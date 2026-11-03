Come acquistare i biglietti dell’Al-Riyadh per il 2026/27: prezzi della Saudi Pro League, prossime partite e altro

La Saudi Pro League ha acquisito un prestigio internazionale sempre maggiore nelle ultime stagioni, grazie all’arrivo in Medio Oriente di alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale. Tra i club che disputano questo campionato figura l’Al-Riyadh, una delle quattro squadre della capitale saudita, Riyadh, impegnate nella massima serie.

GOAL ti spiega tutto quello che devi sapere per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Riyadh: dove trovarli, quanto costano e come assicurarti un posto allo stadio per sostenere la squadra.

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Le prossime partite dell’Al-Riyadh nel 2026/27

Il calendario della Saudi Pro League si sviluppa su 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, alle quali si aggiungono gli impegni in Coppa del Re. Di seguito, il programma partita per partita dell’Al-Riyadh in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.

Data e ora (Arabia Saudita) Partita Stadio Competizione Biglietti Ven 14 agosto 2026, ore 23:00 Al-Ettifaq-Al-Riyadh Stadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Mar 18 agosto 2026, ore 18:00 Al-Batin-Al-Riyadh Stadio dell’Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (trasferta) Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Ven 21 agosto 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al Nassr Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 2ª giornata (derby di Riyadh) Biglietti Mar 25 agosto 2026, ore 21:00 Al-Riyadh-Diriyah Club Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 3ª giornata (sfida tra squadre della capitale) Biglietti Ven 28 agosto 2026, ore 21:00 Abha Club-Al-Riyadh Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City, Abha (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Ven 4 settembre 2026, ore 23:00 Al Ahli-Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Jeddah (trasferta) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Mar 8 settembre 2026, ore 21:00 Al-Riyadh-Al Hazem Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Ven 11 settembre 2026, ore 21:00 Al Fateh-Al-Riyadh Stadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Ven 9 ottobre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-Al-Taawoun Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 8ª giornata Biglietti Gio 15 ottobre 2026, ore 20:00 Al Shabab-Al-Riyadh Stadio dell’Al-Shabab Club, Riyadh (trasferta) Saudi Pro League, 9ª giornata (derby della capitale) Biglietti Mar 20 ottobre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-NEOM SC Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Ven 23 ottobre 2026, ore 20:00 Al Qadsiah-Al-Riyadh Stadio Principe Mohammed Bin Fahd, Dammam (trasferta) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Ven 30 ottobre 2026, ore 20:00 Al Khaleej-Al-Riyadh Stadio Principe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Ven 6 novembre 2026, ore 20:00 Al-Fayha-Al-Riyadh Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah (trasferta) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Ven 20 novembre 2026, ore 20:00 Al-Riyadh-Al Kholood Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Gio 26 novembre 2026, ore 20:00 Al Hazem-Al-Riyadh Stadio dell’Al-Hazem Club, Ar Rass (trasferta) Saudi Pro League, 15ª giornata Biglietti Lun 30 novembre 2026, ore 17:30 Al-Riyadh-Al-Najmah Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Gio 3 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al Ittihad Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Gio 10 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Faisaly-Al-Riyadh Majmaah Sports City Stadium, Al Majma'ah (trasferta) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lun 14 dicembre 2026, ore 12:00 Al-Riyadh-Al-Ettifaq Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sab 19 dicembre 2026, ore 17:45 Al-Riyadh-Al Hilal Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, giornata riprogrammata (derby della capitale) Biglietti Gio 11 febbraio 2027, ore 15:00 Al Nassr-Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh (trasferta) Saudi Pro League, 19ª giornata (derby di Riyadh) Biglietti Gio 18 febbraio 2027, ore 15:00 Al-Riyadh-Al Shabab Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 20ª giornata (derby della capitale) Biglietti Gio 25 febbraio 2027, ore 15:00 NEOM SC-Al-Riyadh King Khalid Sport City Stadium, Tabuk (trasferta) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Gio 11 marzo 2027, ore 14:00 Al-Riyadh-Al Ahli Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Gio 18 marzo 2027, ore 15:00 Al-Riyadh-Al Khaleej Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Ven 2 aprile 2027, ore 13:00 Al Kholood-Al-Riyadh Stadio dell’Al Hazem Club, Ar Rass (trasferta) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Gio 8 aprile 2027, ore 13:00 Al-Riyadh-Al-Fayha Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata Biglietti Gio 15 aprile 2027, ore 21:00 Al Hilal-Al-Riyadh Kingdom Arena, Riyadh (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata (derby della capitale) Biglietti Gio 22 aprile 2027, ore 21:00 Al Fateh-Al-Riyadh Stadio Principe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Gio 29 aprile 2027, ore 21:00 Al-Taawoun-Al-Riyadh King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (trasferta) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Gio 6 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Al Qadsiah Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mer 12 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Al-Faisaly Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Gio 20 maggio 2027, ore 21:00 Diriyah Club-Al-Riyadh Stadio Principe Turki bin Abdul Aziz, Riyadh (trasferta) Saudi Pro League, 32ª giornata (sfida tra squadre della capitale) Biglietti Lun 24 maggio 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al-Riyadh King Abdullah Sports City, Jeddah (trasferta) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sab 29 maggio 2027, ore 21:00 Al-Riyadh-Abha Club Stadio Principe Faisal bin Fahd, Riyadh (casa) Saudi Pro League, 34ª giornata (ultima partita della stagione) Biglietti

Nota: La Saudi Pro League si ferma dalla fine di dicembre 2026 all’inizio di febbraio 2027 per consentire all’Arabia Saudita di ospitare la Coppa d’Asia AFC 2027. Gli orari delle partite sono indicati secondo l’ora locale saudita (AST) e potrebbero subire lievi modifiche per esigenze televisive.

Prossime partite ALF 1ª Divisione 09:30 ALR

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Come acquistare i biglietti dell’Al-Riyadh per il 2026/27

Il modo più affidabile per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Riyadh è il sito ufficiale della Saudi Pro League (SPL): nella scheda «Partite» si trova la sezione «Calendario/Biglietti». I biglietti sono disponibili anche tramite i canali ufficiali di vendita dell’Al-Riyadh e la piattaforma WeBook.

Le giornate della Saudi Pro League si disputano solitamente nell’arco di tre giorni, dal giovedì al sabato, in concomitanza con il fine settimana saudita. In genere, i biglietti vengono messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita.

Per gli incontri più richiesti, come i derby della capitale contro Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, o le sfide casalinghe di cartello contro Al-Ittihad e Al-Ahli, è fortemente consigliato acquistare i biglietti non appena vengono messi in vendita, così da assicurarsi i posti migliori.

Per acquistare un biglietto per una singola partita non è necessario essere soci del club. L’Al-Riyadh offre comunque diversi pacchetti di iscrizione, ciascuno con vantaggi quali l’accesso prioritario ai biglietti, contenuti esclusivi e agevolazioni allo stadio.

I portali ufficiali della lega e del club restano la prima scelta per procurarsi i biglietti, ma quelli per le partite di maggiore richiamo possono esaurirsi rapidamente. I tifosi possono consultare piattaforme secondarie affidabili come GrintaHub, un marketplace di riferimento per i biglietti autentici delle partite in tutta l’Arabia Saudita.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Riyadh per il 2026/27

I prezzi dei biglietti dell’Al-Riyadh variano in base alla partita, alla categoria del posto e alla domanda:

Ingresso standard (anello superiore / curve):

Posti premium e lungo le linee laterali (settori inferiori):

Palchi VIP e aree hospitality:

Per la vendita diretta, i tifosi dovrebbero tenere d’occhio il sito ufficiale della SPL o i canali dell’Al-Riyadh. I biglietti sono disponibili anche su piattaforme secondarie affidabili come GrintaHub, che offre posti rivenduti e verificati ai tifosi che vogliono assicurarsi un posto allo Stadio Principe Faisal bin Fahd.

Cosa aspettarsi dall’Al-Riyadh nel 2026/27?

Fondato nel 1953, l’Al-Riyadh SC è uno dei club storici del calcio saudita, anche se la scorsa stagione è stata tutt’altro che stabile fuori dal campo. Javier Calleja, ex allenatore del Villarreal chiamato a guidare la squadra, è stato esonerato nel novembre 2025 dopo un avvio difficile. Gli è subentrato Daniel Carreño, a sua volta sostituito da Mauricio Dulac nel febbraio 2026. In mezzo a questi cambiamenti, l’Al-Riyadh si è ritrovato a lottare concretamente per la salvezza nelle ultime settimane, riuscendo infine a evitare la retrocessione con il 15° posto.

Il club spera in una stabilità molto maggiore questa volta. Superato il caos della scorsa stagione, una rosa consolidata e costruita attorno all’attaccante Mamadou Sylla punta a portare l’Al-Riyadh verso una permanenza più tranquilla nella massima serie.

I tifosi che vogliono vedere l’Al-Riyadh in campo possono acquistare in anticipo i biglietti per le prossime partite, senza perdere l’occasione di assistere ad alcune delle sfide più emozionanti della capitale.

La storia dello Stadio Principe Faisal bin Fahd

Lo Stadio Principe Faisal bin Fahd è la storica casa dell’Al-Riyadh SC e si trova nel quartiere Al-Malaz di Riyadh, in Arabia Saudita. Le sue fondamenta furono gettate nel 1971 e da allora l’impianto è stato un punto di riferimento per lo sport cittadino. Nei decenni passati ha ospitato anche Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, prima che ciascuno di questi club si trasferisse in uno stadio più recente, costruito appositamente.

Lo stadio può accogliere attualmente circa 22.000 spettatori e offre quindi un ambiente più raccolto rispetto ad alcune delle arene più recenti del Paese. La sua struttura compatta contribuisce a creare un’atmosfera intensa nei giorni delle partite, soprattutto in occasione degli incontri importanti di Saudi Pro League e dei derby.

Situato lungo Salah Ad Din Al Ayyubi Road, lo stadio è facilmente raggiungibile dai tifosi locali tramite la metropolitana di Riyadh e i principali collegamenti del centro, e riveste un ruolo centrale nell’identità del club. È inoltre previsto un suo significativo ampliamento nell’ambito dei preparativi dell’Arabia Saudita per ospitare i Mondiali FIFA 2034: nei prossimi anni la capienza dovrebbe salire a circa 45.000 posti.