Come acquistare i biglietti dell'Al-Ittihad per la stagione 2026/27: prezzi e calendario della Saudi Pro League

L’Al-Ittihad affronta la stagione 2026/27 con Jens Wissing in panchina. La sua è stata una nomina a sorpresa: il club lo ha scelto dal Gamba Osaka, in Giappone, dopo la partenza di Sergio Conceicao, seguita a un quinto posto. Con sede a Gedda, l’Al-Ittihad resta la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e una presenza fissa nell’atmosfera creata dal «muro giallo» al King Abdullah Sports City (Alinma Stadium).ha tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di questa stagione, fino a maggio 2027.

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Il calendario dell’Al-Ittihad per il 2026/27

Data e ora (GST) Partita Stadio Competizione Biglietti Martedì 11 agosto 2026, ore 20:00 Al Jazira-Al-Ittihad Mohammed bin Zayed Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite Biglietti Sabato 15 agosto 2026, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Kholood King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Martedì 18 agosto 2026, ore 20:15 Al Najmah-Al-Ittihad Department of Education Stadium (trasferta) Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Venerdì 21 agosto 2026, ore 22:00 Al Qadsiah-Al-Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 2ª giornata Biglietti Lunedì 24 agosto 2026, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa) Saudi Pro League, 3ª giornata Biglietti Sabato 29 agosto 2026, ore 22:00 Al Fateh-Al-Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Sabato 5 settembre 2026, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Nassr King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Martedì 8 settembre 2026, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Fayha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Venerdì 11 settembre 2026, ore 19:45 Al Faisaly-Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Lunedì 14 settembre 2026, ore 20:00 Al Shamal-Al-Ittihad Al Bayt Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 1ª giornata Biglietti Sabato 10 ottobre 2026, ore 22:00 Al Hilal-Al-Ittihad Kingdom Arena (trasferta) Saudi Pro League, 8ª giornata (Clásico) Biglietti Martedì 13 ottobre 2026, ore 22:15 Al-Ittihad-Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 2ª giornata Biglietti Martedì 20 ottobre 2026, ore 22:00 Al Ettifaq-Al-Ittihad Al-Ettifaq Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Venerdì 23 ottobre 2026, ore 19:30 Al-Ittihad-Diriyah Club King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Lunedì 26 ottobre 2026, ore 17:45 Neftchi Fergana-Al-Ittihad Istiqlol Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 3ª giornata Biglietti Venerdì 30 ottobre 2026, ore 16:30 Abha-Al-Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Lunedì 2 novembre 2026, ore 22:15 Al-Ittihad-Al Ain King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 4ª giornata Biglietti Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:30 Al-Ittihad-NEOM SC King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Venerdì 20 novembre 2026, ore 21:00 Al Khaleej-Al-Ittihad Al-Khaleej Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Lunedì 23 novembre 2026, ore 22:15 Al-Ittihad-Pakhtakor King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 5ª giornata Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00 Al-Ittihad-Al Ahli King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 30 novembre 2026, ore 17:25 Al Jabalain-Al-Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (trasferta) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00 Al Riyadh-Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Lunedì 7 dicembre 2026, ore 20:00 Al Wasl-Al-Ittihad Zabeel Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 6ª giornata Biglietti Giovedì 10 dicembre 2026, ore 21:00 Al-Ittihad-Al Taawoun King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lunedì 14 dicembre 2026, ore 21:00 Al Kholood-Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sabato 19 dicembre 2026, ore 21:30 Al-Ittihad-Al Shabab King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 9ª giornata (riprogrammata) Biglietti Lunedì 8 febbraio 2027, ore 22:15 Al-Ittihad-Al Gharafa King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 7ª giornata Biglietti Giovedì 11 febbraio 2027, ore 23:00 Al-Ittihad-Al Qadsiah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 19ª giornata Biglietti Lunedì 15 febbraio 2027, ore 22:15 Al Sadd-Al-Ittihad Jassim Bin Hamad Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 8ª giornata Biglietti Giovedì 18 febbraio 2027, ore 23:00 Al Hazem-Al-Ittihad Al-Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 20ª giornata Biglietti Giovedì 25 febbraio 2027, ore 23:00 Al-Ittihad-Al Fateh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Giovedì 11 marzo 2027, ore 22:00 Al Nassr-Al-Ittihad Alawwal Park (trasferta) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Giovedì 18 marzo 2027, ore 22:00 Al Fayha-Al-Ittihad Majmaah Sports City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Venerdì 2 aprile 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Faisaly King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Giovedì 8 aprile 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Hilal King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata (Clásico) Biglietti Giovedì 15 aprile 2027, ore 22:00 Al Shabab-Al-Ittihad King Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata Biglietti Domenica 18 aprile 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Ettifaq King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 27ª giornata Biglietti Giovedì 22 aprile 2027, ore 22:00 Diriyah Club-Al-Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Giovedì 29 aprile 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Giovedì 6 maggio 2027, ore 22:00 NEOM SC-Al-Ittihad King Khalid Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mercoledì 12 maggio 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Khaleej King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Giovedì 20 maggio 2027, ore 22:00 Al Ahli-Al-Ittihad King Abdullah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 24 maggio 2027, ore 22:00 Al-Ittihad-Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sabato 29 maggio 2027, ore 22:00 Al Taawoun-Al-Ittihad King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (trasferta) Saudi Pro League, 34ª giornata Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Ittihad

Il canale principale è il portale ufficiale Al-Ittihad Tickets o l’app dedicata WeBook.

Di norma, i biglietti per le partite di campionato vengono messi in vendita da 10 a 14 giorni prima del calcio d’inizio.

Per le partite più richieste, come il derby di Gedda contro l’Al-Ahli e il Clásico saudita contro l’Al-Hilal, i livelli di affiliazione al club offrono accesso prioritario prima dell’apertura della vendita generale.

Quando i biglietti dei canali ufficiali si esauriscono, i tifosi si rivolgono a GrintaHub, il principale mercato regionale di rivendita, che offre biglietti autentici e verificati con consegna digitale immediata su dispositivo mobile.

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) prevede 34 giornate fino alla fine di maggio 2027. L’Al-Ittihad sarà impegnato anche nell’AFC Champions League Elite e nella Coppa del Re. Di seguito, il programma partita per partita in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Ittihad

Ingresso standard: da 50 a 125 SAR

da 50 a 125 SAR Posti premium a bordo campo e categoria Silver: da 300 a 700 SAR

da 300 a 700 SAR Sale VIP e Gold: da 1.800 SAR, con servizio di ristorazione, accoglienza dedicata e visuale privilegiata sul campo

da 1.800 SAR, con servizio di ristorazione, accoglienza dedicata e visuale privilegiata sul campo Mercato di rivendita tramite GrintaHub: i prezzi variano in base all’avversario e alla categoria del posto, con biglietti disponibili per tutte le partite più importanti

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Cosa aspettarsi dall’Al-Ittihad nel 2026/27

La storia del King Abdullah Sports City

Fondato nel 1927, l’Al-Ittihad è la più antica società sportiva dell’Arabia Saudita e ha vinto due volte l’AFC Champions League, oltre a vantare una lunga storia di successi nazionali. La stagione 2025/26 è stata difficile: la squadra ha chiuso al quinto posto nella SPL, è stata eliminata in semifinale di Coppa del Re e ha lasciato l’AFC Champions League Elite ai quarti di finale.Il club ha reagito affidando la panchina a Jens Wissing, arrivato dopo aver guidato il Gamba Osaka alla vittoria dell’AFC Champions League Two. È in corso una ricostruzione tattica che punta sugli innesti europei, tra cui Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, e sul regista di centrocampo Houssem Aouar per riportare la squadra a competere per il titolo nella Saudi Pro League e in Asia.Comunemente noto come «Il Gioiello» (Al-Jawhara), il King Abdullah Sports City è uno stadio da 62.000 posti al centro del moderno panorama sportivo di Gedda. Costruito a nord della città, vicino all’aeroporto internazionale King Abdulaziz, ha una struttura su più livelli che amplifica il rumore del celebre «muro giallo» dei tifosi dell’Al-Ittihad. Il complesso comprende ampi corridoi, aree per i tifosi nei giorni delle partite e strutture ufficiali del club, ed è lo stadio di casa sia dell’Al-Ittihad sia dell’Al-Ahli.