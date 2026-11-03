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Al-Ittihad 2025/26 ticketsGetty
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Come acquistare i biglietti dell'Al-Ittihad per la stagione 2026/27: prezzi e calendario della Saudi Pro League

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1ª Divisione
Al Ittihad

Scopri di persona l’eredità del club più antico dell’Arabia Saudita

L’Al-Ittihad affronta la stagione 2026/27 con Jens Wissing in panchina. La sua è stata una nomina a sorpresa: il club lo ha scelto dal Gamba Osaka, in Giappone, dopo la partenza di Sergio Conceicao, seguita a un quinto posto. Con sede a Gedda, l’Al-Ittihad resta la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e una presenza fissa nell’atmosfera creata dal «muro giallo» al King Abdullah Sports City (Alinma Stadium). GOAL ha tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di questa stagione, fino a maggio 2027.

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Il calendario dell’Al-Ittihad per il 2026/27

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) prevede 34 giornate fino alla fine di maggio 2027. L’Al-Ittihad sarà impegnato anche nell’AFC Champions League Elite e nella Coppa del Re. Di seguito, il programma partita per partita in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.
Data e ora (GST)PartitaStadioCompetizioneBiglietti
Martedì 11 agosto 2026, ore 20:00Al Jazira-Al-IttihadMohammed bin Zayed Stadium (trasferta)AFC Champions League EliteBiglietti
Sabato 15 agosto 2026, ore 22:00Al-Ittihad-Al KholoodKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 1ª giornataBiglietti
Martedì 18 agosto 2026, ore 20:15Al Najmah-Al-IttihadDepartment of Education Stadium (trasferta)Coppa del Re, sedicesimi di finaleBiglietti
Venerdì 21 agosto 2026, ore 22:00Al Qadsiah-Al-IttihadPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 2ª giornataBiglietti
Lunedì 24 agosto 2026, ore 22:00Al-Ittihad-Al HazemPrince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa)Saudi Pro League, 3ª giornataBiglietti
Sabato 29 agosto 2026, ore 22:00Al Fateh-Al-IttihadPrince Abdullah Bin Jalawi Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 4ª giornataBiglietti
Sabato 5 settembre 2026, ore 22:00Al-Ittihad-Al NassrKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 5ª giornataBiglietti
Martedì 8 settembre 2026, ore 22:00Al-Ittihad-Al FayhaKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 6ª giornataBiglietti
Venerdì 11 settembre 2026, ore 19:45Al Faisaly-Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 7ª giornataBiglietti
Lunedì 14 settembre 2026, ore 20:00Al Shamal-Al-IttihadAl Bayt Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 1ª giornataBiglietti
Sabato 10 ottobre 2026, ore 22:00Al Hilal-Al-IttihadKingdom Arena (trasferta)Saudi Pro League, 8ª giornata (Clásico)Biglietti
Martedì 13 ottobre 2026, ore 22:15Al-Ittihad-Shabab Al AhliKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 2ª giornataBiglietti
Martedì 20 ottobre 2026, ore 22:00Al Ettifaq-Al-IttihadAl-Ettifaq Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 10ª giornataBiglietti
Venerdì 23 ottobre 2026, ore 19:30Al-Ittihad-Diriyah ClubKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 11ª giornataBiglietti
Lunedì 26 ottobre 2026, ore 17:45Neftchi Fergana-Al-IttihadIstiqlol Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 3ª giornataBiglietti
Venerdì 30 ottobre 2026, ore 16:30Abha-Al-IttihadPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 12ª giornataBiglietti
Lunedì 2 novembre 2026, ore 22:15Al-Ittihad-Al AinKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 4ª giornataBiglietti
Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:30Al-Ittihad-NEOM SCKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 13ª giornataBiglietti
Venerdì 20 novembre 2026, ore 21:00Al Khaleej-Al-IttihadAl-Khaleej Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 14ª giornataBiglietti
Lunedì 23 novembre 2026, ore 22:15Al-Ittihad-PakhtakorKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 5ª giornataBiglietti
Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00Al-Ittihad-Al AhliKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda)Biglietti
Lunedì 30 novembre 2026, ore 17:25Al Jabalain-Al-IttihadPrince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (trasferta)Coppa del Re, ottavi di finaleBiglietti
Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00Al Riyadh-Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 16ª giornataBiglietti
Lunedì 7 dicembre 2026, ore 20:00Al Wasl-Al-IttihadZabeel Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 6ª giornataBiglietti
Giovedì 10 dicembre 2026, ore 21:00Al-Ittihad-Al TaawounKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 17ª giornataBiglietti
Lunedì 14 dicembre 2026, ore 21:00Al Kholood-Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 18ª giornataBiglietti
Sabato 19 dicembre 2026, ore 21:30Al-Ittihad-Al ShababKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 9ª giornata (riprogrammata)Biglietti
Lunedì 8 febbraio 2027, ore 22:15Al-Ittihad-Al GharafaKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 7ª giornataBiglietti
Giovedì 11 febbraio 2027, ore 23:00Al-Ittihad-Al QadsiahKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 19ª giornataBiglietti
Lunedì 15 febbraio 2027, ore 22:15Al Sadd-Al-IttihadJassim Bin Hamad Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 8ª giornataBiglietti
Giovedì 18 febbraio 2027, ore 23:00Al Hazem-Al-IttihadAl-Hazem Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 20ª giornataBiglietti
Giovedì 25 febbraio 2027, ore 23:00Al-Ittihad-Al FatehKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 21ª giornataBiglietti
Giovedì 11 marzo 2027, ore 22:00Al Nassr-Al-IttihadAlawwal Park (trasferta)Saudi Pro League, 22ª giornataBiglietti
Giovedì 18 marzo 2027, ore 22:00Al Fayha-Al-IttihadMajmaah Sports City Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 23ª giornataBiglietti
Venerdì 2 aprile 2027, ore 22:00Al-Ittihad-Al FaisalyKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 24ª giornataBiglietti
Giovedì 8 aprile 2027, ore 22:00Al-Ittihad-Al HilalKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 25ª giornata (Clásico)Biglietti
Giovedì 15 aprile 2027, ore 22:00Al Shabab-Al-IttihadKing Fahd Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 26ª giornataBiglietti
Domenica 18 aprile 2027, ore 22:00Al-Ittihad-Al EttifaqKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 27ª giornataBiglietti
Giovedì 22 aprile 2027, ore 22:00Diriyah Club-Al-IttihadPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 28ª giornataBiglietti
Giovedì 29 aprile 2027, ore 22:00Al-Ittihad-AbhaKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 29ª giornataBiglietti
Giovedì 6 maggio 2027, ore 22:00NEOM SC-Al-IttihadKing Khalid Sport City Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 30ª giornataBiglietti
Mercoledì 12 maggio 2027, ore 22:00Al-Ittihad-Al KhaleejKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 31ª giornataBiglietti
Giovedì 20 maggio 2027, ore 22:00Al Ahli-Al-IttihadKing Abdullah Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda)Biglietti
Lunedì 24 maggio 2027, ore 22:00Al-Ittihad-Al RiyadhKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 33ª giornataBiglietti
Sabato 29 maggio 2027, ore 22:00Al Taawoun-Al-IttihadKing Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (trasferta)Saudi Pro League, 34ª giornataBiglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Ittihad

  • Il canale principale è il portale ufficiale Al-Ittihad Tickets o l’app dedicata WeBook.
  • Di norma, i biglietti per le partite di campionato vengono messi in vendita da 10 a 14 giorni prima del calcio d’inizio.
  • Per le partite più richieste, come il derby di Gedda contro l’Al-Ahli e il Clásico saudita contro l’Al-Hilal, i livelli di affiliazione al club offrono accesso prioritario prima dell’apertura della vendita generale.
  • Quando i biglietti dei canali ufficiali si esauriscono, i tifosi si rivolgono a GrintaHub, il principale mercato regionale di rivendita, che offre biglietti autentici e verificati con consegna digitale immediata su dispositivo mobile.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Ittihad

  • Ingresso standard: da 50 a 125 SAR
  • Posti premium a bordo campo e categoria Silver: da 300 a 700 SAR
  • Sale VIP e Gold: da 1.800 SAR, con servizio di ristorazione, accoglienza dedicata e visuale privilegiata sul campo
  • Mercato di rivendita tramite GrintaHub: i prezzi variano in base all’avversario e alla categoria del posto, con biglietti disponibili per tutte le partite più importanti

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Cosa aspettarsi dall’Al-Ittihad nel 2026/27

Fondato nel 1927, l’Al-Ittihad è la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e ha vinto due volte l’AFC Champions League, oltre a vantare una lunga storia di successi nazionali. La stagione 2025/26 è stata difficile: la squadra ha chiuso al quinto posto nella SPL, è stata eliminata in semifinale di Coppa del Re e ha lasciato l’AFC Champions League Elite ai quarti di finale.
Il club ha reagito affidando la panchina a Jens Wissing, arrivato dopo aver guidato il Gamba Osaka alla vittoria dell’AFC Champions League Two. È in corso una ricostruzione tattica che punta sugli innesti europei, tra cui Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, e sul regista di centrocampo Houssem Aouar per riportare la squadra a competere per il titolo nella Saudi Pro League e in Asia.

La storia del King Abdullah Sports City

Comunemente noto come «Il Gioiello» (Al-Jawhara), il King Abdullah Sports City è uno stadio da 62.000 posti al centro del moderno panorama sportivo di Gedda. Costruito a nord della città, vicino all’aeroporto internazionale King Abdulaziz, ha una struttura su più livelli che amplifica il rumore del celebre «muro giallo» dei tifosi dell’Al-Ittihad. Il complesso comprende ampi corridoi, aree per i tifosi nei giorni delle partite e strutture ufficiali del club, ed è lo stadio di casa sia dell’Al-Ittihad sia dell’Al-Ahli.

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