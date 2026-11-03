L’Al-Ittihad affronta la stagione 2026/27 sotto la guida del nuovo allenatore Jens Wissing, una nomina a sorpresa arrivata dopo l’addio di Sergio Conceicao, seguito al quinto posto in campionato. Wissing è stato scelto dal Gamba Osaka, in Giappone. Con sede a Gedda, il club resta la più antica istituzione sportiva dell’Arabia Saudita e un protagonista dell’atmosfera creata dal «muro giallo» alla King Abdullah Sports City (Alinma Stadium).ti offre tutte le informazioni necessarie per acquistare i biglietti di questa stagione, fino a maggio 2027.

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Il calendario dell’Al-Ittihad per il 2026/27

Data e ora (GST) Partita Stadio Competizione Biglietti Martedì 11 agosto 2026, ore 20:00 Al Jazira-Al Ittihad Mohammed bin Zayed Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite Biglietti Sabato 15 agosto 2026, ore 22:00 Al Ittihad-Al Kholood King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Martedì 18 agosto 2026, ore 20:15 Al Najmah-Al Ittihad Department of Education Stadium (trasferta) Coppa del Re, trentaduesimi di finale Biglietti Venerdì 21 agosto 2026, ore 22:00 Al Qadsiah-Al Ittihad Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 2ª giornata Biglietti Lunedì 24 agosto 2026, ore 22:00 Al Ittihad-Al Hazem Prince Abdullah Al-Faisal Stadium (casa) Saudi Pro League, 3ª giornata Biglietti Sabato 29 agosto 2026, ore 22:00 Al Fateh-Al Ittihad Prince Abdullah Bin Jalawi Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Sabato 5 settembre 2026, ore 22:00 Al Ittihad-Al Nassr King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Martedì 8 settembre 2026, ore 22:00 Al Ittihad-Al Fayha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Venerdì 11 settembre 2026, ore 19:45 Al Faisaly-Al Ittihad Majmaah Sports City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Lunedì 14 settembre 2026, ore 20:00 Al Shamal-Al Ittihad Al Bayt Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 1ª giornata Biglietti Sabato 10 ottobre 2026, ore 22:00 Al Hilal-Al Ittihad Kingdom Arena (trasferta) Saudi Pro League, 8ª giornata (Clásico) Biglietti Martedì 13 ottobre 2026, ore 22:15 Al Ittihad-Shabab Al Ahli King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 2ª giornata Biglietti Martedì 20 ottobre 2026, ore 22:00 Al Ettifaq-Al Ittihad Al-Ettifaq Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Venerdì 23 ottobre 2026, ore 19:30 Al Ittihad-Diriyah Club King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Lunedì 26 ottobre 2026, ore 17:45 Neftchi Fergana-Al Ittihad Istiqlol Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 3ª giornata Biglietti Venerdì 30 ottobre 2026, ore 16:30 Abha-Al Ittihad Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Lunedì 2 novembre 2026, ore 22:15 Al Ittihad-Al Ain King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 4ª giornata Biglietti Venerdì 6 novembre 2026, ore 21:30 Al Ittihad-NEOM SC King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Venerdì 20 novembre 2026, ore 21:00 Al Khaleej-Al Ittihad Al-Khaleej Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Lunedì 23 novembre 2026, ore 22:15 Al Ittihad-Pakhtakor King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 5ª giornata Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, ore 21:00 Al Ittihad-Al Ahli King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 30 novembre 2026, ore 17:25 Al Jabalain-Al Ittihad Prince Abdul Aziz bin Musa'ed Stadium (trasferta) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Giovedì 3 dicembre 2026, ore 21:00 Al Riyadh-Al Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Lunedì 7 dicembre 2026, ore 20:00 Al Wasl-Al Ittihad Zabeel Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 6ª giornata Biglietti Giovedì 10 dicembre 2026, ore 21:00 Al Ittihad-Al Taawoun King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lunedì 14 dicembre 2026, ore 21:00 Al Kholood-Al Ittihad Al-Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sabato 19 dicembre 2026, ore 21:30 Al Ittihad-Al Shabab King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 9ª giornata (riprogrammata) Biglietti Lunedì 8 febbraio 2027, ore 22:15 Al Ittihad-Al Gharafa King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 7ª giornata Biglietti Giovedì 11 febbraio 2027, ore 23:00 Al Ittihad-Al Qadsiah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 19ª giornata Biglietti Lunedì 15 febbraio 2027, ore 22:15 Al Sadd-Al Ittihad Jassim Bin Hamad Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 8ª giornata Biglietti Giovedì 18 febbraio 2027, ore 23:00 Al Hazem-Al Ittihad Al-Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 20ª giornata Biglietti Giovedì 25 febbraio 2027, ore 23:00 Al Ittihad-Al Fateh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Giovedì 11 marzo 2027, ore 22:00 Al Nassr-Al Ittihad Alawwal Park (trasferta) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Giovedì 18 marzo 2027, ore 22:00 Al Fayha-Al Ittihad Majmaah Sports City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Venerdì 2 aprile 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al Faisaly King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Giovedì 8 aprile 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al Hilal King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata (Clásico) Biglietti Giovedì 15 aprile 2027, ore 22:00 Al Shabab-Al Ittihad King Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata Biglietti Domenica 18 aprile 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al Ettifaq King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 27ª giornata Biglietti Giovedì 22 aprile 2027, ore 22:00 Diriyah Club-Al Ittihad Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Giovedì 29 aprile 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Giovedì 6 maggio 2027, ore 22:00 NEOM SC-Al Ittihad King Khalid Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mercoledì 12 maggio 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al Khaleej King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Giovedì 20 maggio 2027, ore 22:00 Al Ahli-Al Ittihad King Abdullah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 24 maggio 2027, ore 22:00 Al Ittihad-Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sabato 29 maggio 2027, ore 22:00 Al Taawoun-Al Ittihad King Abdullah Sport City Stadium, Buraydah (trasferta) Saudi Pro League, 34ª giornata Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Ittihad

Il canale principale è il portale ufficiale Al-Ittihad Tickets o l’app dedicata WeBook.

I biglietti standard per le partite di campionato vengono generalmente messi in vendita da 10 a 14 giorni prima del calcio d’inizio.

Per le partite più richieste, come il derby di Gedda contro l’Al-Ahli e il Clásico saudita contro l’Al-Hilal, le diverse categorie di abbonamento al club danno accesso prioritario prima dell’apertura della vendita generale.

Quando i biglietti sui canali ufficiali si esauriscono, i tifosi si rivolgono a GrintaHub, il principale mercato secondario della regione, che offre biglietti autentici e verificati con consegna digitale immediata sul cellulare.

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027. L’Al-Ittihad sarà impegnato anche nella AFC Champions League Elite e nella Coppa del Re. Di seguito, il programma partita per partita in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Ittihad

Ingresso standard: da 50 a 125 SAR

da 50 a 125 SAR Posti premium a bordo campo e categoria Silver: da 300 a 700 SAR

da 300 a 700 SAR Sale VIP e Gold: da 1.800 SAR, con ristorazione, servizi di ospitalità dedicati e vista privilegiata sul campo

da 1.800 SAR, con ristorazione, servizi di ospitalità dedicati e vista privilegiata sul campo Mercato secondario tramite GrintaHub: i prezzi variano in base all’avversario e alla categoria del posto, con biglietti disponibili per tutte le partite più importanti

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Cosa aspettarsi dall’Al-Ittihad nel 2026/27

La storia della King Abdullah Sports City

Fondato nel 1927, l’Al-Ittihad è il club sportivo più antico dell’Arabia Saudita. Ha vinto due volte la AFC Champions League e vanta una lunga storia di successi nazionali. La stagione 2025/26 è stata difficile: la squadra ha chiuso al quinto posto nella SPL, è stata eliminata in semifinale di Coppa del Re e nei quarti di finale della AFC Champions League Elite.Il club ha reagito nominando Jens Wissing, arrivato dopo aver guidato il Gamba Osaka alla conquista della AFC Champions League Two. È in corso una ricostruzione tattica che punta anche sui giocatori arrivati dall’Europa, tra cui Steven Bergwijn, Jan-Carlo Simić e Youssef En-Nesyri, oltre che sul regista di centrocampo Houssem Aouar, per riportare la squadra a competere per il titolo nella Saudi Pro League e in Asia.Comunemente nota come «Il Gioiello» (Al-Jawhara), la King Abdullah Sports City è uno stadio da 62.000 posti, fulcro del moderno panorama sportivo di Gedda. Costruito a nord della città, vicino all’aeroporto internazionale King Abdulaziz, amplifica grazie alla sua struttura su più livelli il tifo del celebre «muro giallo» dei sostenitori dell’Al-Ittihad. Il complesso dispone di ampi spazi di circolazione, aree per i tifosi nei giorni delle partite e strutture ufficiali del club. È lo stadio di casa sia dell’Al-Ittihad sia dell’Al-Ahli.