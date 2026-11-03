L’Al-Ahli si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica dell’AFC Champions League Elite per il secondo anno consecutivo, con Marino Pusic come nuovo allenatore, nominato dopo la partenza di Matthias Jaissle per assumere la guida del Newcastle United. Conosciuto in tutto il Regno come «Al-Malaki» («il Reale»), l’Al-Ahli resta una delle principali attrazioni del calcio saudita, con una media spettatori nel suo stadio di Gedda ai massimi degli ultimi 10 anni.ti fornisce tutte le informazioni sui biglietti fino a maggio 2027, comprese le modalità d’acquisto, le categorie di posti e i relativi prezzi.

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Il calendario dell’Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti Giovedì 13 agosto 2026, ore 23:00 Al Diriyah-Al Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Lunedì 17 agosto 2026, ore 18:00 Al Anwar-Al Ahli Trasferta (stadio da confermare) Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Sabato 22 agosto 2026, ore 23:00 Al Ahli-Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 2ª giornata Biglietti Mercoledì 26 agosto 2026, ore 21:00 Al Ahli-Auckland FC King Abdullah Sports City (casa) Coppa Intercontinentale FIFA, 1° turno Biglietti Sabato 29 agosto 2026, ore 21:05 Al Kholood-Al Ahli Al Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Martedì 1° settembre 2026, ore 23:00 Al Hilal-Al Ahli Kingdom Arena (trasferta) Saudi Pro League, 3ª giornata (Clásico) Biglietti Venerdì 4 settembre 2026, ore 23:00 Al Ahli-Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Martedì 8 settembre 2026, ore 23:00 Al Qadsiah-Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Venerdì 11 settembre 2026, ore 21:00 Al Ahli-Al Hazem King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Lunedì 14 settembre 2026, ore 21:15 Al Ahli-Pakhtakor King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 1ª giornata Biglietti Sabato 19 settembre 2026, ore 20:00 Mamelodi Sundowns-Al Ahli Loftus Versfeld Stadium (trasferta) Coppa Intercontinentale FIFA, 2° turno Biglietti Venerdì 9 ottobre 2026, ore 20:00 Al Fateh-Al Ahli Maydan Al-Fateh Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 8ª giornata Biglietti Lunedì 12 ottobre 2026, ore 19:00 Al Wasl-Al Ahli Zabeel Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 2ª giornata Biglietti Lunedì 19 ottobre 2026, ore 20:00 Al Fayha-Al Ahli Al Majma'ah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Venerdì 23 ottobre 2026, ore 20:00 Al Ahli-Al Khaleej King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Lunedì 26 ottobre 2026, ore 21:15 Al Ahli-Al Gharafa King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 3ª giornata Biglietti Venerdì 30 ottobre 2026, ore 20:00 Al Shabab-Al Ahli Al-Shabab Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Lunedì 2 novembre 2026, ore 19:00 Al Sadd-Al Ahli Jassim Bin Hamad Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 4ª giornata Biglietti Sabato 7 novembre 2026, ore 20:30 Al Ahli-Al Taawoun King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Venerdì 20 novembre 2026, ore 20:00 Al Ahli-Al Faisaly King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Lunedì 23 novembre 2026, ore 19:00 Al Shamal-Al Ahli Al Bayt Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 5ª giornata Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, ore 20:00 Al Ittihad-Al Ahli King Abdullah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Martedì 1° dicembre 2026, ore 16:40 Al Ula-Al Ahli Prince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (trasferta) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Giovedì 3 dicembre 2026, ore 20:00 Al Ahli-Al Ettifaq King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Martedì 8 dicembre 2026, ore 21:15 Al Ahli-Shabab Al Ahli Prince Abdullah Al Faisal Stadium (casa) AFC Champions League Elite, 6ª giornata Biglietti Giovedì 10 dicembre 2026, ore 20:00 NEOM SC-Al Ahli King Khalid Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lunedì 14 dicembre 2026, ore 20:00 Al Ahli-Al Diriyah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sabato 19 dicembre 2026, ore 20:00 Al Qadsiah-Al Ahli Campo neutro (Arabia Saudita) Supercoppa saudita, semifinale Biglietti Martedì 9 febbraio 2027, ore 17:45 Neftchi Fergana-Al Ahli Istiqlol Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 7ª giornata Biglietti Giovedì 11 febbraio 2027, ore 22:00 Abha-Al Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 19ª giornata Biglietti Lunedì 15 febbraio 2027, ore 21:15 Al Ahli-Al Ain King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 8ª giornata Biglietti Giovedì 18 febbraio 2027, ore 22:00 Al Ahli-Al Hilal King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 20ª giornata (Clásico) Biglietti Giovedì 25 febbraio 2027, ore 22:00 Al Ahli-Al Kholood King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Sabato 6 marzo 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Nassr King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 9ª giornata (riprogrammata) Biglietti Giovedì 11 marzo 2027, ore 21:00 Al Riyadh-Al Ahli Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Giovedì 18 marzo 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Qadsiah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Venerdì 2 aprile 2027, ore 21:00 Al Hazem-Al Ahli Al Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Giovedì 8 aprile 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Fateh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata Biglietti Giovedì 15 aprile 2027, ore 21:00 Al Nassr-Al Ahli Al-Awwal Park (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata Biglietti Domenica 18 aprile 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Fayha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 27ª giornata Biglietti Giovedì 22 aprile 2027, ore 21:00 Al Khaleej-Al Ahli Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Giovedì 29 aprile 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Shabab King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Giovedì 6 maggio 2027, ore 21:00 Al Taawoun-Al Ahli King Abdullah Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mercoledì 12 maggio 2027, ore 21:00 Al Faisaly-Al Ahli Al Majma'ah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Giovedì 20 maggio 2027, ore 21:00 Al Ahli-Al Ittihad King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 24 maggio 2027, ore 21:00 Al Ettifaq-Al Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sabato 29 maggio 2027, ore 21:00 Al Ahli-NEOM SC King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 34ª giornata Biglietti

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, in parallelo alla difesa del titolo dell’Al-Ahli in AFC Champions League Elite, alla Supercoppa saudita e alla Coppa del Re. Di seguito, il calendario partita per partita dell’Al-Ahli in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.La SPL pubblica date e orari esatti delle giornate in finestre di programmazione operative. Oltre agli impegni di campionato, l’Al-Ahli dovrà affrontare la fase a eliminazione diretta dell’AFC Champions League Elite e la Coppa del Re nella primavera del 2027.

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Come acquistare i biglietti per l’Al-Ahli Saudi FC?

Per assicurarti un posto a una partita casalinga dell’Al Ahli, i biglietti vengono inizialmente messi in vendita attraverso i canali ufficiali della Saudi Pro League (SPL) o sulla piattaforma dedicata WeBook.I biglietti per le partite dell’Al Ahli vengono generalmente messi in vendita da 7 a 10 giorni prima dell’incontro. Poiché l’Al Ahli registra una delle medie spettatori più alte dell’Arabia Saudita, i biglietti per le sfide più attese, in particolare il derby di Gedda contro l’Al-Ittihad e le partite casalinghe contro Al-Hilal e Al-Nassr, vanno regolarmente esauriti nel giro di poche ore.Pur non essendo strettamente necessaria per acquistare biglietti nei settori ordinari, l’iscrizione al club prevede i livelli di abbonamento «Raqi», che offrono accesso prioritario alle prenotazioni dei posti migliori lungo le linee laterali alla King Abdullah Sports City.Per chi non riesce ad acquistare i biglietti nella prima fase di vendita, GrintaHub è la principale piattaforma di rivendita di biglietti in Arabia Saudita e nell’intera regione MENA, e offre biglietti autentici e verificati per le partite esaurite, con consegna diretta su dispositivo mobile.

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Quanto costano i biglietti per l’Al-Ahli Saudi FC?

Settori ordinari: Di solito da 30 a 90 SAR.

Di solito da 30 a 90 SAR. Categorie Gold e Silver: I posti premium nell’anello inferiore e nelle zone centrali lungo le linee laterali costano generalmente tra 250 e 600 SAR.

I posti premium nell’anello inferiore e nelle zone centrali lungo le linee laterali costano generalmente tra 250 e 600 SAR. Ospitalità VIP e VVIP: Le lounge premium con ristorazione personalizzata, parcheggio riservato e posti executive partono da 1.500 SAR.

I prezzi dei biglietti dell’Al-Ahli variano in base all’avversario, alla posizione del posto all’interno della King Abdullah Sports City e all’importanza della partita:I prezzi sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub riflettono la domanda del mercato, con un interesse maggiore per i derby contro l’Al-Ittihad e le partite decisive nella corsa al titolo man mano che la stagione si avvicina a maggio 2027.

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Cosa aspettarsi dall’Al-Ahli Saudi FC nel 2026/27?

La storia della King Abdullah Sports City

L’Al-Ahli affronta la stagione 2026/27 come una delle tradizionali «Big Four» della Saudi Pro League, in competizione con i rivali cittadini dell’Al-Ittihad e con le grandi squadre di Riad, Al-Hilal e Al-Nassr. Dopo il ritorno nella massima serie nel 2022, il club ha conquistato due titoli continentali consecutivi, vincendo l’AFC Champions League Elite sia nel 2024/25 sia nel 2025/26.L’estate ha portato importanti cambiamenti nell’assetto del club. Dopo la partenza di Matthias Jaissle per il Newcastle United, Marino Pusic è arrivato con un contratto fino al 2028, reduce da esperienze positive allo Shakhtar Donetsk e all’Al Jazira. In seguito alla risoluzione del contratto di Riyad Mahrez nel luglio 2026, l’Al-Ahli ha riorganizzato l’attacco assicurandosi il trequartista armeno Eduard Spertsyan dal Krasnodar e acquistando l’esterno portoghese Francisco Trincão per 85 milioni di euro.Il centravanti Ivan Toney è il punto di riferimento dell’attacco dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere nel 2025/26, mentre Roger Ibañez e il portiere Edouard Mendy sostengono la squadra in difesa nella corsa su quattro fronti fino a maggio 2027.La King Abdullah Sports City, soprannominata «il Gioiello» (Al-Jawhara), si trova 30 chilometri a nord del centro di Gedda, vicino all’aeroporto internazionale King Abdulaziz. Costruita per dotare l’Arabia Saudita occidentale di un complesso sportivo di prim’ordine, ha sostituito lo storico Prince Abdullah Al Faisal Stadium come sede principale dei grandi eventi sportivi di Gedda.Inaugurato nel maggio 2014, lo stadio ha una capienza ufficiale di 62.241 spettatori ed è il secondo impianto sportivo più grande dell’Arabia Saudita dopo la King Fahd Sports City di Riad. L’Al-Ahli lo condivide con i rivali cittadini dell’Al-Ittihad. Oltre a ospitare regolarmente partite di club e nazionali, lo stadio è stato sede di eventi internazionali di grande richiamo, tra cui il Greatest Royal Rumble della WWE (2018), la rivincita per il titolo dei pesi massimi tra Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), e la finale della Supercoppa di Spagna 2026.