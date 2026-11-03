Come acquistare i biglietti dell'Al-Ittihad per la stagione 2026/27: prezzi e calendario della Saudi Pro League

L’Al-Ittihad affronta la stagione 2026/27 con Jens Wissing in panchina. La sua è stata una nomina a sorpresa: il club lo ha scelto dal Gamba Osaka, in Giappone, dopo la partenza di Sergio Conceicao, seguita a un quinto posto. Con sede a Gedda, l’Al-Ittihad resta la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e una presenza fissa nell’atmosfera creata dal «muro giallo» al King Abdullah Sports City (Alinma Stadium). GOAL ha tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di questa stagione, fino a maggio 2027.
Il club ha reagito affidando la panchina a Jens Wissing, arrivato dopo aver guidato il Gamba Osaka alla vittoria dell’AFC Champions League Two. È in corso una ricostruzione tattica che punta sugli innesti europei, tra cui Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, e sul regista di centrocampo Houssem Aouar per riportare la squadra a competere per il titolo nella Saudi Pro League e in Asia.
Il calendario dell’Al-Ittihad per il 2026/27Il calendario della Saudi Pro League (SPL) prevede 34 giornate fino alla fine di maggio 2027. L’Al-Ittihad sarà impegnato anche nell’AFC Champions League Elite e nella Coppa del Re. Di seguito, il programma partita per partita in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.
|Data e ora (GST)
|Partita
|Stadio
|Competizione
|Biglietti
|Martedì 11 agosto 2026, ore 20:00
|Al Jazira-Al-Ittihad
|Mohammed bin Zayed Stadium (trasferta)
|AFC Champions League Elite
|Biglietti
|Sabato 15 agosto 2026, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Kholood
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 1ª giornata
|Biglietti
|Martedì 18 agosto 2026, ore 20:15
|Al Najmah-Al-Ittihad
|Department of Education Stadium (trasferta)
|Coppa del Re, sedicesimi di finale
|Biglietti
|Venerdì 21 agosto 2026, ore 22:00
|Al Qadsiah-Al-Ittihad
|Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 2ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 24 agosto 2026, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Hazem
|Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa)
|Saudi Pro League, 3ª giornata
|Biglietti
|Sabato 29 agosto 2026, ore 22:00
|Al Fateh-Al-Ittihad
|Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 4ª giornata
|Biglietti
|Sabato 5 settembre 2026, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Nassr
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 5ª giornata
|Biglietti
|Martedì 8 settembre 2026, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Fayha
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 6ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 11 settembre 2026, ore 19:45
|Al Faisaly-Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 7ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 14 settembre 2026, ore 20:00
|Al Shamal-Al-Ittihad
|Al Bayt Stadium (trasferta)
|AFC Champions League Elite, 1ª giornata
|Biglietti
|Sabato 10 ottobre 2026, ore 22:00
|Al Hilal-Al-Ittihad
|Kingdom Arena (trasferta)
|Saudi Pro League, 8ª giornata (Clásico)
|Biglietti
|Martedì 13 ottobre 2026, ore 22:15
|Al-Ittihad-Shabab Al Ahli
|King Abdullah Sports City (casa)
|AFC Champions League Elite, 2ª giornata
|Biglietti
|Martedì 20 ottobre 2026, ore 22:00
|Al Ettifaq-Al-Ittihad
|Al-Ettifaq Club Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 10ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 23 ottobre 2026, ore 19:30
|Al-Ittihad-Diriyah Club
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 11ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 26 ottobre 2026, ore 17:45
|Neftchi Fergana-Al-Ittihad
|Istiqlol Stadium (trasferta)
|AFC Champions League Elite, 3ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 30 ottobre 2026, ore 16:30
|Abha-Al-Ittihad
|Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta)
|Saudi Pro League, 12ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 2 novembre 2026, ore 22:15
|Al-Ittihad-Al Ain
|King Abdullah Sports City (casa)
|AFC Champions League Elite, 4ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:30
|Al-Ittihad-NEOM SC
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 13ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 20 novembre 2026, ore 21:00
|Al Khaleej-Al-Ittihad
|Al-Khaleej Club Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 14ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 23 novembre 2026, ore 22:15
|Al-Ittihad-Pakhtakor
|King Abdullah Sports City (casa)
|AFC Champions League Elite, 5ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00
|Al-Ittihad-Al Ahli
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda)
|Biglietti
|Lunedì 30 novembre 2026, ore 17:25
|Al Jabalain-Al-Ittihad
|Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (trasferta)
|Coppa del Re, ottavi di finale
|Biglietti
|Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00
|Al Riyadh-Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 16ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 7 dicembre 2026, ore 20:00
|Al Wasl-Al-Ittihad
|Zabeel Stadium (trasferta)
|AFC Champions League Elite, 6ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 10 dicembre 2026, ore 21:00
|Al-Ittihad-Al Taawoun
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 17ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 14 dicembre 2026, ore 21:00
|Al Kholood-Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 18ª giornata
|Biglietti
|Sabato 19 dicembre 2026, ore 21:30
|Al-Ittihad-Al Shabab
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 9ª giornata (riprogrammata)
|Biglietti
|Lunedì 8 febbraio 2027, ore 22:15
|Al-Ittihad-Al Gharafa
|King Abdullah Sports City (casa)
|AFC Champions League Elite, 7ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 11 febbraio 2027, ore 23:00
|Al-Ittihad-Al Qadsiah
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 19ª giornata
|Biglietti
|Lunedì 15 febbraio 2027, ore 22:15
|Al Sadd-Al-Ittihad
|Jassim Bin Hamad Stadium (trasferta)
|AFC Champions League Elite, 8ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 18 febbraio 2027, ore 23:00
|Al Hazem-Al-Ittihad
|Al-Hazem Club Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 20ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 25 febbraio 2027, ore 23:00
|Al-Ittihad-Al Fateh
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 21ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 11 marzo 2027, ore 22:00
|Al Nassr-Al-Ittihad
|Alawwal Park (trasferta)
|Saudi Pro League, 22ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 18 marzo 2027, ore 22:00
|Al Fayha-Al-Ittihad
|Majmaah Sports City Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 23ª giornata
|Biglietti
|Venerdì 2 aprile 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Faisaly
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 24ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 8 aprile 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Hilal
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 25ª giornata (Clásico)
|Biglietti
|Giovedì 15 aprile 2027, ore 22:00
|Al Shabab-Al-Ittihad
|King Fahd Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 26ª giornata
|Biglietti
|Domenica 18 aprile 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Ettifaq
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 27ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 22 aprile 2027, ore 22:00
|Diriyah Club-Al-Ittihad
|Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 28ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 29 aprile 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Abha
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 29ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 6 maggio 2027, ore 22:00
|NEOM SC-Al-Ittihad
|King Khalid Sport City Stadium (trasferta)
|Saudi Pro League, 30ª giornata
|Biglietti
|Mercoledì 12 maggio 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Khaleej
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 31ª giornata
|Biglietti
|Giovedì 20 maggio 2027, ore 22:00
|Al Ahli-Al-Ittihad
|King Abdullah Sports City (trasferta)
|Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda)
|Biglietti
|Lunedì 24 maggio 2027, ore 22:00
|Al-Ittihad-Al Riyadh
|King Abdullah Sports City (casa)
|Saudi Pro League, 33ª giornata
|Biglietti
|Sabato 29 maggio 2027, ore 22:00
|Al Taawoun-Al-Ittihad
|King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (trasferta)
|Saudi Pro League, 34ª giornata
|Biglietti
Come acquistare i biglietti dell’Al-Ittihad
- Il canale principale è il portale ufficiale Al-Ittihad Tickets o l’app dedicata WeBook.
- Di norma, i biglietti per le partite di campionato vengono messi in vendita da 10 a 14 giorni prima del calcio d’inizio.
- Per le partite più richieste, come il derby di Gedda contro l’Al-Ahli e il Clásico saudita contro l’Al-Hilal, i livelli di affiliazione al club offrono accesso prioritario prima dell’apertura della vendita generale.
- Quando i biglietti dei canali ufficiali si esauriscono, i tifosi si rivolgono a GrintaHub, il principale mercato regionale di rivendita, che offre biglietti autentici e verificati con consegna digitale immediata su dispositivo mobile.
Quanto costano i biglietti dell’Al-Ittihad
- Ingresso standard: da 50 a 125 SAR
- Posti premium a bordo campo e categoria Silver: da 300 a 700 SAR
- Sale VIP e Gold: da 1.800 SAR, con servizio di ristorazione, accoglienza dedicata e visuale privilegiata sul campo
- Mercato di rivendita tramite GrintaHub: i prezzi variano in base all’avversario e alla categoria del posto, con biglietti disponibili per tutte le partite più importanti
Cosa aspettarsi dall’Al-Ittihad nel 2026/27Fondato nel 1927, l’Al-Ittihad è la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e ha vinto due volte l’AFC Champions League, oltre a vantare una lunga storia di successi nazionali. La stagione 2025/26 è stata difficile: la squadra ha chiuso al quinto posto nella SPL, è stata eliminata in semifinale di Coppa del Re e ha lasciato l’AFC Champions League Elite ai quarti di finale.
Il club ha reagito affidando la panchina a Jens Wissing, arrivato dopo aver guidato il Gamba Osaka alla vittoria dell’AFC Champions League Two. È in corso una ricostruzione tattica che punta sugli innesti europei, tra cui Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, e sul regista di centrocampo Houssem Aouar per riportare la squadra a competere per il titolo nella Saudi Pro League e in Asia.