 ottobre 2026, ore 20:00Al-Riyadh-Al-TaawounStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 8ª giornataBiglietti
Gio 15 ottobre 2026, ore 20:00Al Shabab-Al-RiyadhStadio dell'Al-Shabab Club, Riad (trasferta)Saudi Pro League, 9ª giornata (derby della capitale)Biglietti
Mar 20 ottobre 2026, ore 20:00Al-Riyadh-NEOM SCStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 10ª giornataBiglietti
Ven 23 ottobre 2026, ore 20:00Al Qadsiah-Al-RiyadhStadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta)Saudi Pro League, 11ª giornataBiglietti
Ven 30 ottobre 2026, ore 20:00Al Khaleej-Al-RiyadhStadio Principe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (trasferta)Saudi Pro League, 12ª giornataBiglietti
Ven 6 novembre 2026, ore 20:00Al-Fayha-Al-RiyadhAl Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (trasferta)Saudi Pro League, 13ª giornataBiglietti
Ven 20 novembre 2026, ore 20:00Al-Riyadh-Al KholoodStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 14ª giornataBiglietti
Gio 26 novembre 2026, ore 20:00Al Hazem-Al-RiyadhStadio dell'Al-Hazem Club, Ar Rass (trasferta)Saudi Pro League, 15ª giornataBiglietti
Lun 30 novembre 2026, ore 17:30Al-Riyadh-Al-NajmahStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Coppa del Re, ottavi di finaleBiglietti
Gio 3 dicembre 2026, ore 12:00Al-Riyadh-Al IttihadStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 16ª giornataBiglietti
Gio 10 dicembre 2026, ore 12:00Al-Faisaly-Al-RiyadhStadio Majmaah Sports City, Al Majma'ah (trasferta)Saudi Pro League, 17ª giornataBiglietti
Lun 14 dicembre 2026, ore 12:00Al-Riyadh-Al-EttifaqStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 18ª giornataBiglietti
Sab 19 dicembre 2026, ore 17:45Al-Riyadh-Al HilalStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, giornata riprogrammata (derby della capitale)Biglietti
Gio 11 febbraio 2027, ore 15:00Al Nassr-Al-RiyadhAl-Awwal Park, Riad (trasferta)Saudi Pro League, 19ª giornata (derby di Riad)Biglietti
Gio 18 febbraio 2027, ore 15:00Al-Riyadh-Al ShababStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 20ª giornata (derby della capitale)Biglietti
Gio 25 febbraio 2027, ore 15:00NEOM SC-Al-RiyadhStadio King Khalid Sport City, Tabuk (trasferta)Saudi Pro League, 21ª giornataBiglietti
Gio 11 marzo 2027, ore 14:00Al-Riyadh-Al AhliStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 22ª giornataBiglietti
Gio 18 marzo 2027, ore 15:00Al-Riyadh-Al KhaleejStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 23ª giornataBiglietti
Ven 2 aprile 2027, ore 13:00Al Kholood-Al-RiyadhStadio dell'Al Hazem Club, Ar Rass (trasferta)Saudi Pro League, 24ª giornataBiglietti
Gio 8 aprile 2027, ore 13:00Al-Riyadh-Al-FayhaStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 25ª giornataBiglietti
Gio 15 aprile 2027, ore 21:00Al Hilal-Al-RiyadhKingdom Arena, Riad (trasferta)Saudi Pro League, 26ª giornata (derby della capitale)Biglietti
Gio 22 aprile 2027, ore 21:00Al Fateh-Al-RiyadhStadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta)Saudi Pro League, 28ª giornataBiglietti
Gio 29 aprile 2027, ore 21:00Al-Taawoun-Al-RiyadhStadio King Abdullah Sport City, Buraydah (trasferta)Saudi Pro League, 29ª giornataBiglietti
Gio 6 maggio 2027, ore 21:00Al-Riyadh-Al QadsiahStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 30ª giornataBiglietti
Mer 12 maggio 2027, ore 21:00Al-Riyadh-Al-FaisalyStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 31ª giornataBiglietti
Gio 20 maggio 2027, ore 21:00Diriyah Club-Al-RiyadhStadio Principe Turki bin Abdul Aziz, Riad (trasferta)Saudi Pro League, 32ª giornata (sfida della capitale)Biglietti
Lun 24 maggio 2027, ore 22:00Al Ittihad-Al-RiyadhKing Abdullah Sports City, Gedda (trasferta)Saudi Pro League, 33ª giornataBiglietti
Sab 29 maggio 2027, ore 21:00Al-Riyadh-Abha ClubStadio Principe Faisal bin Fahd, Riad (casa)Saudi Pro League, 34ª giornata (ultima partita della stagione)Biglietti

Nota: la Saudi Pro League si ferma dalla fine di dicembre 2026 all'inizio di febbraio 2027 per consentire all'Arabia Saudita di ospitare la Coppa d'Asia AFC 2027. Gli orari delle partite sono indicati nell'ora locale saudita (AST) e potrebbero subire lievi modifiche per esigenze televisive.

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06 nov 2026

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Come acquistare i biglietti dell'Al-Riyadh per il 2026/27

Il modo più affidabile per acquistare i biglietti delle partite dell'Al-Riyadh è il sito ufficiale della Saudi Pro League (SPL), nella sezione «Calendario/Biglietti» della scheda «Partite». I biglietti sono disponibili anche attraverso i canali ufficiali di vendita dell'Al-Riyadh e sulla piattaforma WeBook.

Le giornate della Saudi Pro League si disputano generalmente nell'arco di tre giorni, dal giovedì al sabato, in coincidenza con il fine settimana saudita. Di solito i biglietti vengono messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita.

Per le sfide più richieste, come i derby della capitale contro Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab o le partite casalinghe di cartello contro Al-Ittihad e Al-Ahli, è fortemente consigliato acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita per assicurarsi i posti migliori.

Non è necessario essere soci del club per acquistare biglietti per una singola partita, ma l'Al-Riyadh offre anche diversi pacchetti di abbonamento associativo, ciascuno con vantaggi quali l'accesso prioritario ai biglietti, contenuti esclusivi e servizi allo stadio.

I portali ufficiali della lega e del club restano la prima scelta per procurarsi i biglietti, ma quelli per le partite più importanti possono esaurirsi rapidamente. I tifosi possono consultare piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub, un mercato di riferimento per i biglietti autentici delle partite in tutta l'Arabia Saudita.

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Quanto costano i biglietti dell'Al-Riyadh per il 2026/27

I prezzi dei biglietti dell'Al-Riyadh variano in base alla partita, al settore e alla domanda:

  • Ingresso generale (anello superiore / curve):
  • Posti premium e a bordo campo (anelli inferiori):
  • Palchi VIP e sale hospitality:

Per la vendita ufficiale, i tifosi dovrebbero tenere d'occhio il sito della SPL o i canali dell'Al-Riyadh. I biglietti sono disponibili anche su piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub, che offre posti verificati ai tifosi desiderosi di assicurarsi un posto allo stadio Principe Faisal bin Fahd.

Cosa aspettarsi dall'Al-Riyadh nel 2026/27?

Fondato nel 1953, l'Al-Riyadh SC è uno dei club storici del calcio saudita, anche se la scorsa stagione è stata tutt'altro che stabile fuori dal campo. Javier Calleja, ex allenatore del Villarreal chiamato a guidare la squadra, è stato esonerato nel novembre 2025 dopo un inizio deludente. Al suo posto è arrivato Daniel Carreño, a sua volta sostituito da Mauricio Dulac nel febbraio 2026. In mezzo a questi cambiamenti, l'Al-Riyadh si è ritrovato a lottare concretamente per evitare la retrocessione nelle ultime settimane, conquistando infine la salvezza al 15° posto.

Il club spera in una stabilità ben maggiore questa volta. Lasciatosi alle spalle il caos della scorsa stagione, punta su una rosa consolidata, costruita attorno all'attaccante Mamadou Sylla, per trovare una collocazione più tranquilla nella massima serie.

I tifosi che vogliono vedere l'Al-Riyadh in azione possono acquistare in anticipo i biglietti per le prossime partite, senza perdere l'occasione di assistere ad alcune delle sfide più emozionanti della capitale.

La storia dello stadio Principe Faisal bin Fahd

Lo stadio Principe Faisal bin Fahd è la storica casa dell'Al-Riyadh SC e si trova nel quartiere di Al-Malaz, a Riad, in Arabia Saudita. L'impianto fa parte del panorama sportivo della città da quando furono gettate le sue fondamenta nel 1971. Nei decenni passati ha ospitato anche Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, prima che ciascuno di questi club si trasferisse in uno stadio più recente, costruito appositamente.

Lo stadio può attualmente ospitare circa 22.000 spettatori, offrendo un ambiente più raccolto rispetto ad alcune delle arene più recenti del Regno. La sua struttura compatta contribuisce a creare un'atmosfera carica di entusiasmo nei giorni delle partite, soprattutto in occasione degli incontri importanti di Pro League e dei derby.

Situato lungo Salah Ad Din Al Ayyubi Road, lo stadio è facilmente raggiungibile dai tifosi locali attraverso la metropolitana di Riad e le principali vie di collegamento del centro. Riveste un ruolo centrale nell'identità del club ed è destinato a un significativo ampliamento nell'ambito dei preparativi dell'Arabia Saudita per ospitare i Mondiali FIFA 2034: nei prossimi anni la capienza dovrebbe salire a circa 45.000 posti.

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