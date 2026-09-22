La Saudi Pro League ha acquisito molta più visibilità nelle ultime stagioni, con numerosi grandi nomi del calcio mondiale che ora giocano in Medio Oriente. Quattro dei club dell’attuale campionato hanno sede a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Uno di questi è l’Al-Hilal, il club più titolato del calcio saudita, che dal 1962 ha vinto il campionato nazionale 21 volte. Scopri come acquistare i biglietti per vedere dal vivo la temibile formazione soprannominata Blue Power in questa stagione.ti fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti per le partite dell’Al-Hilal, da come acquistarli a quanto costano.

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Le prossime partite dell’Al-Hilal

Data Partita (ora locale) Competizione Biglietti Mar 3 nov Al-Hilal vs Shabab Al Ahli (21:15) AFC Champions League Elite Biglietti Sab 7 nov Al-Ettifaq vs Al-Hilal (17:30) Saudi Pro League Biglietti Ven 20 nov Al-Hilal vs Diriyah Club (20:00) Saudi Pro League Biglietti Lun 23 nov FC Neftchi Fergana vs Al-Hilal (16:45) AFC Champions League Elite Biglietti Gio 26 nov Al-Kholood vs Al-Hilal (20:00) Saudi Pro League Biglietti Lun 30 nov Al-Hilal vs Al-Hazem (20:00) Coppa del Re Biglietti Gio 3 dic Al-Hilal vs Abha Club (20:00) Saudi Pro League Biglietti Lun 7 dic Al-Hilal vs Al Ain FC (21:15) AFC Champions League Elite Biglietti Gio 10 dic Al-Nassr vs Al-Hilal (20:00) Saudi Pro League (derby di Riyad) Biglietti Lun 14 dic Al-Faisaly vs Al-Hilal (20:00) Saudi Pro League Biglietti Sab 19 dic Al-Riyadh vs Al-Hilal (17:45) Saudi Pro League Biglietti Mar 9 feb Al Wasl vs Al-Hilal (20:00) AFC Champions League Elite Biglietti Gio 11 feb Al-Hilal vs Al-Fayha (22:00) Saudi Pro League Biglietti Lun 15 feb Al-Hilal vs Pakhtakor (21:15) AFC Champions League Elite Biglietti Gio 18 feb Al-Ahli vs Al-Hilal (22:00) Saudi Pro League (Clásico) Biglietti Gio 25 feb Al-Hilal vs Al-Khaleej (22:00) Saudi Pro League Biglietti Gio 11 mar Al-Hilal vs Al-Shabab (21:00) Saudi Pro League (derby di Riyad) Biglietti Gio 18 mar NEOM SC vs Al-Hilal (21:00) Saudi Pro League Biglietti Ven 2 apr Al-Hilal vs Al-Taawoun (21:00) Saudi Pro League Biglietti Gio 8 apr Al-Ittihad vs Al-Hilal (21:00) Saudi Pro League (Clásico) Biglietti Gio 15 apr Al-Hilal vs Al-Fateh (21:00) Saudi Pro League Biglietti Dom 18 apr Al-Hazem vs Al-Hilal (21:00) Saudi Pro League Biglietti Gio 22 apr Al-Hilal vs Al Qadsiah (21:00) Saudi Pro League Biglietti Gio 6 mag Al-Hilal vs Al-Ettifaq (21:00) Saudi Pro League Biglietti Mer 12 mag Diriyah Club vs Al-Hilal (21:00) Saudi Pro League Biglietti Gio 20 mag Al-Hilal vs Al-Kholood (21:00) Saudi Pro League Biglietti Lun 24 mag Abha Club vs Al-Hilal (21:00) Saudi Pro League Biglietti Sab 29 mag Al-Hilal vs Al-Nassr (21:00) Saudi Pro League (derby di Riyad) Biglietti

Come acquistare i biglietti dell’Al-Hilal per il 2026/27

Per acquistare i biglietti delle partite dell’Al-Hilal, il canale ufficiale più affidabile è il sito della lega (SPL), dove si può accedere alla sezione «Calendario/Biglietti» dalla scheda «Partite». I biglietti sono disponibili anche sul sito della Kingdom Arena. I tifosi possono inoltre prenotarli tramite la piattaforma WeBook, partner ufficiale della Saudi Pro League per la biglietteria.Le giornate di Saudi Pro League si disputano solitamente nell’arco di tre giorni, dal giovedì al sabato, in concomitanza con il fine settimana saudita, e i biglietti vengono generalmente messi in vendita un paio di settimane prima di ogni partita. Per gli incontri più richiesti, come il derby della capitale (Al-Hilal contro Al-Nassr) o il Clásico contro l’Al-Ittihad, è consigliabile acquistare i biglietti appena vengono messi in vendita, per non perdere i posti desiderati.Per acquistare biglietti per una singola partita non è necessario essere soci del club, ma l’Al-Hilal offre otto diversi pacchetti di iscrizione, da Basic (115 SAR) a Platinum (1.150.000 SAR), ciascuno con vantaggi diversi in base alla fascia. Tutti includono la priorità nell’acquisto dei biglietti.Il sito ufficiale della lega e quello dello stadio sono i primi canali a cui rivolgersi, ma i biglietti per le partite di cartello si esauriscono quasi all’istante. I tifosi che vogliono assicurarsi un posto possono rivolgersi a piattaforme di rivendita affidabili come GrintaHub , il principale marketplace di biglietti per il calcio in Arabia Saudita, dove i prezzi partono da 49 SAR.

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Quanto costano i biglietti dell’Al-Hilal per il 2026/27?

I prezzi dei biglietti dell’Al-Hilal variano in base alla partita, alla categoria del posto e alla domanda. Le sistemazioni di fascia alta, come i palchi VIP e le suite executive, hanno prezzi più elevati, mentre i biglietti per i settori ordinari offrono soluzioni più accessibili. Per le partite di cartello, i prezzi vanno generalmente da 50 a 1.500 SAR o più.Per ulteriori informazioni sui biglietti, compresi disponibilità e prezzi, consulta il sito ufficiale della lega o quello della Kingdom Arena.Sui siti di rivendita come GrintaHub sono attualmente disponibili biglietti a partire da 49 SAR, oltre a posti di categoria superiore e pacchetti hospitality per tutte le partite nazionali e continentali.

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La storia della Kingdom Arena

L’Al-Hilal gioca le partite casalinghe alla Kingdom Arena dal febbraio 2024. Configurata per il calcio, può ospitare fino a 30.000 spettatori ed è uno degli stadi più grandi e moderni di Riyad. La costruzione della Kingdom Arena, situata nella zona nota come Boulevard City, nella parte nord-occidentale di Riyad, è iniziata a metà del 2023. La struttura era stata concepita come polo dell’intrattenimento destinato a ospitare gli eventi legati alla Riyadh Season invernale, dove i migliori atleti e artisti del mondo si sarebbero incontrati, riuniti ed esibiti.Nel settembre 2023, la Kingdom Holding Company (KHC) ha effettuato un importante investimento nella struttura ed è stato raggiunto un accordo affinché l’Al-Hilal iniziasse a disputarvi regolarmente le partite casalinghe. Nell’ambito dell’accordo, KHC ha ottenuto anche i diritti di denominazione dello stadio. Con il tetto retrattile e un maxischermo a quattro lati sospeso sopra il centro del campo, la Kingdom Arena offre agli spettatori un’esperienza all’avanguardia.