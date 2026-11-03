L’Al-Nassr si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica della Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo ancora a guidare l’attacco all’Al-Awwal Park di Riyadh. Da quando l’Al-Nassr ha messo a segno lo storico ingaggio di Ronaldo alla fine del 2022, le presenze negli stadi della Saudi Pro League e gli ascolti globali hanno raggiunto livelli record.vi offre tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Nassr fino a maggio 2027, dalle modalità d’acquisto agli stadi, fino ai prezzi.

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Le partite dell’Al-Nassr SC nella stagione 2026/27

Data e ora (AST) Partita Stadio e località Competizione Biglietti Sabato 15 agosto 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Fateh Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Martedì 18 agosto 2026, 14:00 Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Venerdì 21 agosto 2026, 12:00 Al Riyadh vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Saudi Pro League, 2ª giornata Biglietti Martedì 25 agosto 2026, 14:00 Al-Ettifaq vs Al Nassr Al-Ettifaq Club Stadium, Dammam Saudi Pro League, 3ª giornata Biglietti Venerdì 28 agosto 2026, 14:00 Al Nassr vs Al-Taawoun Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Sabato 5 settembre 2026, 14:00 Al Ittihad vs Al Nassr King Abdullah Sports City, Gedda Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Mercoledì 9 settembre 2026, 14:00 Al Nassr vs Abha Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Giovedì 10 settembre 2026, 14:00 Al Khaleej vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Giovedì 17 settembre 2026, 14:00 Al Nassr vs Al Diriyah Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 8ª giornata Biglietti Venerdì 9 ottobre 2026, 13:00 Al Ahli vs Al Nassr King Abdullah Sports City, Gedda Saudi Pro League, 9ª giornata Biglietti Giovedì 15 ottobre 2026, 13:00 Al Nassr vs NEOM SC Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Giovedì 22 ottobre 2026, 13:00 Al-Faisaly vs Al Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Giovedì 29 ottobre 2026, 13:00 Al Nassr vs Al Kholood Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Giovedì 5 novembre 2026, 12:00 Al Hazem vs Al Nassr Al Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Venerdì 20 novembre 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Qadsiah Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Shabab Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League (derby di Riyadh), 15ª giornata Biglietti Giovedì 3 dicembre 2026, 12:00 Al-Fayha vs Al Nassr Al-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ah Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Giovedì 10 dicembre 2026, 12:00 Al Nassr vs Al Hilal Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League (derby della capitale), 17ª giornata Biglietti Lunedì 14 dicembre 2026, 12:00 Al Fateh vs Al Nassr Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-Ahsa Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Giovedì 11 febbraio 2027, 15:00 Al Nassr vs Al Riyadh Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 19ª giornata Biglietti Giovedì 18 febbraio 2027, 15:00 Al Nassr vs Al-Ettifaq Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 20ª giornata Biglietti Giovedì 25 febbraio 2027, 15:00 Al-Taawoun vs Al Nassr King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Giovedì 11 marzo 2027, 14:00 Al Nassr vs Al Ittihad Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Giovedì 18 marzo 2027, 15:00 Abha vs Al Nassr Prince Sultan bin Abdulaziz Stadium, Abha Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Venerdì 2 aprile 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Khaleej Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Giovedì 8 aprile 2027, 13:00 Al Diriyah vs Al Nassr Prince Faisal bin Fahd Stadium, Riyadh Saudi Pro League, 25ª giornata Biglietti Giovedì 15 aprile 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Ahli Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 26ª giornata Biglietti Domenica 18 aprile 2027, 13:00 NEOM SC vs Al Nassr King Khalid Sport City Stadium, Tabuk Saudi Pro League, 27ª giornata Biglietti Giovedì 22 aprile 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Faisaly Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Giovedì 29 aprile 2027, 13:00 Al Kholood vs Al Nassr Al-Hazem Club Stadium, Ar Rass Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Giovedì 6 maggio 2027, 13:00 Al Nassr vs Al Hazem Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mercoledì 12 maggio 2027, 13:00 Al Qadsiah vs Al Nassr Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, Dammam Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Giovedì 20 maggio 2027, 13:00 Al Shabab vs Al Nassr Al-Shabab Club Stadium / SHG Arena, Riyadh Saudi Pro League (derby di Riyadh), 32ª giornata Biglietti Lunedì 24 maggio 2027, 13:00 Al Nassr vs Al-Fayha Al-Awwal Park, Riyadh Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Venerdì 28 maggio 2027, 13:00 Al Hilal vs Al Nassr Kingdom Arena, Riyadh Saudi Pro League (derby della capitale), 34ª giornata Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Nassr per la stagione 2026/27

La Saudi Pro League, articolata in 34 giornate, proseguirà fino alla fine di maggio 2027, con gli incontri di Coppa del Re e delle competizioni continentali AFC a intervallare il campionato. Di seguito tutte le partite in programma dell’Al-Nassr, una per una:Nota: La Saudi Pro League si ferma dalla fine di dicembre 2026 all’inizio di febbraio 2027 per lasciare spazio alla Coppa d’Asia AFC 2027, ospitata in Arabia Saudita. La corsa dell’Al-Nassr al titolo riprenderà poi fino alla fine di maggio 2027. Gli orari delle partite sono indicati nell’ora locale AST e possono subire lievi modifiche per esigenze televisive.Il canale principale per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Nassr è il sito ufficiale della lega (SPL), nella sezione «Calendario/Biglietti», oppure l’app ufficiale di biglietteria WeBook, partner della lega e del club. I tifosi possono verificare la disponibilità anche attraverso il portale ufficiale dell’Al-Awwal Park.Le partite di ciascuna giornata vengono generalmente programmate dal giovedì al sabato, in linea con il fine settimana saudita. La vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali apre di norma tra 7 e 14 giorni prima di ogni incontro. Per le sfide più attese, in particolare il derby di Riyadh contro l’Al-Hilal, quello cittadino con l’Al-Shabab e le partite contro l’Al-Ittihad, i biglietti al botteghino si esauriscono nel giro di pochi minuti.Per acquistare i biglietti standard non è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento al club, ma l’Al-Nassr offre i pacchetti Diamond e Seasonal Membership. La Diamond Membership garantisce l’accesso a tutte le partite nazionali e continentali, mentre i pacchetti Seasonal, articolati in livelli da Fan a Platinum, consentono di acquistare i biglietti in anticipo rispetto all’apertura delle vendite al pubblico.Se i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti, GrintaHub è il principale mercato secondario di biglietti in Arabia Saudita e nei Paesi del GCC, con biglietti autentici, verificati al 100% e consegnati direttamente sul telefono per ogni partita in casa e in trasferta già esaurita.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Nassr per la stagione 2026/27?

Ingresso generale (dietro le porte / angoli): Generalmente da 185 a 350 SAR.

Generalmente da 185 a 350 SAR. Categoria 1 e posti premium a bordo campo (anello inferiore): Di solito da 450 a 950 SAR.

Di solito da 450 a 950 SAR. Ospitalità VIP e palchi executive: Da 1.875 a oltre 5.000 SAR per i derby di cartello, con servizio di ristorazione in lounge privata, posti executive e parcheggio riservato.

I prezzi dei biglietti delle partite dell’Al-Nassr variano in base alla competizione, alla posizione del posto all’Al-Awwal Park e al prestigio dell’avversario:Sui mercati secondari come GrintaHub , i prezzi dei biglietti variano in base alla domanda per ciascuna partita, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi un posto fino al calcio d’inizio.

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Tutto quello che c’è da sapere sull’Al-Nassr

La storia dell’Al-Awwal Park

Capienza: Da 25.000 a 26.000 spettatori, con una struttura compatta in stile europeo progettata per offrire un’ottima visuale e portare i tifosi a ridosso della linea laterale.

Da 25.000 a 26.000 spettatori, con una struttura compatta in stile europeo progettata per offrire un’ottima visuale e portare i tifosi a ridosso della linea laterale. Ubicazione: Si trova nel campus della King Saud University, nella zona occidentale di Riyadh, a pochi minuti dal King Abdullah Financial District (KAFD).

Si trova nel campus della King Saud University, nella zona occidentale di Riyadh, a pochi minuti dal King Abdullah Financial District (KAFD). Come raggiungerlo nei giorni delle partite: È facilmente accessibile dalle principali arterie di Riyadh, King Khalid Road e Northern Ring Road, ed è servito dalla rete della metropolitana di Riyadh e dalle zone di prelievo Careem/Uber.

È facilmente accessibile dalle principali arterie di Riyadh, King Khalid Road e Northern Ring Road, ed è servito dalla rete della metropolitana di Riyadh e dalle zone di prelievo Careem/Uber. Non solo calcio: Oltre alle partite di Saudi Pro League e delle competizioni AFC, l’impianto ha ospitato grandi eventi di intrattenimento internazionali, tra cui gli appuntamenti WWE Crown Jewel e incontri di pugilato internazionali validi per titoli.

Fondato nel 1955, l’Al-Nassr FC è uno dei pilastri del calcio saudita. Con sede nella capitale Riyadh, il club è protagonista, insieme ai vicini dell’Al-Hilal, di un’accesa rivalità del calcio saudita.Dopo la sofferta conquista del titolo della Saudi Pro League 2025/26, il suo 11° campionato nazionale, l’Al-Nassr affronta la stagione 2026/27 da squadra da battere. Cristiano Ronaldo, vincitore di cinque Palloni d’Oro, continua a guidare l’attacco e a rappresentare il fulcro delle ambizioni del club. Nel corso degli anni, la squadra di Riyadh ha schierato grandi talenti, da Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.L’Al-Awwal Park, inizialmente chiamato King Saud University Stadium e poi Mrsool Park, è lo stadio utilizzato in esclusiva dall’Al-Nassr per le partite casalinghe dal settembre 2020, in seguito a un accordo con la Saudi Media Company (SMC). Nell’aprile 2023, l’impianto ha assunto il nome di Al-Awwal Park nell’ambito di un accordo a lungo termine sui diritti di denominazione con la Saudi Awwal Bank (SAB).