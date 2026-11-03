L'Al-Ahli si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica dell'AFC Champions League Elite per il secondo anno consecutivo, con Marino Pusic come nuovo allenatore dopo la partenza di Matthias Jaissle, diventato tecnico del Newcastle United. Conosciuto in tutto il Regno come «Al-Malaki» («Il Reale»), l'Al-Ahli resta una delle principali attrazioni del calcio saudita, con una media spettatori che nel suo stadio di Gedda ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni.vi fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti fino a maggio 2027, comprese le modalità d'acquisto, le categorie di posti e i prezzi.

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Il calendario dell'Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Data e ora Partita Stadio Competizione Biglietti Giovedì 13 agosto 2026, ore 23:00 Al Diriyah-Al-Ahli Prince Faisal bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 1ª giornata Biglietti Lunedì 17 agosto 2026, ore 18:00 Al Anwar-Al-Ahli Trasferta (stadio da confermare) Coppa del Re, sedicesimi di finale Biglietti Sabato 22 agosto 2026, ore 23:00 Al-Ahli-Abha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 2ª giornata Biglietti Mercoledì 26 agosto 2026, ore 21:00 Al-Ahli-Auckland FC King Abdullah Sports City (casa) Coppa Intercontinentale FIFA, 1° turno Biglietti Sabato 29 agosto 2026, ore 21:05 Al Kholood-Al-Ahli Al Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 4ª giornata Biglietti Martedì 1° settembre 2026, ore 23:00 Al Hilal-Al-Ahli Kingdom Arena (trasferta) Saudi Pro League, 3ª giornata (Clásico) Biglietti Venerdì 4 settembre 2026, ore 23:00 Al-Ahli-Al Riyadh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 5ª giornata Biglietti Martedì 8 settembre 2026, ore 23:00 Al Qadsiah-Al-Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 6ª giornata Biglietti Venerdì 11 settembre 2026, ore 21:00 Al-Ahli-Al Hazem King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 7ª giornata Biglietti Lunedì 14 settembre 2026, ore 21:15 Al-Ahli-Pakhtakor King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 1ª giornata Biglietti Sabato 19 settembre 2026, ore 20:00 Mamelodi Sundowns-Al-Ahli Loftus Versfeld Stadium (trasferta) Coppa Intercontinentale FIFA, 2° turno Biglietti Venerdì 9 ottobre 2026, ore 20:00 Al Fateh-Al-Ahli Maydan Al-Fateh Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 8ª giornata Biglietti Lunedì 12 ottobre 2026, ore 19:00 Al Wasl-Al-Ahli Zabeel Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 2ª giornata Biglietti Lunedì 19 ottobre 2026, ore 20:00 Al Fayha-Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 10ª giornata Biglietti Venerdì 23 ottobre 2026, ore 20:00 Al-Ahli-Al Khaleej King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 11ª giornata Biglietti Lunedì 26 ottobre 2026, ore 21:15 Al-Ahli-Al Gharafa King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 3ª giornata Biglietti Venerdì 30 ottobre 2026, ore 20:00 Al Shabab-Al-Ahli Al-Shabab Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 12ª giornata Biglietti Lunedì 2 novembre 2026, ore 19:00 Al Sadd-Al-Ahli Jassim Bin Hamad Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 4ª giornata Biglietti Sabato 7 novembre 2026, ore 20:30 Al-Ahli-Al Taawoun King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 13ª giornata Biglietti Venerdì 20 novembre 2026, ore 20:00 Al-Ahli-Al Faisaly King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 14ª giornata Biglietti Lunedì 23 novembre 2026, ore 19:00 Al Shamal-Al-Ahli Al Bayt Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 5ª giornata Biglietti Giovedì 26 novembre 2026, ore 20:00 Al Ittihad-Al-Ahli King Abdullah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Martedì 1° dicembre 2026, ore 16:40 Al Ula-Al-Ahli Prince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (trasferta) Coppa del Re, ottavi di finale Biglietti Giovedì 3 dicembre 2026, ore 20:00 Al-Ahli-Al Ettifaq King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 16ª giornata Biglietti Martedì 8 dicembre 2026, ore 21:15 Al-Ahli-Shabab Al Ahli Prince Abdullah Al Faisal Stadium (casa) AFC Champions League Elite, 6ª giornata Biglietti Giovedì 10 dicembre 2026, ore 20:00 NEOM SC-Al-Ahli King Khalid Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 17ª giornata Biglietti Lunedì 14 dicembre 2026, ore 20:00 Al-Ahli-Al Diriyah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 18ª giornata Biglietti Sabato 19 dicembre 2026, ore 20:00 Al Qadsiah-Al-Ahli Campo neutro (Arabia Saudita) Supercoppa saudita, semifinale Biglietti Martedì 9 febbraio 2027, ore 17:45 Neftchi Fergana-Al-Ahli Istiqlol Stadium (trasferta) AFC Champions League Elite, 7ª giornata Biglietti Giovedì 11 febbraio 2027, ore 22:00 Abha-Al-Ahli Prince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 19ª giornata Biglietti Lunedì 15 febbraio 2027, ore 21:15 Al-Ahli-Al Ain King Abdullah Sports City (casa) AFC Champions League Elite, 8ª giornata Biglietti Giovedì 18 febbraio 2027, ore 22:00 Al-Ahli-Al Hilal King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 20ª giornata (Clásico) Biglietti Giovedì 25 febbraio 2027, ore 22:00 Al-Ahli-Al Kholood King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 21ª giornata Biglietti Sabato 6 marzo 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Nassr King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 9ª giornata (rinviata) Biglietti Giovedì 11 marzo 2027, ore 21:00 Al Riyadh-Al-Ahli Prince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 22ª giornata Biglietti Giovedì 18 marzo 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Qadsiah King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 23ª giornata Biglietti Venerdì 2 aprile 2027, ore 21:00 Al Hazem-Al-Ahli Al Hazem Club Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 24ª giornata Biglietti Giovedì 8 aprile 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Fateh King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 25ª giornata Biglietti Giovedì 15 aprile 2027, ore 21:00 Al Nassr-Al-Ahli Al-Awwal Park (trasferta) Saudi Pro League, 26ª giornata Biglietti Domenica 18 aprile 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Fayha King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 27ª giornata Biglietti Giovedì 22 aprile 2027, ore 21:00 Al Khaleej-Al-Ahli Prince Nayef bin Abdulaziz Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 28ª giornata Biglietti Giovedì 29 aprile 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Shabab King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 29ª giornata Biglietti Giovedì 6 maggio 2027, ore 21:00 Al Taawoun-Al-Ahli King Abdullah Sport City Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 30ª giornata Biglietti Mercoledì 12 maggio 2027, ore 21:00 Al Faisaly-Al-Ahli Al Majma'ah Sports City (trasferta) Saudi Pro League, 31ª giornata Biglietti Giovedì 20 maggio 2027, ore 21:00 Al-Ahli-Al Ittihad King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda) Biglietti Lunedì 24 maggio 2027, ore 21:00 Al Ettifaq-Al-Ahli Prince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta) Saudi Pro League, 33ª giornata Biglietti Sabato 29 maggio 2027, ore 21:00 Al-Ahli-NEOM SC King Abdullah Sports City (casa) Saudi Pro League, 34ª giornata Biglietti

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, insieme agli impegni dell'Al-Ahli nella difesa del titolo dell'AFC Champions League Elite, nella Supercoppa saudita e nella Coppa del Re. Di seguito, il calendario partita per partita dell'Al-Ahli in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.La SPL comunica gli orari precisi delle partite di ciascuna giornata nelle finestre previste dal calendario operativo. Oltre al campionato, nella primavera del 2027 l'Al-Ahli dovrà gestire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta dell'AFC Champions League Elite e in Coppa del Re.

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Come acquistare i biglietti dell'Al-Ahli Saudi FC?

Per assicurarsi un posto a una partita casalinga dell'Al-Ahli, i biglietti vengono inizialmente messi in vendita attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League (SPL) o sulla piattaforma dedicata WeBook.Di norma, i biglietti per le partite dell'Al-Ahli sono disponibili da 7 a 10 giorni prima della gara. Poiché l'Al-Ahli registra una delle medie spettatori più alte dell'Arabia Saudita, i biglietti per le sfide più attese, in particolare il derby di Gedda contro l'Al-Ittihad e le visite dell'Al-Hilal e dell'Al-Nassr, vanno regolarmente esauriti nel giro di poche ore.L'iscrizione al club non è strettamente necessaria per acquistare i biglietti d'ingresso ordinari, ma l'Al-Ahli offre diversi livelli di affiliazione «Raqi», che danno accesso prioritario alla prenotazione dei posti migliori lungo le linee laterali al King Abdullah Sports City.Per chi non riesce ad acquistare un biglietto alla prima messa in vendita, GrintaHub è la principale piattaforma di rivendita di biglietti in Arabia Saudita e nella più ampia regione MENA, e offre biglietti autentici e verificati per le partite esaurite, con consegna diretta sul cellulare.

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Quanto costano i biglietti dell'Al-Ahli Saudi FC?

Ingresso ordinario: di norma da 30 a 90 SAR.

di norma da 30 a 90 SAR. Categorie Gold & Silver: i posti di fascia alta nell'anello inferiore e quelli centrali lungo le linee laterali costano generalmente tra 250 e 600 SAR.

i posti di fascia alta nell'anello inferiore e quelli centrali lungo le linee laterali costano generalmente tra 250 e 600 SAR. Ospitalità VIP & VVIP: i prezzi delle lounge di fascia alta, con servizio di ristorazione personalizzato, parcheggio dedicato e posti executive, partono da 1.500 SAR.

I prezzi dei biglietti dell'Al-Ahli variano in base all'avversaria, alla posizione del posto all'interno del King Abdullah Sports City e all'importanza della partita:I prezzi sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub riflettono la domanda del mercato, con un interesse maggiore per i derby contro l'Al-Ittihad e le partite decisive nella corsa al titolo man mano che la stagione si avvicina a maggio 2027.

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Cosa aspettarsi dall'Al-Ahli Saudi FC nel 2026/27?

La storia del King Abdullah Sports City

L'Al-Ahli affronta la stagione 2026/27 da membro delle tradizionali «quattro grandi» della Saudi Pro League, in competizione con i rivali cittadini dell'Al-Ittihad e con le due potenze di Riad, Al-Hilal e Al-Nassr. Dopo il ritorno nella massima serie nel 2022, il club ha conquistato due titoli continentali consecutivi, vincendo l'AFC Champions League Elite sia nel 2024/25 sia nel 2025/26.L'estate ha portato cambiamenti significativi nell'assetto del club. Dopo la partenza di Matthias Jaissle per il Newcastle United, Marino Pusic è arrivato con un contratto fino al 2028, dopo esperienze positive allo Shakhtar Donetsk e all'Al Jazira. In seguito alla risoluzione del contratto di Riyad Mahrez nel luglio 2026, l'Al-Ahli ha rinnovato il reparto offensivo ingaggiando il trequartista armeno Eduard Spertsyan dal Krasnodar e acquistando l'ala portoghese Francisco Trincão per 85 milioni di euro.L'attacco è guidato da Ivan Toney, vincitore della classifica marcatori nel 2025/26, mentre in difesa la squadra può contare su Roger Ibañez e sul portiere Edouard Mendy per competere su quattro fronti fino a maggio 2027.Il King Abdullah Sports City, soprannominato «Il Gioiello» (Al-Jawhara), si trova 30 chilometri a nord del centro di Gedda, vicino all'aeroporto internazionale Re Abdulaziz. Costruito per dotare l'Arabia Saudita occidentale di un complesso sportivo di primo livello, ha sostituito lo storico Prince Abdullah Al Faisal Stadium come sede principale dei grandi eventi sportivi di Gedda.Inaugurato nel maggio 2014, lo stadio ha una capienza ufficiale di 62.241 posti ed è il secondo impianto sportivo più grande dell'Arabia Saudita dopo il King Fahd Sports City di Riad. L'Al-Ahli lo condivide con i rivali cittadini dell'Al-Ittihad. Oltre alle consuete partite di club e nazionali, lo stadio ha ospitato eventi di grande richiamo internazionale, tra cui il Greatest Royal Rumble della WWE (2018), la rivincita tra i pesi massimi Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), e la finale della Supercoppa di Spagna 2026.