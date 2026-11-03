Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
Book Al Ahli Saudi Tickets
Tradotto da

Come acquistare i biglietti dell’Al Ahli Saudi FC per la stagione 2026/27: prezzi della Saudi Pro League, prossime partite e altro ancora

SHOPPING
Biglietti
1ª Divisione
AFC Champions League Elite
Al Ahli

Non perdere l’occasione di vedere in azione una delle quattro grandi del calcio saudita mentre dà spettacolo a Gedda.

L'Al-Ahli si presenta alla stagione 2026/27 da campione in carica dell'AFC Champions League Elite per il secondo anno consecutivo, con Marino Pusic come nuovo allenatore dopo la partenza di Matthias Jaissle, diventato tecnico del Newcastle United. Conosciuto in tutto il Regno come «Al-Malaki» («Il Reale»), l'Al-Ahli resta una delle principali attrazioni del calcio saudita, con una media spettatori che nel suo stadio di Gedda ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 10 anni.GOAL vi fornisce tutte le informazioni necessarie sui biglietti fino a maggio 2027, comprese le modalità d'acquisto, le categorie di posti e i prezzi.

Biglietti Al-Ahli Acquista ora

Il calendario dell'Al-Ahli Saudi FC 2026/27

Il calendario della Saudi Pro League (SPL) si articola in 34 giornate fino alla fine di maggio 2027, insieme agli impegni dell'Al-Ahli nella difesa del titolo dell'AFC Champions League Elite, nella Supercoppa saudita e nella Coppa del Re. Di seguito, il calendario partita per partita dell'Al-Ahli in tutte le competizioni fino al termine della stagione 2026/27.
Data e oraPartitaStadioCompetizioneBiglietti
Giovedì 13 agosto 2026, ore 23:00Al Diriyah-Al-AhliPrince Faisal bin Fahd Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 1ª giornataBiglietti
Lunedì 17 agosto 2026, ore 18:00Al Anwar-Al-AhliTrasferta (stadio da confermare)Coppa del Re, sedicesimi di finaleBiglietti
Sabato 22 agosto 2026, ore 23:00Al-Ahli-AbhaKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 2ª giornataBiglietti
Mercoledì 26 agosto 2026, ore 21:00Al-Ahli-Auckland FCKing Abdullah Sports City (casa)Coppa Intercontinentale FIFA, 1° turnoBiglietti
Sabato 29 agosto 2026, ore 21:05Al Kholood-Al-AhliAl Hazem Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 4ª giornataBiglietti
Martedì 1° settembre 2026, ore 23:00Al Hilal-Al-AhliKingdom Arena (trasferta)Saudi Pro League, 3ª giornata (Clásico)Biglietti
Venerdì 4 settembre 2026, ore 23:00Al-Ahli-Al RiyadhKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 5ª giornataBiglietti
Martedì 8 settembre 2026, ore 23:00Al Qadsiah-Al-AhliPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 6ª giornataBiglietti
Venerdì 11 settembre 2026, ore 21:00Al-Ahli-Al HazemKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 7ª giornataBiglietti
Lunedì 14 settembre 2026, ore 21:15Al-Ahli-PakhtakorKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 1ª giornataBiglietti
Sabato 19 settembre 2026, ore 20:00Mamelodi Sundowns-Al-AhliLoftus Versfeld Stadium (trasferta)Coppa Intercontinentale FIFA, 2° turnoBiglietti
Venerdì 9 ottobre 2026, ore 20:00Al Fateh-Al-AhliMaydan Al-Fateh Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 8ª giornataBiglietti
Lunedì 12 ottobre 2026, ore 19:00Al Wasl-Al-AhliZabeel Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 2ª giornataBiglietti
Lunedì 19 ottobre 2026, ore 20:00Al Fayha-Al-AhliAl Majma'ah Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 10ª giornataBiglietti
Venerdì 23 ottobre 2026, ore 20:00Al-Ahli-Al KhaleejKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 11ª giornataBiglietti
Lunedì 26 ottobre 2026, ore 21:15Al-Ahli-Al GharafaKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 3ª giornataBiglietti
Venerdì 30 ottobre 2026, ore 20:00Al Shabab-Al-AhliAl-Shabab Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 12ª giornataBiglietti
Lunedì 2 novembre 2026, ore 19:00Al Sadd-Al-AhliJassim Bin Hamad Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 4ª giornataBiglietti
Sabato 7 novembre 2026, ore 20:30Al-Ahli-Al TaawounKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 13ª giornataBiglietti
Venerdì 20 novembre 2026, ore 20:00Al-Ahli-Al FaisalyKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 14ª giornataBiglietti
Lunedì 23 novembre 2026, ore 19:00Al Shamal-Al-AhliAl Bayt Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 5ª giornataBiglietti
Giovedì 26 novembre 2026, ore 20:00Al Ittihad-Al-AhliKing Abdullah Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 15ª giornata (derby di Gedda)Biglietti
Martedì 1° dicembre 2026, ore 16:40Al Ula-Al-AhliPrince Mohammed bin Abdulaziz Stadium (trasferta)Coppa del Re, ottavi di finaleBiglietti
Giovedì 3 dicembre 2026, ore 20:00Al-Ahli-Al EttifaqKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 16ª giornataBiglietti
Martedì 8 dicembre 2026, ore 21:15Al-Ahli-Shabab Al AhliPrince Abdullah Al Faisal Stadium (casa)AFC Champions League Elite, 6ª giornataBiglietti
Giovedì 10 dicembre 2026, ore 20:00NEOM SC-Al-AhliKing Khalid Sport City Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 17ª giornataBiglietti
Lunedì 14 dicembre 2026, ore 20:00Al-Ahli-Al DiriyahKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 18ª giornataBiglietti
Sabato 19 dicembre 2026, ore 20:00Al Qadsiah-Al-AhliCampo neutro (Arabia Saudita)Supercoppa saudita, semifinaleBiglietti
Martedì 9 febbraio 2027, ore 17:45Neftchi Fergana-Al-AhliIstiqlol Stadium (trasferta)AFC Champions League Elite, 7ª giornataBiglietti
Giovedì 11 febbraio 2027, ore 22:00Abha-Al-AhliPrince Sultan bin Abdulaziz Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 19ª giornataBiglietti
Lunedì 15 febbraio 2027, ore 21:15Al-Ahli-Al AinKing Abdullah Sports City (casa)AFC Champions League Elite, 8ª giornataBiglietti
Giovedì 18 febbraio 2027, ore 22:00Al-Ahli-Al HilalKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 20ª giornata (Clásico)Biglietti
Giovedì 25 febbraio 2027, ore 22:00Al-Ahli-Al KholoodKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 21ª giornataBiglietti
Sabato 6 marzo 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al NassrKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 9ª giornata (rinviata)Biglietti
Giovedì 11 marzo 2027, ore 21:00Al Riyadh-Al-AhliPrince Turki bin Abdul Aziz Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 22ª giornataBiglietti
Giovedì 18 marzo 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al QadsiahKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 23ª giornataBiglietti
Venerdì 2 aprile 2027, ore 21:00Al Hazem-Al-AhliAl Hazem Club Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 24ª giornataBiglietti
Giovedì 8 aprile 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al FatehKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 25ª giornataBiglietti
Giovedì 15 aprile 2027, ore 21:00Al Nassr-Al-AhliAl-Awwal Park (trasferta)Saudi Pro League, 26ª giornataBiglietti
Domenica 18 aprile 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al FayhaKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 27ª giornataBiglietti
Giovedì 22 aprile 2027, ore 21:00Al Khaleej-Al-AhliPrince Nayef bin Abdulaziz Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 28ª giornataBiglietti
Giovedì 29 aprile 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al ShababKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 29ª giornataBiglietti
Giovedì 6 maggio 2027, ore 21:00Al Taawoun-Al-AhliKing Abdullah Sport City Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 30ª giornataBiglietti
Mercoledì 12 maggio 2027, ore 21:00Al Faisaly-Al-AhliAl Majma'ah Sports City (trasferta)Saudi Pro League, 31ª giornataBiglietti
Giovedì 20 maggio 2027, ore 21:00Al-Ahli-Al IttihadKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 32ª giornata (derby di Gedda)Biglietti
Lunedì 24 maggio 2027, ore 21:00Al Ettifaq-Al-AhliPrince Mohammed Bin Fahd Stadium (trasferta)Saudi Pro League, 33ª giornataBiglietti
Sabato 29 maggio 2027, ore 21:00Al-Ahli-NEOM SCKing Abdullah Sports City (casa)Saudi Pro League, 34ª giornataBiglietti
La SPL comunica gli orari precisi delle partite di ciascuna giornata nelle finestre previste dal calendario operativo. Oltre al campionato, nella primavera del 2027 l'Al-Ahli dovrà gestire il proprio cammino nella fase a eliminazione diretta dell'AFC Champions League Elite e in Coppa del Re. 

Biglietti Al-Ahli Acquista ora


Come acquistare i biglietti dell'Al-Ahli Saudi FC?

Per assicurarsi un posto a una partita casalinga dell'Al-Ahli, i biglietti vengono inizialmente messi in vendita attraverso i canali ufficiali di biglietteria della Saudi Pro League (SPL) o sulla piattaforma dedicata WeBook.
Di norma, i biglietti per le partite dell'Al-Ahli sono disponibili da 7 a 10 giorni prima della gara. Poiché l'Al-Ahli registra una delle medie spettatori più alte dell'Arabia Saudita, i biglietti per le sfide più attese, in particolare il derby di Gedda contro l'Al-Ittihad e le visite dell'Al-Hilal e dell'Al-Nassr, vanno regolarmente esauriti nel giro di poche ore.
L'iscrizione al club non è strettamente necessaria per acquistare i biglietti d'ingresso ordinari, ma l'Al-Ahli offre diversi livelli di affiliazione «Raqi», che danno accesso prioritario alla prenotazione dei posti migliori lungo le linee laterali al King Abdullah Sports City.
Per chi non riesce ad acquistare un biglietto alla prima messa in vendita, GrintaHub è la principale piattaforma di rivendita di biglietti in Arabia Saudita e nella più ampia regione MENA, e offre biglietti autentici e verificati per le partite esaurite, con consegna diretta sul cellulare.

Biglietti Al-Ahli Acquista ora

Quanto costano i biglietti dell'Al-Ahli Saudi FC?

I prezzi dei biglietti dell'Al-Ahli variano in base all'avversaria, alla posizione del posto all'interno del King Abdullah Sports City e all'importanza della partita:
  • Ingresso ordinario: di norma da 30 a 90 SAR.
  • Categorie Gold & Silver: i posti di fascia alta nell'anello inferiore e quelli centrali lungo le linee laterali costano generalmente tra 250 e 600 SAR.
  • Ospitalità VIP & VVIP: i prezzi delle lounge di fascia alta, con servizio di ristorazione personalizzato, parcheggio dedicato e posti executive, partono da 1.500 SAR.
I prezzi sulle piattaforme di rivendita come GrintaHub riflettono la domanda del mercato, con un interesse maggiore per i derby contro l'Al-Ittihad e le partite decisive nella corsa al titolo man mano che la stagione si avvicina a maggio 2027.

Biglietti Al-Ahli Acquista ora

Cosa aspettarsi dall'Al-Ahli Saudi FC nel 2026/27?

L'Al-Ahli affronta la stagione 2026/27 da membro delle tradizionali «quattro grandi» della Saudi Pro League, in competizione con i rivali cittadini dell'Al-Ittihad e con le due potenze di Riad, Al-Hilal e Al-Nassr. Dopo il ritorno nella massima serie nel 2022, il club ha conquistato due titoli continentali consecutivi, vincendo l'AFC Champions League Elite sia nel 2024/25 sia nel 2025/26.
L'estate ha portato cambiamenti significativi nell'assetto del club. Dopo la partenza di Matthias Jaissle per il Newcastle United, Marino Pusic è arrivato con un contratto fino al 2028, dopo esperienze positive allo Shakhtar Donetsk e all'Al Jazira. In seguito alla risoluzione del contratto di Riyad Mahrez nel luglio 2026, l'Al-Ahli ha rinnovato il reparto offensivo ingaggiando il trequartista armeno Eduard Spertsyan dal Krasnodar e acquistando l'ala portoghese Francisco Trincão per 85 milioni di euro.
L'attacco è guidato da Ivan Toney, vincitore della classifica marcatori nel 2025/26, mentre in difesa la squadra può contare su Roger Ibañez e sul portiere Edouard Mendy per competere su quattro fronti fino a maggio 2027.

La storia del King Abdullah Sports City

Il King Abdullah Sports City, soprannominato «Il Gioiello» (Al-Jawhara), si trova 30 chilometri a nord del centro di Gedda, vicino all'aeroporto internazionale Re Abdulaziz. Costruito per dotare l'Arabia Saudita occidentale di un complesso sportivo di primo livello, ha sostituito lo storico Prince Abdullah Al Faisal Stadium come sede principale dei grandi eventi sportivi di Gedda.
Inaugurato nel maggio 2014, lo stadio ha una capienza ufficiale di 62.241 posti ed è il secondo impianto sportivo più grande dell'Arabia Saudita dopo il King Fahd Sports City di Riad. L'Al-Ahli lo condivide con i rivali cittadini dell'Al-Ittihad. Oltre alle consuete partite di club e nazionali, lo stadio ha ospitato eventi di grande richiamo internazionale, tra cui il Greatest Royal Rumble della WWE (2018), la rivincita tra i pesi massimi Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), e la finale della Supercoppa di Spagna 2026.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google