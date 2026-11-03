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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti dell'Al-Nassr per la stagione 2026/2027: prezzi della Saudi Pro League, prossime partite e altro

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C. Ronaldo

Ecco come cogliere l’occasione di vedere Cristiano Ronaldo giocare dal vivo in Arabia Saudita

L’Al-Nassr si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica della Saudi Pro League, con Cristiano Ronaldo ancora a guidare l’attacco all’Al-Awwal Park di Riyadh. Da quando l’Al-Nassr ha messo a segno lo storico ingaggio di Ronaldo alla fine del 2022, le presenze negli stadi della Saudi Pro League e gli ascolti globali hanno raggiunto livelli record.GOAL vi offre tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Nassr fino a maggio 2027, dalle modalità d’acquisto agli stadi, fino ai prezzi.

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Le partite dell’Al-Nassr SC nella stagione 2026/27

La Saudi Pro League, articolata in 34 giornate, proseguirà fino alla fine di maggio 2027, con gli incontri di Coppa del Re e delle competizioni continentali AFC a intervallare il campionato. Di seguito tutte le partite in programma dell’Al-Nassr, una per una:
Data e ora (AST)PartitaStadio e localitàCompetizioneBiglietti
Sabato 15 agosto 2026, 14:00Al Nassr vs Al FatehAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 1ª giornataBiglietti
Martedì 18 agosto 2026, 14:00Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhCoppa del Re, sedicesimi di finaleBiglietti
Venerdì 21 agosto 2026, 12:00Al Riyadh vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhSaudi Pro League, 2ª giornataBiglietti
Martedì 25 agosto 2026, 14:00Al-Ettifaq vs Al NassrAl-Ettifaq Club Stadium, DammamSaudi Pro League, 3ª giornataBiglietti
Venerdì 28 agosto 2026, 14:00Al Nassr vs Al-TaawounAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 4ª giornataBiglietti
Sabato 5 settembre 2026, 14:00Al Ittihad vs Al NassrKing Abdullah Sports City, GeddaSaudi Pro League, 5ª giornataBiglietti
Mercoledì 9 settembre 2026, 14:00Al Nassr vs AbhaAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 6ª giornataBiglietti
Giovedì 10 settembre 2026, 14:00Al Khaleej vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 7ª giornataBiglietti
Giovedì 17 settembre 2026, 14:00Al Nassr vs Al DiriyahAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 8ª giornataBiglietti
Venerdì 9 ottobre 2026, 13:00Al Ahli vs Al NassrKing Abdullah Sports City, GeddaSaudi Pro League, 9ª giornataBiglietti
Giovedì 15 ottobre 2026, 13:00Al Nassr vs NEOM SCAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 10ª giornataBiglietti
Giovedì 22 ottobre 2026, 13:00Al-Faisaly vs Al NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 11ª giornataBiglietti
Giovedì 29 ottobre 2026, 13:00Al Nassr vs Al KholoodAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 12ª giornataBiglietti
Giovedì 5 novembre 2026, 12:00Al Hazem vs Al NassrAl Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 13ª giornataBiglietti
Venerdì 20 novembre 2026, 12:00Al Nassr vs Al QadsiahAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 14ª giornataBiglietti
Giovedì 26 novembre 2026, 12:00Al Nassr vs Al ShababAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League (derby di Riyadh), 15ª giornataBiglietti
Giovedì 3 dicembre 2026, 12:00Al-Fayha vs Al NassrAl-Majma'ah Sports City, Al-Majma'ahSaudi Pro League, 16ª giornataBiglietti
Giovedì 10 dicembre 2026, 12:00Al Nassr vs Al HilalAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League (derby della capitale), 17ª giornataBiglietti
Lunedì 14 dicembre 2026, 12:00Al Fateh vs Al NassrPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium, Al-AhsaSaudi Pro League, 18ª giornataBiglietti
Giovedì 11 febbraio 2027, 15:00Al Nassr vs Al RiyadhAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 19ª giornataBiglietti
Giovedì 18 febbraio 2027, 15:00Al Nassr vs Al-EttifaqAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 20ª giornataBiglietti
Giovedì 25 febbraio 2027, 15:00Al-Taawoun vs Al NassrKing Abdullah Sport City Stadium, BuraydahSaudi Pro League, 21ª giornataBiglietti
Giovedì 11 marzo 2027, 14:00Al Nassr vs Al IttihadAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 22ª giornataBiglietti
Giovedì 18 marzo 2027, 15:00Abha vs Al NassrPrince Sultan bin Abdulaziz Stadium, AbhaSaudi Pro League, 23ª giornataBiglietti
Venerdì 2 aprile 2027, 13:00Al Nassr vs Al KhaleejAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 24ª giornataBiglietti
Giovedì 8 aprile 2027, 13:00Al Diriyah vs Al NassrPrince Faisal bin Fahd Stadium, RiyadhSaudi Pro League, 25ª giornataBiglietti
Giovedì 15 aprile 2027, 13:00Al Nassr vs Al AhliAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 26ª giornataBiglietti
Domenica 18 aprile 2027, 13:00NEOM SC vs Al NassrKing Khalid Sport City Stadium, TabukSaudi Pro League, 27ª giornataBiglietti
Giovedì 22 aprile 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FaisalyAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 28ª giornataBiglietti
Giovedì 29 aprile 2027, 13:00Al Kholood vs Al NassrAl-Hazem Club Stadium, Ar RassSaudi Pro League, 29ª giornataBiglietti
Giovedì 6 maggio 2027, 13:00Al Nassr vs Al HazemAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 30ª giornataBiglietti
Mercoledì 12 maggio 2027, 13:00Al Qadsiah vs Al NassrPrince Mohammed Bin Fahd Stadium, DammamSaudi Pro League, 31ª giornataBiglietti
Giovedì 20 maggio 2027, 13:00Al Shabab vs Al NassrAl-Shabab Club Stadium / SHG Arena, RiyadhSaudi Pro League (derby di Riyadh), 32ª giornataBiglietti
Lunedì 24 maggio 2027, 13:00Al Nassr vs Al-FayhaAl-Awwal Park, RiyadhSaudi Pro League, 33ª giornataBiglietti
Venerdì 28 maggio 2027, 13:00Al Hilal vs Al NassrKingdom Arena, RiyadhSaudi Pro League (derby della capitale), 34ª giornataBiglietti
Nota: La Saudi Pro League si ferma dalla fine di dicembre 2026 all’inizio di febbraio 2027 per lasciare spazio alla Coppa d’Asia AFC 2027, ospitata in Arabia Saudita. La corsa dell’Al-Nassr al titolo riprenderà poi fino alla fine di maggio 2027. Gli orari delle partite sono indicati nell’ora locale AST e possono subire lievi modifiche per esigenze televisive.

Come acquistare i biglietti dell’Al-Nassr per la stagione 2026/27

Il canale principale per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Nassr è il sito ufficiale della lega (SPL), nella sezione «Calendario/Biglietti», oppure l’app ufficiale di biglietteria WeBook, partner della lega e del club. I tifosi possono verificare la disponibilità anche attraverso il portale ufficiale dell’Al-Awwal Park.
Le partite di ciascuna giornata vengono generalmente programmate dal giovedì al sabato, in linea con il fine settimana saudita. La vendita dei biglietti attraverso i canali ufficiali apre di norma tra 7 e 14 giorni prima di ogni incontro. Per le sfide più attese, in particolare il derby di Riyadh contro l’Al-Hilal, quello cittadino con l’Al-Shabab e le partite contro l’Al-Ittihad, i biglietti al botteghino si esauriscono nel giro di pochi minuti.
Per acquistare i biglietti standard non è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento al club, ma l’Al-Nassr offre i pacchetti Diamond e Seasonal Membership. La Diamond Membership garantisce l’accesso a tutte le partite nazionali e continentali, mentre i pacchetti Seasonal, articolati in livelli da Fan a Platinum, consentono di acquistare i biglietti in anticipo rispetto all’apertura delle vendite al pubblico.
Se i biglietti sui canali ufficiali sono esauriti, GrintaHub è il principale mercato secondario di biglietti in Arabia Saudita e nei Paesi del GCC, con biglietti autentici, verificati al 100% e consegnati direttamente sul telefono per ogni partita in casa e in trasferta già esaurita.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Nassr per la stagione 2026/27?

I prezzi dei biglietti delle partite dell’Al-Nassr variano in base alla competizione, alla posizione del posto all’Al-Awwal Park e al prestigio dell’avversario:
  • Ingresso generale (dietro le porte / angoli): Generalmente da 185 a 350 SAR.
  • Categoria 1 e posti premium a bordo campo (anello inferiore): Di solito da 450 a 950 SAR.
  • Ospitalità VIP e palchi executive: Da 1.875 a oltre 5.000 SAR per i derby di cartello, con servizio di ristorazione in lounge privata, posti executive e parcheggio riservato.
Sui mercati secondari come GrintaHub, i prezzi dei biglietti variano in base alla domanda per ciascuna partita, offrendo ai tifosi la possibilità di assicurarsi un posto fino al calcio d’inizio.

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Tutto quello che c’è da sapere sull’Al-Nassr

Fondato nel 1955, l’Al-Nassr FC è uno dei pilastri del calcio saudita. Con sede nella capitale Riyadh, il club è protagonista, insieme ai vicini dell’Al-Hilal, di un’accesa rivalità del calcio saudita.
Dopo la sofferta conquista del titolo della Saudi Pro League 2025/26, il suo 11° campionato nazionale, l’Al-Nassr affronta la stagione 2026/27 da squadra da battere. Cristiano Ronaldo, vincitore di cinque Palloni d’Oro, continua a guidare l’attacco e a rappresentare il fulcro delle ambizioni del club. Nel corso degli anni, la squadra di Riyadh ha schierato grandi talenti, da Hristo Stoichkov e Denilson a Sadio Mané, Aymeric Laporte e Marcelo Brozović.

La storia dell’Al-Awwal Park

L’Al-Awwal Park, inizialmente chiamato King Saud University Stadium e poi Mrsool Park, è lo stadio utilizzato in esclusiva dall’Al-Nassr per le partite casalinghe dal settembre 2020, in seguito a un accordo con la Saudi Media Company (SMC). Nell’aprile 2023, l’impianto ha assunto il nome di Al-Awwal Park nell’ambito di un accordo a lungo termine sui diritti di denominazione con la Saudi Awwal Bank (SAB).
  • Capienza: Da 25.000 a 26.000 spettatori, con una struttura compatta in stile europeo progettata per offrire un’ottima visuale e portare i tifosi a ridosso della linea laterale.
  • Ubicazione: Si trova nel campus della King Saud University, nella zona occidentale di Riyadh, a pochi minuti dal King Abdullah Financial District (KAFD).
  • Come raggiungerlo nei giorni delle partite: È facilmente accessibile dalle principali arterie di Riyadh, King Khalid Road e Northern Ring Road, ed è servito dalla rete della metropolitana di Riyadh e dalle zone di prelievo Careem/Uber.
  • Non solo calcio: Oltre alle partite di Saudi Pro League e delle competizioni AFC, l’impianto ha ospitato grandi eventi di intrattenimento internazionali, tra cui gli appuntamenti WWE Crown Jewel e incontri di pugilato internazionali validi per titoli.

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