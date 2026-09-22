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Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Come acquistare i biglietti dell’Al-Hilal per la stagione 2025/26: prezzi per la Saudi Pro League, prossime partite e altro

SHOPPING
Biglietti
1ª Divisione
Al Hilal

Non perdere l’occasione di vedere in azione una delle squadre di calcio più importanti dell’Asia

La Saudi Pro League ha acquisito molta più visibilità nelle ultime stagioni, con numerosi grandi nomi del calcio mondiale che ora giocano in Medio Oriente. Quattro dei club dell’attuale campionato hanno sede a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Uno di questi è l’Al-Hilal, il club più titolato del calcio saudita, che dal 1962 ha vinto il campionato nazionale 21 volte. Scopri come acquistare i biglietti per vedere dal vivo la temibile formazione soprannominata Blue Power in questa stagione.
GOAL ti fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per le partite dell’Al-Hilal, da come acquistarli a quanto costano.

Biglietti Al-Hilal Acquista ora

Le prossime partite dell’Al-Hilal

DataPartita (ora locale)CompetizioneBiglietti
Mar 3 novAl-Hilal vs Shabab Al Ahli (21:15)AFC Champions League EliteBiglietti
Sab 7 novAl-Ettifaq vs Al-Hilal (17:30)Saudi Pro LeagueBiglietti
Ven 20 novAl-Hilal vs Diriyah Club (20:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Lun 23 novFC Neftchi Fergana vs Al-Hilal (16:45)AFC Champions League EliteBiglietti
Gio 26 novAl-Kholood vs Al-Hilal (20:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Lun 30 novAl-Hilal vs Al-Hazem (20:00)Coppa del ReBiglietti
Gio 3 dicAl-Hilal vs Abha Club (20:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Lun 7 dicAl-Hilal vs Al Ain FC (21:15)AFC Champions League EliteBiglietti
Gio 10 dicAl-Nassr vs Al-Hilal (20:00)Saudi Pro League (derby di Riyad)Biglietti
Lun 14 dicAl-Faisaly vs Al-Hilal (20:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Sab 19 dicAl-Riyadh vs Al-Hilal (17:45)Saudi Pro LeagueBiglietti
Mar 9 febAl Wasl vs Al-Hilal (20:00)AFC Champions League EliteBiglietti
Gio 11 febAl-Hilal vs Al-Fayha (22:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Lun 15 febAl-Hilal vs Pakhtakor (21:15)AFC Champions League EliteBiglietti
Gio 18 febAl-Ahli vs Al-Hilal (22:00)Saudi Pro League (Clásico)Biglietti
Gio 25 febAl-Hilal vs Al-Khaleej (22:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Gio 11 marAl-Hilal vs Al-Shabab (21:00)Saudi Pro League (derby di Riyad)Biglietti
Gio 18 marNEOM SC vs Al-Hilal (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Ven 2 aprAl-Hilal vs Al-Taawoun (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Gio 8 aprAl-Ittihad vs Al-Hilal (21:00)Saudi Pro League (Clásico)Biglietti
Gio 15 aprAl-Hilal vs Al-Fateh (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Dom 18 aprAl-Hazem vs Al-Hilal (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Gio 22 aprAl-Hilal vs Al Qadsiah (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Gio 6 magAl-Hilal vs Al-Ettifaq (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Mer 12 magDiriyah Club vs Al-Hilal (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Gio 20 magAl-Hilal vs Al-Kholood (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Lun 24 magAbha Club vs Al-Hilal (21:00)Saudi Pro LeagueBiglietti
Sab 29 magAl-Hilal vs Al-Nassr (21:00)Saudi Pro League (derby di Riyad)Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Hilal per il 2026/27

Per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Hilal, il canale ufficiale più affidabile è il sito della lega (SPL), dove si può accedere alla sezione «Calendario/Biglietti» dalla scheda «Partite». I biglietti sono disponibili anche sul sito della Kingdom Arena. I tifosi possono inoltre prenotarli tramite la piattaforma WeBook, partner ufficiale della Saudi Pro League per la biglietteria.
Le giornate di Saudi Pro League si disputano solitamente nell’arco di tre giorni, dal giovedì al sabato, in concomitanza con il fine settimana saudita, e i biglietti vengono generalmente messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita. Per gli incontri più richiesti, come il derby della capitale (Al-Hilal contro Al-Nassr) o il Clásico contro l’Al-Ittihad, è consigliabile acquistare i biglietti appena vengono messi in vendita, per non perdere i posti desiderati.
Per acquistare biglietti per una singola partita non è necessario essere soci del club, ma l’Al-Hilal offre otto diversi pacchetti di iscrizione, da Basic (115 SAR) a Platinum (1.150.000 SAR), ciascuno con vantaggi diversi in base alla fascia. Tutti includono la priorità nell’acquisto dei biglietti.
Il sito ufficiale della lega e quello dello stadio sono i primi canali a cui rivolgersi, ma i biglietti per le partite di cartello si esauriscono quasi all’istante. I tifosi che vogliono assicurarsi un posto possono rivolgersi a piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub, il principale marketplace di biglietti per il calcio in Arabia Saudita, dove i prezzi partono da 49 SAR.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Hilal per il 2026/27?

I prezzi dei biglietti dell’Al-Hilal variano in base alla partita, alla categoria del posto e alla domanda. Le sistemazioni di fascia alta, come i palchi VIP e le suite executive, hanno prezzi più elevati, mentre i biglietti per i settori ordinari offrono soluzioni più accessibili. Per le partite di cartello, i prezzi vanno generalmente da 50 a 1.500 SAR o più.
Per ulteriori informazioni sui biglietti, compresi disponibilità e prezzi, consulta il sito ufficiale della lega o quello della Kingdom Arena.
Sui siti di rivendita come GrintaHub sono attualmente disponibili biglietti a partire da 49 SAR, oltre a posti di categoria superiore e pacchetti hospitality per tutte le partite nazionali e continentali.

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La storia della Kingdom Arena

L’Al-Hilal gioca le partite casalinghe alla Kingdom Arena dal febbraio 2024. Configurata per il calcio, può ospitare fino a 30.000 spettatori ed è uno degli stadi più grandi e moderni di Riyad. La costruzione della Kingdom Arena, situata nella zona nota come Boulevard City, nella parte nord-occidentale di Riyad, è iniziata a metà del 2023. La struttura era stata concepita come polo dell’intrattenimento destinato a ospitare gli eventi legati alla Riyadh Season invernale, dove i migliori atleti e artisti del mondo si sarebbero incontrati, riuniti ed esibiti.
Nel settembre 2023, la Kingdom Holding Company (KHC) ha effettuato un importante investimento nella struttura ed è stato raggiunto un accordo affinché l’Al-Hilal iniziasse a disputarvi regolarmente le partite casalinghe. Nell’ambito dell’accordo, KHC ha ottenuto anche i diritti di denominazione dello stadio. Con il tetto retrattile e un maxischermo a quattro lati sospeso sopra il centro del campo, la Kingdom Arena offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia.

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